Zwanzig Jahre Germany’s Next Topmodel – und noch immer gibt es viel zu diskutieren. Die Show bleibt alten Muster treu: Drama verkauft sich eben besser als echte Vielfalt.

Während Heidi Klum beim Schweizer Gastjuror Yannik Zamboni von «aussergewöhnlich» schwärmte, meckerten die Models über die Outfits.

Bei einem Casting fühlte sich ein Model durch einen Kommentar diskriminiert und verliess das Casting. Die Gruppe und die Zuschauer*innen reagierten gespalten.

Diversität nur Fassade? Obwohl die Show mit Vielfalt wirbt, bleibt das Finale jung, schlank und weiss. Mehr anzeigen

Zwanzig Staffeln «Germany's Next Topmodel». Seit 2006 sucht Heidi Klum in ihrer Show das nächste Nachwuchsmodel Deutschlands. Am Donnerstagabend kürt Klum eine Gewinnerin und einen Gewinner der Jubiläumsstaffel.

Aber was wäre Germany’s Next Topmodel ohne ein bisschen Chaos? Ohne den wöchentlichen Aufreger? Auch dieses Mal wurde wieder ordentlich geliefert. Die Medien greifen zuverlässig jedes Drama auf – und Heidi Klum zeigt einmal mehr, dass sie auch nach zwanzig Staffeln genau weiss, wie das Spiel läuft. Ein Überblick.

Models lästern über Outfits von Schweizer Designer

Heidi Klum und der Schweizer Desinger Yannik Zamboni. ProSieben/Max Montgomery

Der Schweizer Designer Yannik Zamboni zählt inzwischen zu den wiederkehrenden Gastjuroren der Show. Für Zamboni ist Klum «Freundin und Mentorin», wie er in der Sendung sagt. Die beschreibt Zambonis Looks als «extravagant, aussergewöhnlich und niemals langweilig».

Eine ganz andere Meinung haben einige der Models. «Das kann man doch nicht ernst nehmen», findet der 19-jährige Moritz. Ihn stören der Tanga («Ich trage nur normale Unterhosen») und die Perücke («Crazy, dass es immer Wege gibt, es noch böser zu machen»), und allgemein habe das Outfit «nicht gematcht», meint er.

Aber wenn schon seine Mutter, die ihn in der Folge besuchte, weiss, dass es zum Modeln dazugehört, auch mal herausfordernde Outfits zu tragen, könnte er sich durchaus etwas zusammenreissen. Der beschwert sich aber schon über Kopfschmerzen, als seine Haare geflochten werden und er die Perücke noch nicht mal trägt.

Moritz auf dem Catwalk im Outfit von Yannik Zamboni. ProSieben/Max Montgomery

Den 22-jährigen Jannik stört die ganze Meckerei. «Sich darüber zu beschweren, vor dem Designer, das ist für mich ein No-Go. Das könnte ich niemals machen. Das wär mir peinlich.»

Designer Zamboni sagt nur: «Ich finde es wichtig, wie man sich backstage verhält, dass man zeigt, dass man das auch wirklich möchte. Und wenn man dann so grumpy in der Ecke sitzt ...»

«Du bist jetzt nicht Jungfrau?»

Nach der Umstyling-Folge bietet noch eine zweite Folge viel Gesprächsmaterial: das Medientraining. In der Folge stellen sich die Models den Fragen von Journalist*innen der grössten Boulevardblätter Deutschlands. Die wollen natürlich so viel Privates wie möglich aus den Kandidat*innen herausholen, und auch so skandalisiert wie möglich. Einerseits kommt es auch mal zu lustigen Situationen, wie etwa diese, mit unserem Lieblingskandidaten Moritz:

Journalist: «Was ist denn spannend an dir?»

Moritz: «Ich sag mal so: Alles, was in meinem Kopf abgeht.»

Journalist: «Was geht denn so ab in deinem Kopf?»

Moritz: «Ja, eigentlich nicht so viel.»

Manchmal geben die Models aber auch mehr von sich preis als Moritz. So erzählte ein Model davon, dass er Samenspender ist. Ein anderer verrät, dass er seinen Vater nicht kennt, und ein anderes Model berichtet offen, dass ihr Vater drogensüchtig und gewalttätig war.

Moritz, Daniela und Zoe im Interview mit einer Journalistin der «Bunte». ProSieben/Max Montgomery

Die 20-jährige Daniela erzählt, dass sie noch nie in einer Beziehung war. Daraufhin reagiert die Journalistin der «Bunte» mit viel Unverständnis und fragt direkt: «Aber du bist jetzt nicht Jungfrau?»

Der Skandal ist aber nicht die Antwort von Daniela, sondern dass die Bunte-Journalistin die Frage nur ihr stellte (oder auch, dass sie die Frage überhaupt stellte), und nicht auch dem männlichen Model Moritz, der kurz nachher erzählte, dass er ebenfalls noch nie in einer Beziehung war.

Bodyshaming beim Casting

Bei einem Casting für ein Fotoshooting für ein Magazin rät der stellvertretende Chefredakteur dem Model Faruk, mehr Sport zu machen und klopft sich dabei auf den Bauch. «Spinnt der?», empört sich Faruk direkt. Er fühlt sich beleidigt und verlässt das Casting mit dem Vorwurf, die Aussage sei diskriminierend gewesen. Später tritt er zurück. «Mit so einem Bierbauch zu sagen ‹Nimm ab›, gar kein Respekt. Du bist fett», sagt er zum stellvertretenden Chefredakteur. «Ich würde auch niemals für einen Kunden wie Sie arbeiten wollen.»

Die Szene löst eine Debatte unter den Models aus: Darf man sich so gegenüber Kund*innen verhalten? Ist Faruks Verhalten unprofessionell? Die Models solidarisieren sich zunächst mit Faruk und lehnen den Job gemeinsam ab. Doch kurze Zeit später brechen mehrere aus der Gruppe aus und nehmen das Angebot doch an.

«Wir machen hier auch eine Reality-Show. Und Sie, liebe Zuschauer, müssen sich ihre Meinung dazu selbst bilden», kommentiert Heidi die Situation. Und das machen die Zuschauer*innen auch. In den sozialen Medien finden sich unterschiedliche Meinungen zum Vorfall.

Fertig mit Diversity?

Apropos Bodyshaming. Heidi Klums Motto der letzten Jahre war ja: Diversity, Diversity, Diversity. Nachdem die Show jahrelang dafür kritisiert wurde, sich auf normschöne Schönheitsideale zu konzentrieren, wollte Klum dem entgegenwirken und vielfältiger werden.

Die Kandidat*innen der letzten Jahre hatten verschiedene Körpertypen, Alter und Hautfarben. 2021 gewann mit Alex Mariah Peter erstmals eine trans Frau die Show. 2022 machten zum ersten Mal auch ältere Frauen mit. 2024 öffnete Klum die Show auch für männliche Models.

Und dieses Jahr? Bewerte du. Hier kommt gleich ein Bild der diesjährigen Finalist*innen. Und du sagst, wo die Diversity ist. Ready? Also los: Hier sind Moritz, Jannik, Pierre, Daniela, Magdalena und Zoe, die Finalistinnen und Finalisten der zwanzigsten Staffel Germany's Next Topmodel.

Moritz, Jannik, Pierre, Daniela, Magdalena und Zoe stehen im Finale der 20. Staffel von «Germanys Next Topmodel». KEYSTONE

Na, Diversity gefunden?

Auch dieses Jahr hätte ein diverser Cast an der Sendung teilgenommen. Aber wenn das «GNTM»-Finale am Ende doch wieder jung, schlank und weiss ist, dann ist Klums Show vielleicht doch nicht so fortschrittlich, wie sie tut. «Germany's Next Topmodel» bleibt eben auch nach zwanzig Staffeln – trotz aller Diversity-Versprechen – vor allem eins: eine Reality-Show mit Drama-Garantie.

