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Hilferuf auf Instagram Die Baldwins werden ihr 29-Millionen-Anwesen einfach nicht los

Bruno Bötschi

16.3.2026

Alec und Hilaria Baldwin suchen für sich und ihre sieben Kinder eine neue Bleibe.
Alec und Hilaria Baldwin suchen für sich und ihre sieben Kinder eine neue Bleibe.
imago images/UPI Photo

Schauspieler Alec Baldwin und seine Frau Hilaria wollen umziehen – und suchen eine finanziell potente Käuferschaft für ihr Luxus-Anwesen in den Hamptons. Doch das scheint alles andere als einfach zu sein.

Bruno Bötschi

16.03.2026, 20:58

Auf zu neuen Ufern! Deshalb wollen Schauspieler Alec Baldwin und seine Frau, die Unternehmerin Hilaria Baldwin, ihr Anwesen in den Hamptons auf der Insel Long Island im US-Bundesstaat New York loswerden.

Doch irgendwie will es mit dem Verkauf einfach nicht klappen.

Deshalb hat Hilaria Baldwin nun ein Video auf Instagram gepostet, in dem sie in den höchsten Tönen von der Villa und dem dazugehörenden Umschwung schwärmt.

«Unsere Familie bricht zu einem neuen Abenteuer auf, was bedeutet, dass wir unser Haus in den Hamptons verkaufen», sagt die 42-Jährige.

Und weiter: «Wir sind traurig, es zu verlassen – aber wir wissen, die nächsten Besitzer werden es genauso lieben wie wir. Deshalb wollte ich es hier teilen: Es ist wirklich ein Stück Paradies.»

Von 29 auf 19 Millionen Dollar runter

Na ja, vielleicht liegt es am Preis, dass dieses «Stück Paradies» bisher noch keine neuen Besitzer*innen gefunden hat.

Schon vor vier Jahren boten die Baldwins, die zusammen sieben Kinder haben, das Anwesen erstmals zum Verkauf an – damals noch für 29 Millionen Dollar.

Später senkte das Ehepaar den Preis auf 22,5 Millionen Dollar, laut dem Magazin «People», bevor das Verkaufsangebot kurz darauf plötzlich zurückgezogen wurde.

Verkaufsversuche sind bisher alle gescheitert

Danach folgten weitere Verkaufsversuche, die aber scheinbar alle nicht gefruchtet haben.

Ende letzten Jahres kam das Anwesen der Baldwins dann ein weiteres Mal auf den Markt – zum vermeintlichen Schnäppchenpreis von nur noch 21 Millionen Dollar.

Mit diesem Bild wird das Anwesen der Familie Baldwin auf der Seite der Immobilienfirma Saunders zum Verkauf angeboten.
Mit diesem Bild wird das Anwesen der Familie Baldwin auf der Seite der Immobilienfirma Saunders zum Verkauf angeboten.
Bild: Screenshot Saunders

Laut «People» wurde der Verkaufspreis dieser Tage nun ein weiteres Mal gesenkt – und zwar auf 19'995'000 Dollar.

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