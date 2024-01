Zum 75. Mal werden in Los Angeles die Emmy Awards verliehen. blue News zeigt den wichtigsten Fernsehpreis exklusiv. Sei live dabei.

Die 75. Emmy-Verleihung findet in der Nacht auf Dienstag in Los Angeles statt.

Moderiert wird der wichtigste Fernsehpreis der Welt von Comedian und Schauspieler Anthony Anderson.

In Los Angeles wird heute Nacht wieder der rote Teppich ausgerollt. Aufgrund des Doppelstreiks in Hollywood wurde die Awardshow von August 2023 auf das aktuelle Jahr verschoben.

Moderiert wird die 75. Preisverleihung von Comedian und Schauspieler Anthony Anderson.

«Als FOX mich bat, diese historische Sendung zu moderieren, war ich überglücklich, dass Taylor Swift nicht zur Verfügung stand, und jetzt kann ich es kaum erwarten, Teil der grössten Fernsehnacht zu sein», so der Host.

Der US-Sender HBO dominiert die Nominierungen, in den vergangenen Jahren erhielt er auch die meisten TV-Preise. Die Emmy-Konkurrenz ist dieses Jahr allerdings stärker.

Mit 27 Nominierungen führt das Familiendrama «Succession» das Feld an, gefolgt von der Videospieladaption «The Last of Us» mit 24 und der Luxusurlaub-Satire «The White Lotus» mit 23 Nennungen.

