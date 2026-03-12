Die Menschheit ist am Arsch und diese Truppe soll die Welt retten Gore Verbinski ist der Macher von Blockbustern wie «Fluch der Karibik», «Rango» oder «The Ring». Nun kehrt der Regisseur zurück mit der total abgedrehten Zeitreise-Actionkomödie «Good Luck, Have Fun, Don't Die». 11.03.2026

Gore Verbinski ist der Macher von Blockbustern wie «Fluch der Karibik», «Rango» oder «The Ring». Nun kehrt der Regisseur zurück mit der total abgedrehten Zeitreise-Actionkomödie «Good Luck, Have Fun, Don't Die».

Eine dystopische, aber gar nicht mal so unrealistische nahe Zukunftsvision von Regisseur Gore Verbinski: Die Welt ist aus den Fugen geraten. Die Menschen sind am verblöden, gaffen nur noch stupide auf ihre Handys und eine mysteriöse KI will die Weltherrschaft ergreifen.

Ein Mann aus der Zukunft reist zurück in die Gegenwart und würfelt in einem Diner eine beliebige Truppe aus Normalos zusammen, die mit ihm die Welt retten sollen.

Ihnen stellen sich verschiedenste Protagonist*innen in den Weg – unter anderem (Achtung Spoiler!) Männer in gestrickten Schweinemasken, ein glatzköpfiger Junge auf einem Kabelberg sowie eine gigantische Katze mit Pferdebeinen.

Ein Film voller wunderbar verrückter Einfälle

Wer jetzt noch nicht raus ist, sondern auf irgendeine Weise amüsiert, sollte sich ernsthaft überlegen, «Good Luck, Gave Fun, Don't Die» im Kino anzuschauen.

Denn der Film mit Oscar-Gewinner Sam Rockwell («Three Billboards Outside Ebbing, Missouri») in der Hauptrolle trieft nur so vor verrückten Einfällen.

Ein buntes Mischmasch aus Science-Fiction, Komödie und Action, das nicht allzu ernst genommen werden sollte, aber durchweg amüsant ist.

Eine rasante Ode an die Verrücktheit mit Referenzen an unzählige Perlen der Filmgeschichte und das Ganze stets mit einem satirischen Augenzwinkern. Alles weitere zum Film erfährst du im Video-Review oben.

«Good Luck, Have Fun, Don't Die» läuft ab 12. März 2026 bei blue Cinema.

