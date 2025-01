Luftnotstand und Drehverbote: Die Brände zwingen Hollywood in die Knie Von der alten «NCIS»-Truppe ist nur noch Sean Murray (2. v. r.) übrig geblieben: Nun müssen er und seine Kolleg*innen Katrina Law (l.), Gary Cole (r.) und Wilmer Valderrama eine Zwangspause einlegen. Bild: CBS Nach mehr als 20 Staffeln bleibt nun auch das Set von «Grey's Anatomy» vorübergehend leer. Bild: ABC Die Hitserie «Fallout» hat erst gerade mit dem Dreh zur zweiten Staffel begonnen und muss die Zelte nun wieder abbrechen. Wie lange, das bleibt momentan noch offen. Bild: Amazon Studios Auch «Loot» mit Nat Faxon und Maya Rudolph muss pausieren – da kann sich auch das Alpaca ausruhen. Bild: Apple TV+ Jean Smart von der Serie «Hacks» kann auch nicht zur Arbeit erscheinen. Das viel ausgezeichnete Dramedy kann momentan nicht weiter gedreht werden. Bild: 3 Arts Entertainment Die Dreharbeiten zum Reboot von «Suits« sind ebenfalls vorerst auf Eis gelegt. Die Anwaltsserie, die nun «Suits: LA» heisst, könnte also einen verspäteten Serienstart hinlegen – geplant ist jener bisher für den 23. Februar 2025. Bild: NBC Eigentlich hätte die Premiere von «Wolf Man» diese Woche stattfinden sollen, doch auch diese muss aufgrund der Brände verschoben werden. Bild: Blumhouse Productions Luftnotstand und Drehverbote: Die Brände zwingen Hollywood in die Knie Von der alten «NCIS»-Truppe ist nur noch Sean Murray (2. v. r.) übrig geblieben: Nun müssen er und seine Kolleg*innen Katrina Law (l.), Gary Cole (r.) und Wilmer Valderrama eine Zwangspause einlegen. Bild: CBS Nach mehr als 20 Staffeln bleibt nun auch das Set von «Grey's Anatomy» vorübergehend leer. Bild: ABC Die Hitserie «Fallout» hat erst gerade mit dem Dreh zur zweiten Staffel begonnen und muss die Zelte nun wieder abbrechen. Wie lange, das bleibt momentan noch offen. Bild: Amazon Studios Auch «Loot» mit Nat Faxon und Maya Rudolph muss pausieren – da kann sich auch das Alpaca ausruhen. Bild: Apple TV+ Jean Smart von der Serie «Hacks» kann auch nicht zur Arbeit erscheinen. Das viel ausgezeichnete Dramedy kann momentan nicht weiter gedreht werden. Bild: 3 Arts Entertainment Die Dreharbeiten zum Reboot von «Suits« sind ebenfalls vorerst auf Eis gelegt. Die Anwaltsserie, die nun «Suits: LA» heisst, könnte also einen verspäteten Serienstart hinlegen – geplant ist jener bisher für den 23. Februar 2025. Bild: NBC Eigentlich hätte die Premiere von «Wolf Man» diese Woche stattfinden sollen, doch auch diese muss aufgrund der Brände verschoben werden. Bild: Blumhouse Productions

Die Flammenwalze in Los Angeles trifft die TV-Industrie hart: Serienproduktionen wie «NCIS» und «Grey’s Anatomy» müssen pausieren, während Feuerwehr und Bevölkerung um Kontrolle kämpfen.

Fabian Tschamper Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Brände in Los Angeles haben zur Unterbrechung zahlreicher TV-Produktionen geführt, da Drehgenehmigungen in betroffenen Gebieten wie Altadena und La Canada/Flintridge widerrufen wurden.

Grosse Produktionsfirmen wie NBCUniversal, CBS und Disney haben die Dreharbeiten von Serien wie «NCIS», «Grey's Anatomy» und «Abbott Elementary» pausiert.

Angesichts der anhaltenden Brände, Evakuierungen und Schäden könnten Verzögerungen bei Serienpremieren bis 2025 auftreten, ähnlich wie während der COVID-Pandemie. Mehr anzeigen

In Los Angeles sind die Dreharbeiten zu zahlreichen TV-Serien aufgrund der verheerenden Brände zum Stillstand gekommen. Die Brände, die sich über die Stadtteile Pacific Palisades, Altadena und Sylmar ausbreiten, haben die Filmproduktion erheblich beeinträchtigt.

Die Genehmigungsbehörde FilmLA hat gegenüber «Variety» mitgeteilt, dass die normalerweise für Dreharbeiten verfügbaren Ressourcen während des lokalen Notstands möglicherweise nicht zur Verfügung stehen. Insbesondere hat die Feuerwehr von Los Angeles County alle Drehgenehmigungen für die Gemeinden Altadena, La Crescenta, La Canada/Flintridge und das nicht eingemeindete Pasadena widerrufen. Weitere könnten folgen.

Obwohl die meisten Tonstudios nicht direkt von den Bränden betroffen sind, ist die Luftqualität gesundheitsschädlich, und die Bewohner*innen werden gebeten, die Strassen nur im Notfall zu nutzen.

«NCIS» und «Grey's Anatomy» betroffen

NBCUniversal hat die Produktion von Serien wie «Hacks», «Loot», «Ted», «Suits: L.A.» und «Happy’s Place» mit Reba McEntire ausgesetzt. Spielfilme sind nicht betroffen, da alle Produktionen ausserhalb von Los Angeles stattfinden. Amazon hat den Neustart der Dreharbeiten zur zweiten Staffel von «Fallout» im Raum Santa Clarita verschoben. Die Dreharbeiten sollen voraussichtlich am Freitag wieder aufgenommen werden.

CBS Studios hat die Produktionen von «NCIS», «NCIS: Origins», «After Midnight», «Poppa’s House» und «The Neighborhood» sowie die Aufzeichnungen von «After Midnight» mit Taylor Tomlinson für den Rest der Woche eingestellt.

Bei Disney und 20th Century Fox wurden die Produktionen von «Doctor Odyssey», «Grey’s Anatomy» und «Jimmy Kimmel Live» gestoppt. Auch das Warner Bros. Studio in Burbank wurde aufgrund der Nähe zu den Bränden geschlossen, was die Dreharbeiten zu «Abbott Elementary», «All-American» und «The Pitt» beeinträchtigte.

Verzögerungen könnten 2025 eintreten

Seit Beginn der Brände am Dienstagmorgen sind mehr als 10'000 Hektar in den Gebieten Pacific Palisades und Malibu verbrannt, wobei Hunderte von Gebäuden zerstört wurden. Zwei Menschen wurden am Brandort in Altadena, nördlich von Pasadena, tot aufgefunden, wo ebenfalls mehr als 10'000 Hektar verbrannt sind. Zahlreiche Premieren und Veranstaltungen in Los Angeles wurden verschoben oder abgesagt, darunter die Premieren von «Unstoppable» und «Wolf Man», das AFI Awards Mittagessen, der BAFTA Tea und die Critics Choice Awards.

Je länger das Feuer nicht unter Kontrolle gebracht werden kann, desto prekärer wird die Situation für Los Angeles und Agglomeration. Sollten die Ausgangssperren aufrecht erhalten und Evakuierungen von Produktionsstätten fortschreiten, könnte eine ähnliche Situation eintreten, wie schon nach der Pandemie.

Damals mussten verschiedene Filmproduktionen unterbrochen werden, bis COVID eingedämmt werden konnte. Unzählige Werke kamen demnach ein Jahr oder noch länger nach ihrem eigentlichen Veröffentlichungstermin heraus. Dies könnte nun auch für die obig genannten Serien der Fall sein. Oberste Priorität dürfte die Weiterführung der Drehs nicht haben, der Fokus liegt momentan auf der Evakuierung aller, die in Gefahr schweben.

Mehr aus dem Ressort Entertainment