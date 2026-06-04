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Kult-Franchise zurück im Kino «He-Man»: Die «Barbies für Buben» aus den 80ern überraschen mit viel Selbstironie

Roman Müller

4.6.2026

Selbstironisch bis zum Gehtnichtmehr - Dieses Remake hat echtes Hit-Potenzial

Selbstironisch bis zum Gehtnichtmehr - Dieses Remake hat echtes Hit-Potenzial

«He-Man» ist zurück – und nimmt sich glücklicherweise selbst nicht ganz ernst. Die neue Realverfilmung bricht mit dem staubigen Image vergangener Tage und liefert eine Hommage an das Kultspielzeug der 80er. Im Video-Review erfährst zu mehr zum Film.

04.06.2026

«He-Man und die Masters of the Universe» sind zurück – und nehmen sich glücklicherweise selbst nicht ganz ernst. Die neue Realverfilmung bricht mit dem staubigen Image vergangener Tage und liefert eine Hommage an das Kultspielzeug der 80er.

,

Roman Müller, Evita Rauber

04.06.2026, 18:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «Masters of the Universe» bringt das 80er-Kultfranchise um He-Man und Co. mit grossem Budget und Star-Cast zurück ins Kino.
  • Der Film punktet mit viel Selbstironie und einem überraschenden Ausflug in die reale Arbeitswelt.
  • Das Ergebnis ist eine rundum unterhaltsame Actionkomödie –  natürlich für Fans aber auch für die ganze Familie.
Mehr anzeigen

Halbnackte Muskelprotze, sprechende Tiger und Totenkopf-Burgen. Jedem Kind der 80er dürfte He-Man ein fester Begriff sein. Das Kultspielzeug mit der dazugehörigen Cartoon-Serie «Masters of the Universe» war damals die «Barbie für Jungs». Das Franchise verschwand jedoch nach etwas mehr als einer Dekade von der Bildfläche. In den letzten Jahren baute Spielzeugriese Mattel die Marke wieder auf. Dieser Neuaufbau gipfelt nun in einem abendfüllenden Kinofilm.

Das Studio liess sich dabei nicht lumpen und pumpte rund 200 Millionen Dollar in die Produktion. Man engagierte mit Travis Knight («Bumblebee») einen erprobten Regisseur, konnte mit Nicholas Galitzine («The Idea of You»), Camila Mendes («Riverdale»), Jared Leto («Tron: Ares») und Idris Elba («Luther») einige Hollywoodstars ins Boot holen und rührte auch die Marketing-Trommel zünftig.

Selbstironie als Selbstschutz

Und «Masters of the Universe» hat durchaus das Potenzial zu einem Überraschungs-Hit. Vor allem, weil die Macher extrem viel Humor in die Geschichte bringen. Im Gegensatz zum trashigen, düsteren Kinoflop mit Dolph Lundgren aus den 80er-Jahren nimmt sich der Film nie so richtig ernst – im Gegenteil: er  trieft nur so vor Selbstironie. So wird etwa – durchaus zurecht – über He-Mans Name gewitzelt, Bösewicht Skeletor muss seiner Gefolgschaft erklären, dass seine Monologe jeweils zu Ende sind, wenn er seine Arme emporstreckt, und auch der Soundtrack mit Snaps «The Power» oder Queens «Princes Of The Universe» sorgt für Lacher.

Muskelprotz im Büro

Dazu hat man sich bewusst entschieden, einen Teil der Story in die heutige, reale Welt zu transportieren. Bevor Prinz Adam zu He-Man wird, schlägt er sich in einem Büro als Mitarbeiter im Bereich Human Resources herum. Ein herrlich schräger Gegensatz.

So ist «Masters of the Universe» eine richtig positive Überraschung. Eine unterhaltsame, fantasievolle Actionkomödie, die man sich genauso im Freundeskreis mit Comic-Nerds wie auch mit der ganzen Familie anschauen kann. Definitiv ein Film mit Hit-Potenzial.

«Masters of the Universe» läuft ab 3. Juni bei blue Cinema

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