Kate hat ihre Kinder seit der OP nicht mehr gesehen

Die fünfköpfige Familie des britischen Thronfolgers: Kate, Charlotte, George, William und Louis. Imago/Cover-Images

Prinzessin Catherine liegt seit einer Woche im Spital, ihre Kinder hat sie in der Zeit nicht gesehen. William besucht sie zwar regelmässig, aber ohne den Nachwuchs. Die britischen Medien sind besorgt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinzessin Catherine muss insgesamt zwei Wochen in «The London Clinic» verbringen.

Kate unterzog sich einer Bauchoperation, die sie nach dem Spitalaufenthalt bis Ostern ausfallen lässt.

Ihre Kinder hat sie seit dem Eintritt nicht gesehen – die britischen Medien sorgen sich deswegen um die zukünftige Königin. Mehr anzeigen

Eine Woche ist die Operation von Prinzessin Catherine nun schon her, der gesamte Aufenthalt soll insgesamt zwei Wochen dauern. Der Grund war ein geplanter Eingriff in ihrer Bauchregion.

Kate liegt in «The London Clinic», die aufgrund des hohen Besuchs strikte Sicherheitsmassnahmen eingeführt hat. Und auch andere Anpassungen wurden getroffen, damit es der zukünftigen Königin möglichst gut geht.

Die 42-Jährige hat seit ihrer Operation ihre Kinder zudem nicht gesehen. William (42) besucht seine Ehefrau zwar regelmässig, jedoch ohne George (10), Charlotte (8) und Louis (5). Entlassen werden soll sie laut britischen Medien am Donnerstag, 25. Januar.

Besuchsregeln untersagen Kindern den Aufenthalt

Auch telefoniert Kate zumindest mit ihren Kindern. Royal-Expertin Emily Nash sagte dazu gegenüber dem «Hello»-Magazin: «Kate liebt es, mit ihren Kindern zu facetimen, wenn sie Termine im Ausland wahrnimmt, darum bin ich mir sicher, dass sie oft mit ihnen in Kontakt steht und es kaum erwarten kann, sie wiederzusehen, wenn es ihr gut genug geht.»

Verschiedene Outlets spekulieren allerdings auch, wieso sie ihre Kinder nicht persönlich sehen darf oder kann. So soll in den Besuchsregeln des Spitals etwa stehen, dass es zur «Sicherheit der Patienten nicht erlaubt ist, Kinder und Babys mitzunehmen». Auch sollen nur zwei Besucher zur gleichen Zeit erlaubt sein, was William mit seinen drei Kindern disqualifiziere.

Von einer Sonderregelung für die royale Patientin ist bisher noch keine Rede.

Britische Medien spekulieren über Spitaleinweisung

Zusätzlich haben William und Kate angesichts der Operation alle Termine bis zu Ostern abgesagt. Auch hier äussern einige britische Medien Besorgnis: Ein zweiwöchiger Spitalaufenthalt und danach eine längere Zeit, in der Kate ausfällt? Bisher sei nur etwas bestätigt worden. Die Prinzessin sei nicht an Krebs erkrankt.

Die Spekulationen drehen sich auch deshalb um die Art Eingriff, der bei Kate vorgenommen worden ist. Des Öfteren wird dabei eine Hysterektomie genannt: Die Entfernung oder Teilentfernung der Gebärmutter – dabei wird argumentiert, dass drei Kinder in fünf Jahren nicht so leicht wegzustecken sei.

Andere Vermutungen sind eine Eileiterschwangerschaft oder verallgemeinert schlicht eine Operation an einem Organ in der Bauchgegend.

Wie der Palast schon bei der Einweisung von Kate mitgeteilt hat, bleiben medizinische Informationen privat – zumindest, bis die Prinzessin von Wales auskuriert ist.

