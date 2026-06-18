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Neuer Trailer lässt Herzen höher schlagen Die beliebte Spinne schwingt wieder über New Yorks Dächer

Von Gianluca Izzo

18.6.2026

Tom Holland schwingt wieder als beliebteste Spinne über New Yorks Dächer. Der neue Trailer zu «Spider-Man: Brand New Day» löst bei Marvel-Fans grosse Begeisterung aus. Es kommt zu überraschenden Begegnungen.

Von Gianluca Izzo

18.06.2026, 16:35

18.06.2026, 16:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «Spider-Man: Brand New Day» ist der vierte Teil der Filmreihe in der Ära von Tom Holland.
  • Neben dem Hauptdarsteller Holland ist auch wieder dessen Ehefrau Zendaya als Peter Parkers Freundin MJ zu sehen.
  • Marvel-Fans feiern den neuen Trailer bereits für Spideys überraschende Begegnungen mit altbekannten Gesichtern.
  • «Spider-Man: Brand New Day» erscheint am 29. Juli im Kino.
Mehr anzeigen

Die Erwartungen an den neusten Teil der Spider-Man-Reihe mit Tom Holland sind bereits riesig. Der Launch des ersten Trailers zu «Spider-Man: Brand New Day» stellte im März einen Rekord auf: 718 Millionen Views verbuchte er alleine in den ersten 24 Stunden.

Der frisch veröffentlichte neue Trailer lässt die Herzen von Fans des Marvel-Universums nun nochmals höher schlagen. In den Kommentaren auf YouTube fallen schon jetzt Aussagen wie: «Könnte der beste Spider-Man aller Zeiten werden» oder «Absolute Cinema».

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Und dies nicht ohne Grund: Altbekannte, beliebte Gesichter aus dem Marvel-Universum tauchen im Trailer auf. Spider-Man trifft auf Hulk! Verkörpert wird der grüne Riese wieder von Mark Ruffalo.

Zudem ist Jon Bernthal als Punisher zu sehen. Und nebst vielen spektakulären Flugeinlagen über den Dächern New Yorks macht der Trailer auch mit humorvollen Momenten Lust auf mehr.

Erwachsener Peter Parker ist Spider-Man in Vollzeit

Seit den Ereignissen des letzten Spider-Man-Films «No Way Home» sind vier Jahre vergangen. Peter Parker ist nun erwachsen und lebt für sich allein, nachdem er sich freiwillig aus dem Leben und den Erinnerungen seiner Liebsten ausgelöscht hat.

Er bekämpft Verbrechen in einem New York, das ihn und seinen Namen nicht mehr kennt, und widmet sich ganz dem Schutz seiner Stadt: Spider-Man in Vollzeit.

Doch mit den steigenden Anforderungen löst der Druck eine überraschende körperliche Veränderung aus, die seine Existenz bedroht. Gleichzeitig bringt eine neue Art von Verbrechen eine der mächtigsten Bedrohungen hervor, denen er je gegenüberstand.

«Spider-Man: Brand New Day» erscheint am 29. Juli im Kino.

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