Diane Kruger konnte man auf dem Green Carpet des ZFF nicht übersehen. Auf dem Kopf gab es eine Kopfbedeckung, die unter dem Blitzlicht funkelte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Diane Kruger liess es am Zurich Film Festival auch auf Fashion-Ebene krachen und setzt auf einen grossen derzeitigen Trend.

Die Schauspielerin wagte einen Look mit einer neu interpretierten Form der Balaklava-Mütze.

Das kapuzenartige Stück funkelte unter dem Blitzlicht, war jedoch durch das Gewicht recht schwer zu tragen.

Der gebürtigen Deutschen ist am Montag, den 2. Oktober, das «Goldene Auge» am Zurich Film Festival verliehen worden. Auch ihr Green-Carpet-Auftritt wird den Schweizern dank eines aussergewöhnlichen Outfits in Erinnerung bleiben.

Die Accessoires machen den Look

Kruger erschien in einem langen, cleanen Kleid mit Bustier-Dekolletee. Daran ist erst einmal nichts besonders aufregend. Es sind die Accessoires, die kombiniert wurden, die dem Look einen majestätischen, gar madonnenhaften Stil verleihen. Mit dem schwarzen Kleid kombiniert die Schauspielerin lange Handschuhe und eine auffällige silberne Kopfbedeckung.

Kapuze oder Balaklava-Mütze?

Das Modell, das sie auf der Hälfte des Kopfes trägt, vereint zwei Trends; die Balaklava-Mütze, auch Sturmhaube genannt, und die Kapuze.

Durch das besondere Material, das Teil einer Montur sein könnte, ist das Piece recht schwer. Das perfekte Accessoire für einen memorablen Red-Carpet-Auftritt.

Balaklava-Mützen und Kapuzen sind derzeit ein grosses Thema in der Mode. Gerade bei Events setzen Stars vermehrt auf die weniger klassische Kopfbedeckungen. Das Besondere daran ist, dass die Stücke wenig mit den Hoodie-Kapuzen oder Outdoor-Balaklavas aus Wolle zu tun haben. Vielmehr werden sie neu und auf glamouröse Art und Weise interpretiert. Das funktioniert am besten an chicen Events und auf Red Carpets, indem unübliche und aufregende Materialien verwendet werden.

Kein neuer Trend

In den 80ern war es kein Geringerer als Designer Azzedine Alaïa, der es liebte, Frauenköpfe zu bedecken. Das Hooded Dress wurde zu seinem Markenzeichen. Unvergessen die Looks, die er für Grace Jones im Bond-Film «Im Angesicht des Todes» von 1985 schuf. Immer wieder kleidete er die Fashion-Ikone ein, deren Styles für ein Stück Modegeschichte stehen.

