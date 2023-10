Claudia Schiffer und Anne Hathaway im gleichen Kleid Claudia Schiffer hatte sich eigentlich vom Catwalk verabschiedet. Doch nun taucht sie zum zweiten Mal auf dem Laufsteg von Versace auf. Das Topmodel der 90er Jahre trägt eine mintgrüne Kreation mit silberfarbenem Rautenmuster und Spitzendetails. Bild: AP Slip Dresses waren in den 90ern gross. Und auch im Frühling/Sommer 2024 will Versace die Damen im Trägerkleid sehen. Das mintgrüne Modell ging viral und ist mittlerweile ein ikonisches Stück. Bild: Imago/Sipa USA Das liegt auch daran, dass Anne Hathaway den Look nur wenige Tage später auf dem roten Teppich des Clooney Foundation for Justice Events am 28. September 2023 in New York trug. Bild: Imago/Sipa USA Der «Teufel trägt Prada»-Star stylte zwar ebenso spitze Pumps mit Schleife dazu, setzte aber auf auffälligen Silberschmuck. Bild: Imago Donatella Versace setzte für diese beiden Auftritte zwei ganz unterschiedliche Frauentypen ein. Bild: Imago/Sipa USA Claudia Schiffer und Anne Hathaway im gleichen Kleid Claudia Schiffer hatte sich eigentlich vom Catwalk verabschiedet. Doch nun taucht sie zum zweiten Mal auf dem Laufsteg von Versace auf. Das Topmodel der 90er Jahre trägt eine mintgrüne Kreation mit silberfarbenem Rautenmuster und Spitzendetails. Bild: AP Slip Dresses waren in den 90ern gross. Und auch im Frühling/Sommer 2024 will Versace die Damen im Trägerkleid sehen. Das mintgrüne Modell ging viral und ist mittlerweile ein ikonisches Stück. Bild: Imago/Sipa USA Das liegt auch daran, dass Anne Hathaway den Look nur wenige Tage später auf dem roten Teppich des Clooney Foundation for Justice Events am 28. September 2023 in New York trug. Bild: Imago/Sipa USA Der «Teufel trägt Prada»-Star stylte zwar ebenso spitze Pumps mit Schleife dazu, setzte aber auf auffälligen Silberschmuck. Bild: Imago Donatella Versace setzte für diese beiden Auftritte zwei ganz unterschiedliche Frauentypen ein. Bild: Imago/Sipa USA

Das grün-silberne Eyecatcher-Kleid von Versace ist nun ein ikonisches Piece. Zuerst trug es Claudia Schiffer, um die Show zu schliessen und wenige Tage später Anne Hathaway auf einem Red Carpet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Versace holt eines der grössten Topmodels der 90er – Claudia Schiffer – in ihre Show, um ein Slip Dress zu präsentieren.

Slip Dresses waren in den 90ern ein Muss in der Garderobe.

Sechs Tage später erscheint Brünette Anne Hathaway in dem Kleid auf einem Red Carpet in New York. Mehr anzeigen

Das nennt man wohl erfolgreiche PR: Versace zeigte eine ihrer Kreationen gleich an zwei komplett unterschiedlichen Typen.

Claudia Schiffer hatte sich eigentlich nach einer Wahnsinnskarriere aus dem Laufsteg-Business zurückgezogen. Sie kam – für Versace – 2018 zurück und nun auch 2023 für die Mailand Fashion Week, ebenfalls für das italienische Modehaus … Und raubte der Modewelt kurzzeitig den Atem.

Sie erschien in einem wahren Eyecatcher-Kleid in Grün mit Spitzendetails und silbernem Rautenmuster und schloss die Show der Designerin, mit der sie eine 30-jährige Freundschaft pflegt.

Ein gut überlegter Schachzug von Versace, das Slip Dress, das Kleid, das in den 90ern Hochzeit hatte, an einem der «Big Five»-Topmodels eben dieser Zeit zu präsentieren. Ergebnis: Das Kleid ging viral, ist nun zu einem ikonischen Stück avanciert.

Der «Teufel trägt Prada»-Star ebenfalls in Versace

Sechs Tage später: Während sich die Modewelt von Claudias Laufsteg-Auftritt erholt und die Fashion Week in Europa in vollem Gange ist, reisst eine Brünette auf der anderen Seite des Atlantiks in dem gleichen Kleid alle Blicke auf sich: Schauspielerin Anne Hathaway trägt das glänzende Kleid, das wie eine zweite Haut sitzt, an dem Clooney Foundation for Justice’s «The Albies»-Event in New York.

Bei beiden Outfits wurden spitze Pumps mit einer Schleife mit dem Kleid kombiniert. Während der Laufsteg-Look fast ganz auf Schmuck verzichtete, Claudia trug feine, fast unsichtbare Armbänder, rockte der «Teufel trägt Prada»-Star den Style mit auffälligem Silberschmuck in Form von einer Kette, Ohrringen, Armbändern und Ringen.

In der Bildergalerie siehst du beide Looks nebeneinander. Und wem steht das Kleid, das mittlerweile ikonisch ist, besser?