Peter Shaw (Nevio Wendt), Justus Jonas (Julius Weckauf) und Bob Andrews (Levi Brandl) in «Die Drei ??? Toteninsel» (v.l.n.r). Foto von: Tomás Correa © Wiedemann und Berg Film GmbH/Deutsche Columbia Pictures Filmproduktion GmbH

Justus, Peter und Bob ermitteln wieder: «Die drei ??? – Toteninsel» ist ein spannender Kinderkrimi mit Mystery-Touch – unterhaltsam, durchdacht und charmant inszeniert. Ein Kinofilm, der seine jungen Zuschauer ernst nimmt und dabei auch Eltern nicht ausschliesst.

Drei Jungs, ein Schrottplatz und eine ikonische Stimme: Sobald «Hier ist Justus Jonas» erklingt, wird es ruhig im Kinderzimmer. Streit und Bildschirmklicks verstummen – und erstaunlicherweise hören auch die Eltern mit. «Die drei ???» gehören zu den wenigen Kinderkrimis, die Generationen gleichzeitig begeistern.

«Die drei ??? Toteninsel»

Im neuen Film planen Justus Jonas (Julius Weckauf), Peter Shaw (Nevio Wendt) und Bob Andrews (Levi Brandl) eigentlich einen Roadtrip, bis ein mysteriöser Anruf alles über den Haufen wirft.

Ein Geheimbund namens Sphinx, ein zwielichtiger Professor und gestohlene Kunstschätze führen sie auf die abgelegene Vulkaninsel Makatao, von den Einheimischen ehrfürchtig «Toteninsel» genannt. Angeblich mit Fluch. Klingt dramatisch? Ist es auch.

Der Film setzt auf Bewährtes: eine Portion Grusel, aber ohne Albträume. Spannung, aber kindgerecht. Und ganz viel Miträtsel-Potenzial.

Geschichten, die bleiben

Was den Film dabei so besonders macht, ist weniger die Handlung selbst, sondern der Teamspirit der Hauptfiguren: Justus, der Denker, Peter, der Macher, Bob, der Checker. Alle unterschiedlich, alle wichtig – und gemeinsam stark. Man nimmt ihnen das ab, und genau das macht’s aus: kein kindischer Slapstick, sondern echte Dynamik.

Und dann taucht da noch der deutsche Schauspieler Jannik Schümann auf. In kleiner Rolle, aber prägnant. Wer ihn als Franz in «Sisi» (an der Seite von Dominique Devenport) kennt, sieht ihn hier fast schon im Undercover-Modus: weniger höfischer Druck, mehr ruhige Leinwandpräsenz. Schön unaufgeregt, schön passend.

Toteninsel schafft erneut diesen seltenen Spagat: Die Dialoge sind witzig, die Bilder atmosphärisch, der Ton nie überdreht. Die Mischung aus Grusel und Abenteuer stimmt einfach – und sorgt dafür, dass auch Eltern mit einem Grinsen im Kinosessel sitzen bleiben.

«Die Drei ??? - Toteninsel» läuft ab dem 22. Januar in allen blue Cinema Kinos.

