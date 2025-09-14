  1. Privatkunden
Exklusiv auf blue News Die 77. Emmy-Preisverleihung – alle Infos zum wichtigsten Fernsehpreis der Welt

Red.

14.9.2025

Die Emmy-Awards werden in diesem Jahr am 14. September vergeben. (Archivbild)
Die Emmy-Awards werden in diesem Jahr am 14. September vergeben. (Archivbild)
Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Zum 77. Mal werden in der Nacht auf Montag, 15. September 2025, die Emmy Awards verliehen. blue News zeigt den wichtigsten Fernsehpreis exklusiv. Sei live dabei.

Redaktion blue News

14.09.2025, 17:59

14.09.2025, 18:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die 77. Emmy-Verleihung findet in der Nacht auf Montag, 15. September 2025, in New York statt.
  • Moderiert wird der wichtigste Fernsehpreis vom US-amerikanischen Comedian Nate Bargatze.
  • Livestream verpasst? Auf blue Zoom kannst du die ganze Preisverleihung im Zweikanalton zeitversetzt anschauen. Kommentiert wird sie von Comedian Frank Richter und blue News Filmexperte Roman Müller.
Mehr anzeigen

Die Emmy Awards gelten als der renommierteste Fernsehpreis der Welt. In der Nacht auf Montag, 15. September 2025, führt der Comedian Nate Bargatze durch die glamouröse Show.

Wie jedes Jahr ehrt die Television Academy herausragende Leistungen in Serien, Miniserien, TV-Filmen und Specials. 

Das Rennen um die begehrten Awards verspricht so spannend zu werden wie selten zuvor. Mehrere Serien könnten dabei Geschichte schreiben: Mit Rekordnominierungen für «Severance» und «The Studio», mit starken Comebacks – etwa jenem von Noah Wyle – sowie einem neuen Rekord für Kathy Bates gilt die Gala als Pflichttermin für Serienfans.

Emmys 2025: Die Nominierten

Die Favoriten auf einen Blick

  • Drama-Serie «Severance» hat 27 Nominierungen
  • «The Penguin» hat 24 Nominierungen
  • «The White Lotus» hat 23 Nominierungen
  • «The Last of Us» hat 16 Nominierungen
Mehr anzeigen

Mehrere Favoriten in diesem Emmy‑Jahr wurden bereits früher für die gleiche Serie nominiert oder haben sie sogar gewonnen: Sterling K. Brown gewann Emmy‑Trophäen für «This Is Us» und «The People v. O. J. Simpson» und ist nun erneut für «Paradise» nominiert.

Pedro Pascal ist erneut für einen Emmy als Bester Hauptdarsteller in «The Last of Us» nominiert – bereits 2023 stand er in derselben Kategorie im Rennen. Ob er sich diesmal gegen starke Konkurrenten wie Sterling K. Brown, Gary Oldman, Adam Scott und Noah Wyle durchsetzen kann, bleibt spannend.

Auch Gary Oldman war bereits 2024 als Bester Hauptdarsteller für «Slow Horses» nominiert und kehrt 2025 mit derselben Serie in die Kategorie zurück.

Ex-Präsident als Erzähler. Barack Obama gewinnt dritten Emmy – diesmal für die Weltmeere

Ex-Präsident als ErzählerBarack Obama gewinnt dritten Emmy – diesmal für die Weltmeere

77. Emmy Awards im Live-Stream und auf blue News

Die TV-Sause wird live auf blue News übertragen und zeitnah kommentiert auf blue Zoom von den Filmexperten Roman Müller und Frank Richter.

Sei live dabei, wenn die Stars in Los Angeles über den Red Carpet laufen. Die Show startet um 2 Uhr morgens.

Video aus dem Ressort

Riz Ahmed und Lily James über Thriller «Relay»: «Jedes einzelne Gespräch ist ein Vertrauensakt – und ein Risiko.»

Riz Ahmed und Lily James über Thriller «Relay»: «Jedes einzelne Gespräch ist ein Vertrauensakt – und ein Risiko.»

In «Relay» veständigen sich eine Whistleblowerin und ihr Helfer über einen Telekommunikations-Dienst für Hörgeschädigte. blue News sprach mit den Darstellern Riz Ahmed und Lily James über den hochspannenden Thriller.

21.08.2025

Mehr zum Thema

Cast von Hit-Serie «Alien: Earth» im Interview. Warum haben wir Angst vor Aliens?

Cast von Hit-Serie «Alien: Earth» im InterviewWarum haben wir Angst vor Aliens?

In Teufels Küche auf Disney+. «The Bear» ist so stressig und so verdammt gut

In Teufels Küche auf Disney+«The Bear» ist so stressig und so verdammt gut

blue News empfiehlt. Streaming-Tipps der Woche

blue News empfiehltStreaming-Tipps der Woche

