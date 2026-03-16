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Oscars 2026 Die schönsten Looks vom roten Teppich – und ein paar Ausrutscher

Bruno Bötschi

16.3.2026

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich
Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Softe Töne, mit Peplum und Federn: Nicole Kidman zeigt in Chanel, wohin der Oscar-Teppich dieser 98. Oscarverleihung modisch tendierte – und sah atemberaubend aus.

Softe Töne, mit Peplum und Federn: Nicole Kidman zeigt in Chanel, wohin der Oscar-Teppich dieser 98. Oscarverleihung modisch tendierte – und sah atemberaubend aus.

Bild: IMAGO/Cinema Publishers Collection

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Weiss dominierte den Oscar-Abend: Gwyneth Paltrow macht es vor und liefert die eleganteste Version. Wer bei ihrem cleanen Dress allerdings an Unschuld dachte …

Weiss dominierte den Oscar-Abend: Gwyneth Paltrow macht es vor und liefert die eleganteste Version. Wer bei ihrem cleanen Dress allerdings an Unschuld dachte …

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. … lag falsch. Das Kleid ist seitlich bis auf Brusthöhe geschlitzt – und sorgt für überraschende Hautblitzer.  Und darunter? Das bleibt das Geheimnis von Palttrow.

… lag falsch. Das Kleid ist seitlich bis auf Brusthöhe geschlitzt – und sorgt für überraschende Hautblitzer.  Und darunter? Das bleibt das Geheimnis von Palttrow.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Emma Stone erscheint in einem weiss schimmernden, bodenlangen Meerjungfrauenkleid – und wirkt darin beinahe märchenhaft.

Emma Stone erscheint in einem weiss schimmernden, bodenlangen Meerjungfrauenkleid – und wirkt darin beinahe märchenhaft.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Eine Hochzeit? Braucht Elle Fanning nicht, um im weissen Prinzessinnen-Ballkleid zu erscheinen. Zur opulenten Robe: Selbstverständlich Diamanten.

Eine Hochzeit? Braucht Elle Fanning nicht, um im weissen Prinzessinnen-Ballkleid zu erscheinen. Zur opulenten Robe: Selbstverständlich Diamanten.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Eine moderne Interpretation des weissen Kleides liefert Priyanka Chopra: Ein korsettinspiriertes Trend-Dekolleté, dazu ein Saum mit fransiger Struktur. Für die Oscars wirkt der Look allerdings etwas zu wenig glamourös.

Eine moderne Interpretation des weissen Kleides liefert Priyanka Chopra: Ein korsettinspiriertes Trend-Dekolleté, dazu ein Saum mit fransiger Struktur. Für die Oscars wirkt der Look allerdings etwas zu wenig glamourös.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Timothée Chalamet trägt ebenfalls Weiss – im konsequenten Monochrom-Look setzt der Schauspieler ein Statement. Besonders ins Auge fallen die geschlossenen, weissen Boots.

Timothée Chalamet trägt ebenfalls Weiss – im konsequenten Monochrom-Look setzt der Schauspieler ein Statement. Besonders ins Auge fallen die geschlossenen, weissen Boots.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Genug von Weiss: Chloé Zhao schlägt die dunkle Seite ein und greift den «Vampy-Goth»-Trend der Academy Awards 2025 auf –  samt Schleier und Fledermausärmel. Fazit: Vielleicht eine Spur zu unheimlich.

Genug von Weiss: Chloé Zhao schlägt die dunkle Seite ein und greift den «Vampy-Goth»-Trend der Academy Awards 2025 auf –  samt Schleier und Fledermausärmel. Fazit: Vielleicht eine Spur zu unheimlich.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Demi Moore liefert einen Wow-Auftritt und treibt den Federn-Trend auf die Spitze: Kurzfristig wird sie zum edlen Gucci-Vogel – mit natürlichem Changeant-Effekt.

Demi Moore liefert einen Wow-Auftritt und treibt den Federn-Trend auf die Spitze: Kurzfristig wird sie zum edlen Gucci-Vogel – mit natürlichem Changeant-Effekt.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Pünktlich zur Kirschblütensaison erscheint Anne Hathaway in einem stark akzentuierten Mermaid-Dress mit floralen Stickereien – ergänzt durch lange Handschuhe für echten Old-Hollywood-Charme auf dem Red Carpet.

Pünktlich zur Kirschblütensaison erscheint Anne Hathaway in einem stark akzentuierten Mermaid-Dress mit floralen Stickereien – ergänzt durch lange Handschuhe für echten Old-Hollywood-Charme auf dem Red Carpet.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Teyana Taylor katapultiert den Fransen-Look auf ein neues Level: wogende Fransen ab Hüfte, klassisches Schwarz-Weiss und eine dramatische Schleppe.

Teyana Taylor katapultiert den Fransen-Look auf ein neues Level: wogende Fransen ab Hüfte, klassisches Schwarz-Weiss und eine dramatische Schleppe.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Neben Schwarz und Weiss dominieren auch Pastelltöne – und ein Detail bleibt unverändert gross: das Peplum. Kate Hudson zeigt, wie es geht. In einem zweiteiligen Look: Peplum-Korsett-Top plus langer Jupe, alles glänzend hellblau.

Neben Schwarz und Weiss dominieren auch Pastelltöne – und ein Detail bleibt unverändert gross: das Peplum. Kate Hudson zeigt, wie es geht. In einem zweiteiligen Look: Peplum-Korsett-Top plus langer Jupe, alles glänzend hellblau.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Vorne kurz, hinten lang – Molly Sims serviert den «High Low»-Trend souverän.

Vorne kurz, hinten lang – Molly Sims serviert den «High Low»-Trend souverän.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Schauspielerin Kirsten Dunst lieferte im Tiered Dress eine architektonische Silhouette und trifft ins Schwarze.

Schauspielerin Kirsten Dunst lieferte im Tiered Dress eine architektonische Silhouette und trifft ins Schwarze.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Naked Dress ist weiter en vogue – aber nicht jeder Look passt zum Red Carpet. Tove Anna Maja Edfeldt zeigt viel Haut: beach-ready, aber für die Oscars eindeutig zu wenig Glamour.

Naked Dress ist weiter en vogue – aber nicht jeder Look passt zum Red Carpet. Tove Anna Maja Edfeldt zeigt viel Haut: beach-ready, aber für die Oscars eindeutig zu wenig Glamour.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Sara Sampaio setzt ebenfalls auf ein Naked Dress – und zeigt, wie der Look auf dem Red Carpet funktioniert. Hochwertige Verzierungen verleihen dem Outfit sofort Glamour und Red-Carpet-Tauglichkeit.

Sara Sampaio setzt ebenfalls auf ein Naked Dress – und zeigt, wie der Look auf dem Red Carpet funktioniert. Hochwertige Verzierungen verleihen dem Outfit sofort Glamour und Red-Carpet-Tauglichkeit.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Etwas Knallfarben gibt es dann doch: Jessie Buckley setzt auf Colour-Blocking – ein schulterfreies Oberteil plus langen Jupe mit Schleppe.

Etwas Knallfarben gibt es dann doch: Jessie Buckley setzt auf Colour-Blocking – ein schulterfreies Oberteil plus langen Jupe mit Schleppe.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Minimalismus ist nicht ihr Ding: Lisa Ann Walter folgt zwar dem Feder-Trend, doch zum goldenen Kleid wirkt der Look fast eine Spur zu theatralisch.

Minimalismus ist nicht ihr Ding: Lisa Ann Walter folgt zwar dem Feder-Trend, doch zum goldenen Kleid wirkt der Look fast eine Spur zu theatralisch.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Buddy Guy mixt Retro-Polka Dots mit Leder-Latzhose. Red Carpet? Egal – die Kappe bleibt.

Buddy Guy mixt Retro-Polka Dots mit Leder-Latzhose. Red Carpet? Egal – die Kappe bleibt.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Michael B. Jordan hat seine Hüftkette aus den 90ern wiederentdeckt – aber Hip-Hop-Style? Fehlanzeige. Das Detail bricht vielmehr den ansonsten sehr klassischen Anzug.

Michael B. Jordan hat seine Hüftkette aus den 90ern wiederentdeckt – aber Hip-Hop-Style? Fehlanzeige. Das Detail bricht vielmehr den ansonsten sehr klassischen Anzug.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich
Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Softe Töne, mit Peplum und Federn: Nicole Kidman zeigt in Chanel, wohin der Oscar-Teppich dieser 98. Oscarverleihung modisch tendierte – und sah atemberaubend aus.

Softe Töne, mit Peplum und Federn: Nicole Kidman zeigt in Chanel, wohin der Oscar-Teppich dieser 98. Oscarverleihung modisch tendierte – und sah atemberaubend aus.

Bild: IMAGO/Cinema Publishers Collection

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Weiss dominierte den Oscar-Abend: Gwyneth Paltrow macht es vor und liefert die eleganteste Version. Wer bei ihrem cleanen Dress allerdings an Unschuld dachte …

Weiss dominierte den Oscar-Abend: Gwyneth Paltrow macht es vor und liefert die eleganteste Version. Wer bei ihrem cleanen Dress allerdings an Unschuld dachte …

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. … lag falsch. Das Kleid ist seitlich bis auf Brusthöhe geschlitzt – und sorgt für überraschende Hautblitzer.  Und darunter? Das bleibt das Geheimnis von Palttrow.

… lag falsch. Das Kleid ist seitlich bis auf Brusthöhe geschlitzt – und sorgt für überraschende Hautblitzer.  Und darunter? Das bleibt das Geheimnis von Palttrow.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Emma Stone erscheint in einem weiss schimmernden, bodenlangen Meerjungfrauenkleid – und wirkt darin beinahe märchenhaft.

Emma Stone erscheint in einem weiss schimmernden, bodenlangen Meerjungfrauenkleid – und wirkt darin beinahe märchenhaft.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Eine Hochzeit? Braucht Elle Fanning nicht, um im weissen Prinzessinnen-Ballkleid zu erscheinen. Zur opulenten Robe: Selbstverständlich Diamanten.

Eine Hochzeit? Braucht Elle Fanning nicht, um im weissen Prinzessinnen-Ballkleid zu erscheinen. Zur opulenten Robe: Selbstverständlich Diamanten.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Eine moderne Interpretation des weissen Kleides liefert Priyanka Chopra: Ein korsettinspiriertes Trend-Dekolleté, dazu ein Saum mit fransiger Struktur. Für die Oscars wirkt der Look allerdings etwas zu wenig glamourös.

Eine moderne Interpretation des weissen Kleides liefert Priyanka Chopra: Ein korsettinspiriertes Trend-Dekolleté, dazu ein Saum mit fransiger Struktur. Für die Oscars wirkt der Look allerdings etwas zu wenig glamourös.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Timothée Chalamet trägt ebenfalls Weiss – im konsequenten Monochrom-Look setzt der Schauspieler ein Statement. Besonders ins Auge fallen die geschlossenen, weissen Boots.

Timothée Chalamet trägt ebenfalls Weiss – im konsequenten Monochrom-Look setzt der Schauspieler ein Statement. Besonders ins Auge fallen die geschlossenen, weissen Boots.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Genug von Weiss: Chloé Zhao schlägt die dunkle Seite ein und greift den «Vampy-Goth»-Trend der Academy Awards 2025 auf –  samt Schleier und Fledermausärmel. Fazit: Vielleicht eine Spur zu unheimlich.

Genug von Weiss: Chloé Zhao schlägt die dunkle Seite ein und greift den «Vampy-Goth»-Trend der Academy Awards 2025 auf –  samt Schleier und Fledermausärmel. Fazit: Vielleicht eine Spur zu unheimlich.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Demi Moore liefert einen Wow-Auftritt und treibt den Federn-Trend auf die Spitze: Kurzfristig wird sie zum edlen Gucci-Vogel – mit natürlichem Changeant-Effekt.

Demi Moore liefert einen Wow-Auftritt und treibt den Federn-Trend auf die Spitze: Kurzfristig wird sie zum edlen Gucci-Vogel – mit natürlichem Changeant-Effekt.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Pünktlich zur Kirschblütensaison erscheint Anne Hathaway in einem stark akzentuierten Mermaid-Dress mit floralen Stickereien – ergänzt durch lange Handschuhe für echten Old-Hollywood-Charme auf dem Red Carpet.

Pünktlich zur Kirschblütensaison erscheint Anne Hathaway in einem stark akzentuierten Mermaid-Dress mit floralen Stickereien – ergänzt durch lange Handschuhe für echten Old-Hollywood-Charme auf dem Red Carpet.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Teyana Taylor katapultiert den Fransen-Look auf ein neues Level: wogende Fransen ab Hüfte, klassisches Schwarz-Weiss und eine dramatische Schleppe.

Teyana Taylor katapultiert den Fransen-Look auf ein neues Level: wogende Fransen ab Hüfte, klassisches Schwarz-Weiss und eine dramatische Schleppe.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Neben Schwarz und Weiss dominieren auch Pastelltöne – und ein Detail bleibt unverändert gross: das Peplum. Kate Hudson zeigt, wie es geht. In einem zweiteiligen Look: Peplum-Korsett-Top plus langer Jupe, alles glänzend hellblau.

Neben Schwarz und Weiss dominieren auch Pastelltöne – und ein Detail bleibt unverändert gross: das Peplum. Kate Hudson zeigt, wie es geht. In einem zweiteiligen Look: Peplum-Korsett-Top plus langer Jupe, alles glänzend hellblau.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Vorne kurz, hinten lang – Molly Sims serviert den «High Low»-Trend souverän.

Vorne kurz, hinten lang – Molly Sims serviert den «High Low»-Trend souverän.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Schauspielerin Kirsten Dunst lieferte im Tiered Dress eine architektonische Silhouette und trifft ins Schwarze.

Schauspielerin Kirsten Dunst lieferte im Tiered Dress eine architektonische Silhouette und trifft ins Schwarze.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Naked Dress ist weiter en vogue – aber nicht jeder Look passt zum Red Carpet. Tove Anna Maja Edfeldt zeigt viel Haut: beach-ready, aber für die Oscars eindeutig zu wenig Glamour.

Naked Dress ist weiter en vogue – aber nicht jeder Look passt zum Red Carpet. Tove Anna Maja Edfeldt zeigt viel Haut: beach-ready, aber für die Oscars eindeutig zu wenig Glamour.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Sara Sampaio setzt ebenfalls auf ein Naked Dress – und zeigt, wie der Look auf dem Red Carpet funktioniert. Hochwertige Verzierungen verleihen dem Outfit sofort Glamour und Red-Carpet-Tauglichkeit.

Sara Sampaio setzt ebenfalls auf ein Naked Dress – und zeigt, wie der Look auf dem Red Carpet funktioniert. Hochwertige Verzierungen verleihen dem Outfit sofort Glamour und Red-Carpet-Tauglichkeit.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Etwas Knallfarben gibt es dann doch: Jessie Buckley setzt auf Colour-Blocking – ein schulterfreies Oberteil plus langen Jupe mit Schleppe.

Etwas Knallfarben gibt es dann doch: Jessie Buckley setzt auf Colour-Blocking – ein schulterfreies Oberteil plus langen Jupe mit Schleppe.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Minimalismus ist nicht ihr Ding: Lisa Ann Walter folgt zwar dem Feder-Trend, doch zum goldenen Kleid wirkt der Look fast eine Spur zu theatralisch.

Minimalismus ist nicht ihr Ding: Lisa Ann Walter folgt zwar dem Feder-Trend, doch zum goldenen Kleid wirkt der Look fast eine Spur zu theatralisch.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Buddy Guy mixt Retro-Polka Dots mit Leder-Latzhose. Red Carpet? Egal – die Kappe bleibt.

Buddy Guy mixt Retro-Polka Dots mit Leder-Latzhose. Red Carpet? Egal – die Kappe bleibt.

Bild: KEYSTONE

Oscars 2026: Die besten Outfits vom roten Teppich. Michael B. Jordan hat seine Hüftkette aus den 90ern wiederentdeckt – aber Hip-Hop-Style? Fehlanzeige. Das Detail bricht vielmehr den ansonsten sehr klassischen Anzug.

Michael B. Jordan hat seine Hüftkette aus den 90ern wiederentdeckt – aber Hip-Hop-Style? Fehlanzeige. Das Detail bricht vielmehr den ansonsten sehr klassischen Anzug.

Bild: KEYSTONE

Der rote Teppich an der diesjährigen Oscars-Verleihung sorgte wie imer für diverse Fashion-Debatten: Während einige Stars brillierten, leisteten sich andere kleine Stil-Fauxpas.

Marjorie Kublun

16.03.2026, 07:00

16.03.2026, 07:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die 98. Oscar-Verleihung fand am Sonntag, 15. März 2026 statt – inklusive des traditionellen Red Carpets.
  • Die Ankunft der Stars auf dem glamourösen roten Teppich der Academy Awards bekommt traditionell fast mehr Aufmerksamkeit als die Verleihung selbst.
  • Der Grund: Die Oscars sind seit langem ein Catwalk für die atemberaubendsten Kleider.
  • blue News zeigt dir in der Bildergalerie die schönsten Looks der diesjährigen Preisverleihung.
Mehr anzeigen

Bevor bei dieser 98. Ausgabe wieder «And the Oscar goes to…» ertönte, richteten sich alle Blicke auf den berühmten roten Teppich.

Mit enormer medialer Aufmerksamkeit und dem Fokus auf die Stars und ihre Outfits hat sich dieser Teppich als unverzichtbares Ereignis für Prominente und Fotografen etabliert.

Die diesjährige Ausgabe enttäuschte nicht: Nicole Kidman trieb den Glamour-Barometer erwartungsgemäss in die Höhe – in einer subtil aufregenden Robe von Chanel.

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Skandalfreie Oscar-Verleihung«One Battle After Another» triumphiert, Barbra Streisand bewegt – und Timothée Chalamet geht leer aus

Dass Demi Moore sich hingegen in einen edlen Gucci-Vogel verwandeln würde, überraschte deutlich mehr. Ein memorabler Look.

Weiss, Federn und Peplum

Während bei der letztjährigen Oscar-Verleihung noch Schleifen als Statement-Detail zeigte, dominierten diesmal Federn und Fransen – als Akzent oder gleich grossflächig.

Ebenfalls präsent blieb der Peplum-Trend, zu sehen bei Nicole Kidman und Kate Hudson, die sich für einen zweiteiligen Look entschied.

Sportdrama «Marty Supreme». Süchtig nach Erfolg – Timothée Chalamet elektrisiert als Ping-Pong-Junkie

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Weiss ist die Farbe der Stunde und prägt die Frühjahr-/Sommer-Kollektionen. Diese Rückkehr der «Nichtfarbe» ist kein Zufall: Sie markiert vielleicht den Beginn einer nachdenklicheren Ära in der Mode, fernab auffälliger Effekte.

Zwischen Glamour-Roben und Federn-Trend gab es auch ein paar «Black-Swan-Momente» – Looks, die etwas über das Ziel hinausschossen. Alle Details findest du in der obigen Bildergalerie.

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22.01.2026

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