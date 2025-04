Röbi Koller: «Die grösste Panne haben die Zuschauer gar nicht gesehen» Röbi Koller sagt «Adieu» zu «Happy Day». Mit blue News spricht er über die Momente, die ihn am meisten berührt haben – und eine Panne, die niemand mitbekommen hat. 01.04.2025

Röbi Koller sagt «Adieu» zu «Happy Day». Mit blue News spricht er über die Momente, die ihn am meisten berührt haben – und eine Panne, die niemand mitbekommen hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach 18 Jahren «Happy Day» kehrt Moderator Röbi Koller dem SRF Quotenschlager den Rücken und geht in Pension. Zweieinhalb Jahre nach dem Pensionsalter.

Hat sein TV-Aus mit der Altersguillotine beim SRF zu tun? Darüber spricht der Entertainer mit blue News.

Röbi Koller verrät zudem, was seine grösste Panne war – und welche «Happy Day»-Geschichte ihn am meisten bewegt hat.

Die letzte Folge «Happy Day» mit Röbi Koller läuft am Samstag, 5. April, um 20.10 Uhr auf SRF1. Mehr anzeigen

Kaum zu glauben: «Happy Day» ohne Röbi Koller – für viele Fans unvorstellbar. Nach 18 Jahren macht Röbi Koller Schluss mit «Happy Day» – seinem Herzensprojekt im SRF.

Ein Zuger geht, ein anderer folgt: TV-Wanderer Nik Hartmann übernimmt – aus Sicht von Koller eine gute Wahl.

Vor drei Jahren hat Röbi Koller entschieden, der erfolgreichen SRF-Samstagabendshow den Rücken zu kehren.

Warum jetzt mit 67 Jahren? Angst vor der 65-Jahre-SRF-Altersguillotine? Röbi Koller: «Ja, das spielt schon auch ein wenig rein. Ich bin ja bereits zwei Jahre über der Altersguillotine. Ich habe rundherum gemerkt, dass dieser neue Lebensabschnitt kommt – Freunde werden pensioniert. In meinem Alter ist das Thema präsent. Ich war lange genug volle Pulle produktiv. Jetzt kommt ein Abschnitt, in dem ich mehr das tun möchte, was ich will – und weniger das, was ich muss.»

In seiner «Happy Day»-Zeit wurde das Format oft als Tränendrüsen-Show belächelt. Röbi Koller dazu: «Das kann man positiv oder negativ sehen. Jene, die das abwertend meinen, sage ich: Schaut eine andere Sendung – und steht zu euren Gefühlen! Eine Tränendrüsen-Show? Zeigt eure Emotionen!»

Beim Rückblick erinnert sich Koller an seine grösste TV-Panne – an eine Nonne, die vom «Happy Day»-Team nicht überrascht werden wollte – und an viele emotionale Momente in der Sendung.

Im Video-Gespräch mit blue News verrät Röbi Koller, was er nach dem Fernseh-Rücktritt plant – und worin das Erfolgsrezept von «Happy Day» liegt.

