Das dunkle Geheimnis hinter den «Stewardessen-Morden»

Ein Serienmörder treibt in den USA in den 70er-Jahre sein Unwesen – doch war es wirklich nur einer? Eine neue ZDF-Doku rekonstruiert die Fälle und wirft Zweifel an der Verurteilung von Jonathan Reed auf.

Teleschau Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die ZDF-Dokumentation «Die Stewardessen-Morde» beleuchtet eine Mordserie an Flugbegleiterinnen in den USA der 70er-Jahre.

Der verurteilte Täter Jonathan Reed bestreitet seine Schuld, während weitere Morde Zweifel an seiner Verurteilung aufkommen lassen.

Die Serie thematisiert nicht nur die Verbrechen, sondern auch gesellschaftliche Missstände wie Frauenfeindlichkeit und die Sexualisierung von Stewardessen. Mehr anzeigen

Die 70er- und 80er-Jahre sind die Zeit der freien Liebe – und der Serienmorde. 1978 beginnt eine der erschütterndsten mit dem Tod der Stewardess Jeannie Wadle.

Das ZDF erzählt in der vierteiligen Serie «Die Stewardessen-Morde» die Geschichte der Verstorbenen und ihres Mörders.

«Stew-Zoo», so habe man laut John Nance, einem ehemaligen Piloten, die Wohnanlagen genannt, in denen überwiegend junge Flugbegleiterinnen wohnten. Sie sind Schauplatz einer der erschütterndsten Mordserien in den USA. Doch ob es sich wirklich um die Serie eines Mörders handelt, bleibt unklar. Unter dem Titel «Die Stewardessen-Morde» begibt sich die Filmemacherin Karen Hoy auf die Suche nach Antworten.

Das ZDF zeigt die vierteilige Serie erstmals in deutscher Fassung am 21. Februar, ab 01.15 Uhr, linear und bereits ab Samstag, 15. Februar, in der ZDF-Mediathek.

Erstes Opfer in dieser Reihe ist die 26-jährige Jeannie Wadle, Flugbegleiterin, damals noch «Stewardess», bei der Airline Braniff.

Am 1. November 1978 wurde sie von einem fremden Mann in ihrem Appartement in einem «Stew-Zoo» in Dallas aufgesucht, vergewaltigt und erdrosselt. Der flüchtige Mörder Jonathan Reed wurde wenige Wochen später bei einer weiteren Vergewaltigung gefasst, vor Gericht gebracht und zum Tode verurteilt. Doch ein weiterer Mord sät Zweifel über die Schuld von Reed.

Werbung in den 70-ern war anders

Diese Zweifel haben Dokumentarfilmerin Karen Hoy ins Gefängnis zu Reed geführt, um den vermeintlichen Mörder zu interviewen. Bis heute plädiert er auf seine Unschuld im Fall Wadle. Die Serie ist so nicht nur True Crime-Grusel, sondern auch Justiz-Krimi und Gesellschaftskritik.

Der «Stew-Zoo» von Nance deutet es bereits an, und Ermittlerin Tara Owens bringt es auf den Punkt: «Diese brutalen Morde an Frauen, die unabhängig waren, Geld verdienten und ihr eigenes Leben führten, sagen viel aus über das Ausmass der Frauenfeindlichkeit in der Gesellschaft.»

Denn was «Die Stewardessen-Morde» auch zeigen, ist die gesellschaftliche Situation, die diese Morde ermöglichte. Im konservativen Texas der 70er-Jahre war eine Anstellung als Flugbegleiterin bei der modernen Airline Braniff eine Befreiung, aus dem konservativen Alltag. Braniff setzte neue Massstäbe in Sachen Glamour und Service und warb offensiv mit den attraktiven jungen Frauen in durchdesignten Uniformen. «Wir glauben, dass auch Stewardessen wie Frauen aussehen sollten», heisst es in einem der Werbespots. Eine Form der Sexualisierung, die heute kaum denkbar ist.

Richard Rays Maxime: «Je mehr Blut, desto höher die Einschaltquoten»

Über die Appartement-Komplexe der Airlines sagte der Ermittler Cliff Carpenter, hier seien die Flugbegleiterinnen wie «die Ziege am Pflock» Stalkern und Gewalttätern ausgeliefert gewesen. Und so kam es auch. Neben Jeannie Wadle wurden hier drei weitere Flugbegleiterinnen vergewaltigt und erdrosselt.

Die 70-er und 80-er waren nicht nur die Zeit des gesellschaftlichen Wandels und der freien Liebe, sondern gerade in Dallas in Texas auch die Zeit der Kriminalität.

Radioreporter Richard Rays erinnert sich an die damalige True Crime-Welle und die Anforderungen aus der Programmdirektion: «Je mehr Blut, desto höher die Einschaltquote.»

Die Morde an den Flugbegleiterinnen, «eine Geschichte voller Abgründe und Monster», sind für ihn der traurige Höhepunkt dieser Zeit. Auch «Die Stewardessen-Morde» spart die harten Details der Morde nach True Crime-Manier nicht aus, nimmt sich aber glücklicherweise als Dokumentation ernst, indem sie die Komplexitäten der Fälle und ihres gesellschaftlichen Hintergrunds nicht ausspart.

Alle vier Teile a 45 Minuten von «Die Stewardessen-Morde» gibt es am 21. Februar, ab 01.15 Uhr, im ZDF zu sehen und sind bereits ab 15. Februar in der ZDF-Mediathek abrufbar.

