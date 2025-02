Highlights an der 75. Berlinale: Interviews mit Cast von «Dreams» Im politisch brisanten Drama «Dreams» pflegt Jessica Chastain eine leidenschaftliche versteckte Liebesbeziehung zu einem jungen mexikanischen Immigranten. 19.02.2025

In «Dreams» pflegt Jessica Chastain eine versteckte Liebesbeziehung zu einem Immigranten. Timothée Chalamet brilliert im Bob-Dylan-Biopic. Und Regisseur Tom Tykwer eröffnet das Festival mit «Das Licht». Ein Rückblick.

Gianluca Izzo Fabienne Kipfer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Berlinale feiert ihr 75-Jahr-Jubiläum und präsentiert sich erstmals unter der Leitung der neuen Festivaldirektorin Tricia Tuttle, welche zuvor das London Film Festival leitete.

Eröffnet wurde die diesjährige Ausgabe von «Lola rennt»-Regisseur Tom Tykwer, der sich in «Das Licht» auf humorvolle und kreative Weise einer dysfunktionalen Familie widmet.

Musiker stehen diesmal besonders im Fokus: Timothée Chalamet verkörpert die Songwriter-Ikone Bob Dylan im Biopic «A Complete Unknown» und «Köln 75» handelt von Keith Jarretts legendärem Jazzkonzert, welches von der 18-jährigen Vera Brandauer organisiert wurde.

Vor der Weltpremiere von Michel Francos politisch brisantem Liebesdrama «Dreams» traf blue News den Regisseur und seinen Cast am Red Carpet zum Interview. Mehr anzeigen

Die Jubiläumsedition der 75. Berlinale präsentierte am ersten Wochenende einige aufsehenerregende Weltpremieren.

Neben der genialen Sci-Fi-Satire «Mickey 17», die bei ihrer kritischen Beleuchtung der Weltpolitik unter anderem Donald Trump ins Visier nimmt, befasst sich auch Michel Francos neuer Film «Dreams» mit fremdenfeindlichem Gedankengut.

«Dreams»: Liebesdrama mit Jessica Chastain

In dem ruhigen, aber intensiven Drama spielt Jessica Chastain die wohlhabende Jennifer aus San Francisco, die für ihren Vater Kunstprojekte in diversen Galerien und Institutionen betreut.

Eines dieser Projekte ist eine Ballettschule in Mexico City, wo sie den talentierten Tänzer Fernando (echter Ballett-Tänzer Isaac Hernández) kennenlernt. Sie verliebt sich in den viel jüngeren Mexikaner und hilft ihm dabei, illegal nach San Francisco zu immigrieren.

Anfangs noch beflügelt von der leidenschaftlichen Liebesbeziehung, sehnt sich Fernando jedoch bald nach mehr Freiheit und fühlt sich eingeschränkt in seinem versteckten Leben in den USA. Weiterhin träumt er von einer Karriere als professioneller Tänzer.

«Dreamer» auf der Berlinale Jessica Chastain spielt die wohlhabende Jennifer aus San Francisco, die für ihren Vater Kunstprojekte in diversen Galerien und Institutionen betreut. Bild: ©Teorema Rupert Friend (Jake McCarthy) mit Jessica Chastain als Jennifer McCarthy und dem Tänzer Isaac Hernández (Fernando Rodríguez). Bild: © Teorema «Dreamer» auf der Berlinale Jessica Chastain spielt die wohlhabende Jennifer aus San Francisco, die für ihren Vater Kunstprojekte in diversen Galerien und Institutionen betreut. Bild: ©Teorema Rupert Friend (Jake McCarthy) mit Jessica Chastain als Jennifer McCarthy und dem Tänzer Isaac Hernández (Fernando Rodríguez). Bild: © Teorema

Die Beziehung zwischen Jennifer und Fernando ist sinnbildlich für jene zwischen den USA und Mexico: «Es ist kompliziert.» Und ähnlich wie die Politiker zu teils drastischen Massnahmen greifen, geschieht dies auch bei Jennifer und Fernando – von beiden Seiten ausgehend. Damit gelingt es Francos Film regelmässig, zu überraschen und gar zu schockieren.

Während zu Beginn der Geschichte die passionierte Liebe für intensive Momente sorgt, sind es im Verlauf die schwieriger werdenden Konflikte, welche die Intensität hochhalten. Chastain und Hernández harmonieren grossartig und bringen diese Beziehung mit viel emotionaler Hingabe formidabel auf die Leinwand.

Rassismus und Feindseligkeiten gegenüber den Fremden, den mexikanischen Immigranten, gehen insbesondere von Jennifers Vater und Bruder aus. Auch Marshall Bell und Rupert Friend überzeugen als engstirnige, ignorante Köpfe, denen regelmässig abfällige rassistische Kommentare über die Lippen gehen.

Rupert Friend erzählt, wie es ist, ein Arschloch zu spielen An der Weltpremiere von "Dreams" trifft blue News den Schauspieler Rupert Friend und spricht mit ihm über seine Rolle. 18.02.2025

Michel Franco arbeitete bereits bei seinem letzten Film «Memory» mit Jessica Chastain zusammen. blue News traf den mexikanischen Regisseur und den Cast von «Dreams» vor der Weltpremiere an der Berlinale auf dem Red Carpet zum Interview.

Er gab zu verstehen, was es ihm bedeutet, die wichtigen Aussagen seiner Filme an renommierten internationalen Festivals in die Welt zu transportieren.

Rupert Friend sprach über seine anspruchsvolle Interpretation eines Arschlochs und erläuterte, was für ihn das Reizvolle an einer solchen Rolle ist.

Schweizer Kinostart von «Dreams» ist noch nicht bekannt.

Dylan als Film «Like A Complete Unknown»

An der diesjährigen Berlinale wurden gleich zwei Filme präsentiert, welche sich hochbegabten und einflussreichen Musikern widmen.

«Like A Complete Unknown» von James Mangold erzählt vom Karrierebeginn und dem Aufstieg des ikonischen Singer-Songwriters Bob Dylan. Anfang der 1960er-Jahre noch stark inspiriert von der Folkmusik und deren Pionieren, weckt die elektronisch unterstützte Rockmusik mehr und mehr seine Neugier. Einer der Vertreter dieses Genres, die Dylan besonders fasziniert, ist Johnny Cash.

Auch die Begegnung mit der eleganten und talentierten Sängerin Joan Baez prägt Dylans Leben. Die beiden treten nicht nur zusammen auf der Bühne auf, sondern haben auch eine leidenschaftliche Affäre, während Dylan noch immer mit seiner ersten Freundin Sylvie Russo liiert ist.

Verkörpert wird der legendäre Musiker auf verblüffend authentische Weise von Timothée Chalamet, einem der gefragtesten Schauspielstars der heutigen Zeit.

Sein Look, seine Haltung, die Art und Weise, wie er sich bewegt und insbesondere, wie er tatsächlich auch seine Stimme mimt und selbst singt, resultieren in einer begnadeten Performance und einer der besten schauspielerischen Leistungen aller Zeiten.

Erwähnt sein muss, dass Fans von Dylan und Leute, welche mit Dylans Karriere und Musik vertraut sind, eindeutig mehr auf ihre Kosten kommen bei «Like A Complete Unknown». Der Gesamteindruck, den der Film hinterlässt, passt zum Image von Bob Dylan selbst: Überaus intelligent, fachkompetent und feinfühlig, aber nicht sehr spektakulär und aufregend.

«Like A Complete Unknown» startet am 27. Februar in den Deutschschweizer Kino.

Laut und farbenfroh: «Köln 75»

Deutlich schwungvoller, lauter und farbenfroher kommt «Köln 75» von Ido Fluk daher. Der Film erzählt die wahre Geschichte hinter einer der meistverkauften Jazzplatten aller Zeiten, dem «Köln Concert» von Keith Jarrett aus dem Jahr 1975. Jarrett gilt als grösster Solo-Jazzpianist und improvisierte seine Konzerte komplett.

Die erst 18-jährige Vera Brandes ist von dessen Musik so begeistert, dass sie es sich zum Ziel macht, ein Konzert von Jarrett in der Kölner Oper zu organisieren. Entgegen dem Willen ihrer Eltern, unternimmt sie alles, was in ihrer Macht steht und lässt sich von nichts abhalten, um ihren Plan durchzusetzen.

«Köln 75» handelt zwar von der Jazzmusik, ist in seiner Inszenierung aber punkig, wild und rebellisch. Dies ist nicht zuletzt der phänomenalen deutschen Schauspielerin Mala Emde zu verdanken, welche die Hauptfigur Vera Brandes mit wahnsinnig viel Passion und Energie verkörpert – eine mitreissende Performance.

In der Rolle des Keith Jarrett brilliert John Magaro, zuletzt zu sehen in «September 5», als physisch leidender, aber genialer Musiker mit nicht ganz einfachem Charakter.

«Köln 75» läuft ab dem 13. März im Kino.

«Das Licht» von Tom Tykwer

In seinem neusten Film «Das Licht» widmet sich Tom Tykwer, Regisseur des Kultfilms «Lola rennt», einer dysfunktionalen deutschen Familie und trifft damit den Nerv der Zeit. Lars Eidinger und Nicolette Krebitz spielen auf höchst humorvolle Weise ein Elternpaar, welches von ihrer Tochter als Heuchler abgestempelt und beschimpft wird.

Gemäss ihr lassen sich deren Jobs und Lebensweise nicht mit den Werten, für welche sie gegen aussen stehen, vereinbaren. Für den Sohn sind die digitale Welt und Online-Games wichtiger als alles andere. Die neue Putzfrau Farrah bringt neuen Schwung in das Leben der Familie und bringt sie alle dazu, sich mit sich selbst zu konfrontieren.

«Das Licht» ist ein Film, der mit seinen kreativen Stilmitteln sehr viel Freude bereitet. Ähnlich wie bei vorherigen Werken von Tykwer, wählt der Regisseur eine besondere Erzählstruktur, indem er zu Beginn fünf Handlungsstränge parallel erzählt und sie auf witzige Weise zusammenfliessen lässt. Sehr gewagt ist zudem die Einbindung von Musicalsequenzen, die, je nach Figur, völlig unterschiedlich und originell daherkommen.

Der Film stellt spannende Fragen über unsere heutige Gesellschaft: Identitätsfragen, moralische-ethische Fragen und philosophische Fragen. Es sind jedoch Fragen, die nicht einfach zu beantworten sind und die Antworten, die «Das Licht» liefert, sind eher verwirrend als erleuchtend. Tykwers Film bleibt daher als Gesamtwerk nur schwer greifbar, regt aber dennoch zum Nachdenken an und bereitet in der Art und Weise, wie er inszeniert ist, viel Spass.

«Das Licht» startet am 27. März im Kino.

