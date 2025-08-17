Die grosse Kennenlern-Runde – drei Geschichten gehen ans Herz

«Bauer, ledig, sucht»: Erstes Kennenlernen der 21. Staffel Der Waadtländer David sucht bei «Bauer, ledig, sucht» nach einer Freundin. Er wünscht sich eine Familie. Doch seine Schüchternheit steht ihm im Weg. Bild: CH Media Christa Rigozzi gibt dem schüchternen David Flirt-Nachhilfe. Bild: CH Media Pferdewirtin Gabi sehnt sich nach einer romantischen Zeit. Findet sie dank der TV-Kuppelshow eine neue Liebe? Röbi und Jürg (links) buhlen um die Hofwoche. Bild: CH Media Bei Röbi stimmt das Bauchgefühl etwas mehr. Gabi lädt den 66-Jährigen zur Hofwoche ein. Bild: CH Media Landwirtin Cécile aus Obwalden hatte die Qual der Wahl. Sie musste sich zwischen Hofdamen Carmen (34, Mitte) und Jenni (26) und Hofherr Thomas (30) entscheiden. Bild: CH Media Das Rennen gemacht hat Thomas aus Bern. Er hat mit einem speziellen Baum-Geschenk bei Cécile gepunktet. Er bleibt für die Hofwoche bei Cécile. Bild: CH Media «Bauer, ledig, sucht»: Erstes Kennenlernen der 21. Staffel Der Waadtländer David sucht bei «Bauer, ledig, sucht» nach einer Freundin. Er wünscht sich eine Familie. Doch seine Schüchternheit steht ihm im Weg. Bild: CH Media Christa Rigozzi gibt dem schüchternen David Flirt-Nachhilfe. Bild: CH Media Pferdewirtin Gabi sehnt sich nach einer romantischen Zeit. Findet sie dank der TV-Kuppelshow eine neue Liebe? Röbi und Jürg (links) buhlen um die Hofwoche. Bild: CH Media Bei Röbi stimmt das Bauchgefühl etwas mehr. Gabi lädt den 66-Jährigen zur Hofwoche ein. Bild: CH Media Landwirtin Cécile aus Obwalden hatte die Qual der Wahl. Sie musste sich zwischen Hofdamen Carmen (34, Mitte) und Jenni (26) und Hofherr Thomas (30) entscheiden. Bild: CH Media Das Rennen gemacht hat Thomas aus Bern. Er hat mit einem speziellen Baum-Geschenk bei Cécile gepunktet. Er bleibt für die Hofwoche bei Cécile. Bild: CH Media

Jetzt startet die neue Staffel der Kult-Kuppelshow «Bauer, ledig, sucht». Auch diesmal lassen die Landwirte beim Flirten nichts aus – und Christa Rigozzi gibt sogar einem scheuen Kandidaten Flirttipps. Ob's hilft?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntag, 17. August, ab 20.15 Uhr, zeigt 3+ die erste Folge der 21. Staffel von «Bauer, ledig, sucht…».

Landwirte aus der ganzen Schweiz geben Gas beim Flirten.

Christa Rigozzi und Marco Fritsche moderieren wieder die neue Staffel. Mehr anzeigen

Horay, «Bauer, ledig, sucht» startet in die 21. Staffel und zeigt flirtfreudige Bauern- und Bäuerinnen aus der ganzen Schweiz.

Schon nach der ersten Folge ist klar: Auch dieses Mal gehen die Geschichten ans Herz – drei davon ganz besonders.

Der schüchterne David aus der Romandie bekommt sogar Flirt-Unterricht von «BLS»-Moderatorin Christa. Die Liebes-Nachhilfe wirkt ganz schön Cringe am TV.

Bäuerin Gabi sucht nach dem plötzlichen Herztod ihres Mannes vor vier Jahren eine neue Liebe, um ihr romantische Seite zu entdecken.

Und Landwirtin Cécile aus Obwalden hat gleich drei Liebesanwärter zum Kennenlern-Date eingeladen.

Davids Schüchternheit steht im Wege

David (41) wünscht sich nichts sehnlicher als eine neue Liebe, die sein Herz erobert und mit ihr eine Familie gründen kann.

Doch seine Schüchternheit steht ihm sehr im Wege. Auch Davids Hofdame Vesna ist ein zurückhaltender Mensch. Springt der Funke trotzdem? Die erste Folge der 21. Staffel lässt einen Funken Hoffnung offen.

Bäuerin Gabi: «Ich hab mal gegoogelt, wie man küsst»

Pferdewirtin Gabi wünscht sich einen neuen Mann an ihrer Seite – ein guter Küsser mit einer romantischen Ader.

Gabi:«Mein Mann hat nicht gerne gekuschelt und auch nicht gerne geküsst. «Ich habe fast nie geküsst. Jetzt habe ich mal gegoogelt, wie das geht», gesteht Gaby belustigt.

Gleich zwei Kandidaten buhlen um Gabis Herz. Doch diese lässt die patente Bäuerin vorerst in einer Heugras- Challenge gegeneinander antreten.

Das Rennen macht Röbi, der die Chance packt und Gabi gleich mal mit drei Dankesküsschen eindeckt.

Cécile aus Nidwalden muss sich gleich zwischen drei Menschen entscheiden

Cécile fühlt sich von Frauen und Männern angezogen. Zum «BLS»-Liebesabenteuer sagt sie: «Das Geschlecht spielt mir keine Rolle, ich orientiere mich im Spektrum als demisexuell, mich interessiert der Mensch. Hauptsache, nicht mehr allein sein.»

Und es sieht gut aus für Cécile. Gleich drei Menschen bewerben sich für die Hofwoche bei Cécile.

Bei Cécile (31, OW) müssen Carmen (34, AG) und Jenni (26, BE) und Thomas (30, BE) gleich bei einer Challenge mitanpacken und Schweine einfangen. Danach versuchen sie mit kreativen Geschenken und Gesten um Céciles Herz zu werben. Nach dem ersten Beschnuppern ist für Céciel klar, wer die Hofwoche antreten darf: Es ist Thomas aus Bern. Sie will – zum ersten Mal in ihrem Leben – einen Mann näher kennenlernen.

Auch bei der 21. Staffel «Bauer, ledig, sucht» stehen die Sterne gut, für heisses Geflirte, lustige Hof-Wettbewerbe und den einen oder anderen Fremdschäm-Moment. Garantiert.

