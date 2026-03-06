Zauberer und Illusionist Marco Tempest: «Schweizer Werte sind eine Superpower» 05.03.2026

Zauberer Marco Tempest hat seine Illusionen so weit perfektioniert, dass sogar die NASA auf ihn aufmerksam wurde. Im Talk spricht der 61-Jährige über seine Karriere als Zauberer und das Jobangebot der US-Raumbehörde.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Schweizer Illusionist Marco Tempest verbindet in seinen Zaubershows spektakuläre Magie mit Drohnen, Robotik und Raumfahrt.

Das führte dazu, dass sogar die US-Raumfahrtbehörde NASA auf den Schweizer aufmerksam wurde.

Heute arbeitet der 61-jährige Tempest an der ETH Zürich gemeinsam mit Astrophysiker Thomas Zurbuchen an visionären Raumfahrttechniken.

Auf die Frage, was er heute antworte, wenn ihn jemand nach seinem Beruf frage, sagt Marco Tempest in der Talkshow «Lässer»: «Früher war ich Zauberer und zeigte den Menschen die Zukunft. Heute leite ich ein Innovationslab an der ETH Zürich.»

Dazwischen führte den 61-jährigen Illusionisten sein Weg ans renommierte Massachusetts Institute of Technology (MIT) und zur US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA.

Nun ist der viele Jahre in New York lebende Tempest in die Schweiz zurückgekehrt und arbeitet als kreativer Technologe an einem Raumfahrtprogramm an der ETH Zürich.

Der ungewöhnliche Lebensweg von Marco Tempest

Dass die Schweiz ein Raumfahrtsprogramm hat, mag vielleicht manch eine*n überraschen. Marco Tempest arbeitet an der ETH im Team vom ehemaligen NASA-Forschungschef Thomas Zurbuchen an neuen Technologien.

Im Gespräch mit Claudia Lässer blickt der Cyber-Illusionist auf seinen ungewöhnlichen Lebensweg zurück. «Ich bin unglaublich dankbar für die Chancen, die mir im Laufe meiner Karriere zugeflogen sind und für die Menschen, die an mich geglaubt haben.»

Marco Tempest ist überzeugt, dass Erfolg oft nicht nur von den eigenen Leistungen abhängt: «Die guten Dinge, die einem passieren, haben oft weniger mit einem selbst zu tun.»

Und weiter: «Aber bei den Dingen, die nicht funktionieren, sollte man genau hinschauen und überlegen, warum.»

Tempest: «Schweizer Werte sind eine Superpower»

Ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Berufskarriere sei zudem die Begeisterung. Wer für etwas brenne, lerne schneller, so Tempest. Zudem habe ihm auch seine Herkunft viele Vorteile gebracht.

Der Illusionist stellte während seiner Zeit in den USA immer wieder fest, dass typisch schweizerische Eigenschaften im Land der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten besonders geschätzt werden.

Eigenschaften wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Bescheidenheit und Perfektionismus seien hierzulande selbstverständlich. In den USA hingegen würden sie als aussergewöhnlich angesehen: «Schweizer Werte sind eine Superpower.»

Warum die Schweiz beim Thema KI ebenfalls ein Vorbild sein kann – und weshalb die Menschen keine Angst vor der Zukunft haben sollte, erzählt Marco Tempest in der Talkshow «Lässer».

Hier siehst du die ganze «Lässer»-Sendung mit Marco Tempest:

