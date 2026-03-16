Die Baldwins werden ihr 29-Millionen-Anwesen einfach nicht los

Hilferuf auf InstagramDie Baldwins werden ihr 29-Millionen-Anwesen einfach nicht los
Bruno Bötschi
16.3.2026
Schauspieler Alec Baldwin und seine Frau Hilaria wollen umziehen – und suchen eine finanziell potente Käuferschaft für ihr Luxus-Anwesen in den Hamptons. Doch das scheint alles andere als einfach zu sein.
Auf zu neuen Ufern! Deshalb wollen Schauspieler Alec Baldwin und seine Frau, die Unternehmerin Hilaria Baldwin, ihr Anwesen in den Hamptons auf der Insel Long Island im US-Bundesstaat New York loswerden.
Doch irgendwie will es mit dem Verkauf einfach nicht klappen.
Deshalb hat Hilaria Baldwin nun ein Video auf Instagram gepostet, in dem sie in den höchsten Tönen von der Villa und dem dazugehörenden Umschwung schwärmt.
«Unsere Familie bricht zu einem neuen Abenteuer auf, was bedeutet, dass wir unser Haus in den Hamptons verkaufen», sagt die 42-Jährige.
Eine Villa im Landhausstil mit rund 900 Quadratmetern Wohnfläche, eine private Bibliothek, ein Pavillon mit Natursteinkamin, ein 6 × 15 Meter grosser Pool mit Spa, überdachte Veranden und Balkone, ein Gemüsegarten und der freie Blick auf die angrenzenden Felder.
Nicht schlecht, oder?
Mehr Videos aus dem Ressort
Ladina Blumenthal: «Kuck, dass deine Energie nach oben kommt»
Zeig uns, wie du wohnst – und wir sagen dir, wer du bist: blue News Redaktor Bruno Bötschi liess sich auf ein Experiment ein. Er lud die beiden Raumpsychologinnen Ladina Blumenthal und Katharina Vogl zu sich ein.