Fearless Journey: Die aussergewöhnliche Reise von Simone Bargetze Simone Bargetze lebt ihren Traum als Stuntfrau. Der Film «Fearless Journey» zeigt ihre packende Reise aus dem Fürstentum Liechtenstein in die Traumfabrik. Eine inspirierende Geschichte einer Frau, die ihr eigenes Lebensmotto lebt: Just do it! 04.07.2025

Simone Bargetze wuchs in Liechtenstein auf und wechselte vom Kindergarten in die Filmwelt. Der Weg nach L.A. war nicht immer einfach. Eine Geschichte über Mut und Neubeginn.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Simone Bargetze wuchs in Liechtenstein auf und fand über Umwege in die Filmbranche.

Nach Jahren als Reporterin wurde sie Stuntfrau in Los Angeles.

Der Film «Fearless Journey» erzählt ihre Reise. Mehr anzeigen

Simone Bargetze gibt seit einigen Monaten auf blue News Einblicke in ihr Leben in Los Angeles – und als Stuntfrau. Doch wie hat das eigentlich alles begonnen?

Aufgewachsen ist sie in Liechtenstein, als jüngstes von drei Geschwistern. Nach einer Ausbildung zur Kindergärtnerin, die sie als wenig erfüllend empfand, brachte sie ein zufälliges Gespräch am See auf einen neuen Weg. Diese spontane Gelegenheit markierte den Beginn ihrer Karriere.

Im weiteren Verlauf arbeitete Bargetze über Jahre als Reporterin. Später wechselte sie in die Filmbranche, wo sie unter anderem als Stuntfrau tätig war.

Der Film «Fearless Journey» zeigt ihre packende Reise aus dem Fürstentum in die Traumfabrik. Die inspirierende Geschichte einer Frau, die ihr eigenes Lebensmotto lebt: Just do it!