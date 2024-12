Die 13-Jährige stiehlt der Beckham-Familie die Show

Die Beckhams feiern Weihnachten (v.l.n.r.): Cruz, Romeo, Brooklyn, Harper, David und Victoria Beckham mit Brooklyns Frau Nicola Peltz Beckham Screenshot @victoriabeckham (Instagram)

Beim weihnachtlichen Familienfest der Beckhams wurde die 13-jährige Harper Seven, die jüngste Tochter von David und Victoria Beckham, zur heimlichen Hauptfigur.

Auch der Rest der 7-köpfigen Beckham-Familie bewies Stil vor dem Weihnachtsbaum.

Victoria Beckham freute sich über die weihnachtliche Zusammenkunft der 7-köpfigen Beckham-Familie.

Victoria Beckham gewährte ihren Followern auf Instagram festliche Einblicke in das Weihnachtsfest der berühmten Familie Beckham. Die Designerin und ehemalige Spice-Girl-Ikone postete mehrere Schnappschüsse, die den familiären Zusammenhalt und die stilvollen Outfits der Familie zeigen.

Ein Familienmitglied zog besonders viel Aufmerksamkeit auf sich: Harper Seven Beckham, die 13-jährige Tochter von Victoria und David Beckham.

Barfuss in einem schwarzen Kleid steht Harper zwischen ihrem Vater David und Bruder Brooklyn vor dem Weihnachtsbaum und wurde zum heimlichen Star des Familienfotos. Auch auf anderen Bildern, die das Nesthäkchen mit ihren Brüdern zeigen, strahlt Harper ein entspanntes Selbstbewusstsein aus.

Ganze Familie beweist modisches Stilgefühl

Was ihr modisches Auftreten betrifft, tritt die 13-Jährige womöglich in die Fussstapfen ihrer berühmten Mutter, was Stil und Eleganz angeht. Schon in den vergangenen Monaten begeisterte Harper mit modischen Auftritten.

Scheint sich auch für Fussball zu interessieren: Harper Beckham stand 2023 mit Lionel Messi auf dem Feld. IMAGO/MediaPunch

Im September zeigte sie sich an der Seite ihres Vaters und ihrer Brüder Romeo und Cruz während der Pariser Fashion Week in einem rosa Satinkleid und bei den «Harper’s Bazaar»-Awards in London (nomen est omen) erstrahlte sie im November in einem hellblauen Seidenkleid.

Bild aus früheren Tagen: David Beckham 2022 mit seiner Tochter Harper bei einem Basketballspiel in Miami. (Archivbild) Lynne Sladky/AP/dpa

Natürlich bewies nicht nur Harper, sondern die gesamte Familie Beckham beim diesjährigen Weihnachtsfest Stilgefühl. David Beckham zeigte sich in einem dunkelblauen Anzug, seine Söhne überzeugten mit festlich-legeren Outfits.

Victoria Beckham kommentierte die Familienbilder mit den Worten: «Zusammen die Feiertage zu verbringen, macht mich so glücklich. Ich liebe euch alle so sehr.» Ihre Follower auf Instagram zeigten sich begeistert von der festlichen und harmonisch wirkenden Ausstrahlung der Beckham-Familie.

