Das ist die legendärste Türsteherin von Los Angeles

Der Viper Room in West Hollywood ist ein legendärer Nachtclub in Los Angeles. Und was braucht ein solcher Club noch? Genau, eine genauso legendäre Türsteherin. Simone Bargetze begleitet Stephanie einen Tag.

Der Viper Room ist ein berühmter Nachtclub in West Hollywood, der 1993 eröffnet wurde und bis 2004 Johnny Depp als Miteigentümer hatte.

Er ist bekannt für Konzerte und den tragischen Tod von River Phoenix vor dem Club.

Die strenge Türsteherin Stephanie sorgt für Ordnung am Eingang. Mehr anzeigen

Der Viper Room ist ein legendärer Nachtclub am Sunset Strip in West Hollywood. Eröffnet wurde er 1993 und wurde schnell zu einem Hotspot für die internationale Musik- und Promiszene. Bis 2004 war sogar Hollywoodstar Johnny Depp Miteigentümer des Clubs – dies zog zusätzliche Stars an.

Bekannt wurde der Viper Room nicht nur durch exklusive Konzerte von Künstler*innen wie Oasis, Iggy Pop, Johnny Cash, Placebo oder den Red Hot Chili Peppers, sondern auch durch tragische Ereignisse: In der Halloween-Nacht 1993 starb der Schauspieler River Phoenix nach einer Überdosis vor dem Club, was dem Viper Room weltweit Schlagzeilen einbrachte.

Doch wer in den Viper Room möchte, muss zuerst an Stephanie vorbei. Sie ist die legendäre Türsteherin des legendären Clubs – und kennt keine Gnade.

Simone Bargetze begleitet Stephanie an einem Abend im Viper Room. Dabei kommen viele alte Geschichten wieder hoch.