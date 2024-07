Die Geisterprinzessin ist wieder aufgetaucht

Prinzessin Lalla Salma, Ex-Frau von König Mohammed VI. von Marokko, machte einst von sich reden, weil sie so selbstbewusst durchs royale Leben schritt. Bild: Imago/Reporters

Lalla Salma, Ex-Frau von König Mohammed VI. von Marokko, machte Anfang der 2000er Jahre von sich reden, weil sie sich so selbstbewusst gab. Doch dann verschwand die Prinzessin plötzlich aus der Öffentlichkeit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinzessin Lalla Salma, Ex-Frau von König Mohammed VI. von Marokko, machte viele Jahre von sich reden, weil sie äusserst selbstbewusst durchs royale Leben schritt.

Doch dann verschwand die heute 46-Jährige, die als Bürgerliche aufwuchs, 2017 plötzlich von einem Tag auf den anderen aus der öffentlichen Leben.

Lalla Salma, von den Medien auch Geisterprinzessin genannt, blieb seither verschwunden – bis diese Woche, als sie gemeinsam mit ihren zwei Kindern (17 und 21) auf der griechischen Insel Mykonos gesichtet wurde. Mehr anzeigen

Nachdem Lalla Salma im Jahr 2002 König Mohammed VI. von Marokko geheiratet hatte, war die Hoffnung im nordafrikanischen Land gross, dass ihre moderneren Ansichten eine Revolution in der Monarchie entfachen könnten.

Prinzessin Lalla Salma wuchs als Bürgerliche in der Stadt Fés im Nordosten Marokkos auf. Weil ihre Mutter früh starb, verbrachte sie den Grossteil ihrer Kindheit als Halbwaise bei ihrer Grossmutter.

Später Salma besuchte eine Privatschule und arbeitete nach der Ausbildung zur Diplomingenieurin als Informatikerin.

Der IT-Job war der Türöffner zum royalen Leben

Es heisst, ihr IT-Job sei der Türöffner zum royalen Leben gewesen – denn die Firma, bei der Salma tätig war, gehört laut Medienberichten der marokkanischen Königsfamilie.

In der Folge nahm die Geschichte, die anfänglich einem modernen Märchen glich, ihren Lauf: Salma Bennani, so ihr bürgerlicher Name, und König Mohammed VI. sollen sich 1999 auf einer Party kennengelernt haben, weiss das Magazin «Gala». Zwei Jahre später wurde Verlobung gefeiert.

Viele Jahre galten Prinzessin Lalla Salma und König Mohammed von Marokko als modernes Vorzeigepaar. Dieses Bild entstand während ihrer Hochzeit am 21. März 2002. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Die Eheschliessung im Jahr 2002 war gleichbedeutend mit einer Modernisierung im Königshaus.

Denn Mohammed wollte – im Gegensatz zu seinem Vater – weder eine Zweitfrau noch einen Harem, sondern ausschliesslich Salma an seiner Seite haben.

Lalla Salma und Mohammed galten als Vorzeigepaar

In den ersten Jahren ihre Ehe galten Prinzessin Lalla Salma und König Mohammed von Marokko als modernes Vorzeigepaar.

Das ist Geschichte: Vor sieben Jahren verschwand Lalla Salma mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen aus dem öffentlichen Leben.

Seither berichten marokkanische Medien nur noch zurückhaltend über die fehlende Königsgattin.

Im Jahr 2018 kam die Presse aber nicht darum herum, ihre Abwesenheit zu erwähnen. König Mohammed VI. lag damals in Frankreich im Spital und die royale Familie besuchte ihn – nur eine Person fehlte auf dem veröffentlichten Bild: Prinzessin Lalla Salma.

2018 lag König Mohammed VI. in Frankreich im Spital und die marokkanische Königsfamilie besuchte ihn – nur eine Person fehlte auf dem veröffentlichten Bild: Prinzessin Lalla Salma. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Danach wurden die Gerüchte immer lauter, dass die Prinzessin und der König sich getrennt hätten. Im vergangenen Februar bestätigte der marokkanische Herrscher nach jahrelangem Schweigen schliesslich die Scheidung.

Wo lebt Lalla Salma von Marokko heute?

Aber wo lebt Lalla Salma von Marokko heute? Diese Frage stellen sich Royals-Fans seit Jahren immer wieder. Doch die Prinzessin blieb verschwunden – bis vor wenigen Tagen, als sie auf der griechischen Insel Mykonos gesichtet wurde.

Ein Instagram-Video zeigt die 46-Jährige umgeben von mehreren Sicherheitsleuten, während sie durch die Strassen von Mykonos-Stadt spaziert.

Insider behaupten, die Ankunft der marokkanischen Prinzessin auf der griechischen Ferieninsel hätte kaum auffälliger sein können.

Laut den lokalen Medien reiste Lalla Salma mir einem 70-köpfigen Tross an, dem auch ihre beiden Kinder Kronprinz Moulay (21) und Prinzessin Lalla Khadija (17) angehören sollen.

