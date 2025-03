Regula Esposito und Fredy Bickel: Die Neu-Gastronomen scheitern an der Kaffeemaschine – doch sie nehmen's mit Humor Regula Esposito alias Comedian Helga Schneider und ihr Lebenspartner Fredy Bickel wagen den nächsten Schritt: Sie übernehmen die Pacht des «Weissen Rössli» in Mettmenstetten ZH. Ein Besuch bei den neuen Gastronomen – nicht ohne Panne. 28.02.2025

Schon von weitem fällt die markante Fassade des weissen Rössli in Mettmenstetten im Zürcher Knonaueramt auf. Ein Prachtbau wie aus dem Bilderbuch, der erstmals im 15. Jahrhundert erwähnt wurde

Draussen hängt das «Geschlossen»-Schild an der Tür, wie jeden Mittwoch. Im Innern herrscht reger Betrieb: Wein wird für den Schimmel Keller angeliefert, Regula Esposito und Fredy Bickel packen überall mit an. Das Promipaar hat den Betrieb vor Kurzem übernommen – und alle Hände voll zu tun.

Für den Besuch von blue News wagt sich der Ex-Sportmanager Fredy Bickel an die Kaffeemaschine – und bringt sie dank der Hilfe von Regula Esposito zum Laufen. Eine kleine Panne, die das neue Pächterpaar mit Humor nimmt. Fredy Bickel sagt: «Uns passieren hier als Neulinge viele kleine Pannen. Wir lernen jeden Tag daraus, um es besser zu machen», so der ehemalige FCZ-Sportchef.

«Zuhause ist er der Kafimeister, er bringt mir jeden Morgen einen Cappuccino ans Bett», sagt die Komödiantin, die schweizweit unter dem Künstlernamen Helga Schneider bekannt ist. Ein perfekt eingespieltes Duo, das auch in stressigen Situationen funktioniert.

Kein Zuckerschlecken

Hier im neuen Betrieb ist sie Allrounderin und auch für die Eventbühne zuständig, Bickel übernimmt die Rolle des Captains für die Administration und Finanzplanung. Kein Zuckerschlecken. Bickel erzählt: «Im Moment haben wir 11 Festangestellte – also eine ganze Fussballmannschaft», sagt er und schmunzelt. Wobei sich nach dem fulminanten Start Anfang Februar noch einiges einspielen muss.

Das Kulinarische liegt in den Händen des erfahrenen Gastro-Duos Dao Sattapong und Antar Pereiro, die bereits in renommierten Restaurants gearbeitet haben.

Ein so grosser Betrieb – mit verschiedenen lauschigen Gaststuben, dem Rössli-Saal, Schimmel Keller, einer Gartenterrasse, Bar und Eventbühne für Anlässe und Kleinkünstler – ist ein Giga-Projekt, besonders für neue Pächter in einer Zeit, in der viele Restaurants schliessen müssen. Eine neue Beiz zu eröffnen – eine verrückte Idee? Regula Esposito: «Ja, alle sagen, dass es verrückt ist. Das macht uns manchmal etwas Angst, aber wir sind immer noch motiviert.»

Esposito und Bickel konnten das weisse Rössli nur dank des erfahrenen Restaurant-Duos Pereiro und Sattapong übernehmen. Zudem habe Bickel als Sportmanager Erfahrung in der Personalführung, und sie im Event- und Kulturbereich.

Zwei Alphamenschen, die zusammen einen Betrieb übernehmen, wer ist das der Oberboss? Keine einfache Frage in diesem Fall.

Fredy Bickel kennt die Antwort: «Bei uns beiden warte ich noch auf die Emanzipation – darauf, dass der Mann genauso viele Rechte bekommt wie eine Frau», sagt er und schmunzelt. Esposito doppelt nach: «Wir ergänzen uns super – sind auf Augenhöhe.»

Eventbühne ist Espositos Traum

«Die Bühne ist voll meine Welt, mein Leben. Sie ist wie ein Baby, das Zeit braucht. Kultur hat einen langen Vorlauf – und wir beginnen jetzt damit», sagt die Pächterin und Komikerin über die eigene Bühne, den Eventbereich im Weissen Rössli.

Einen Event können sich Helga-Schneider-Fans schon mal vormerken: Die Dernière ihres Stücks «Sweet & Sauer» wird auf der heimischen Bühne in Mettmenstetten am 13. Dezember 2025 stattfinden.

