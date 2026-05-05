Christopher Nolan gibt einen ersten ausführlichen Einblick in sein neues Epos «Die Odyssee»: Der lange Trailer mit Matt Damon und Robert Pattinson ist da. Der neue Nolan-Film ist ab 16. Juli in den Kinos.
Auf diesen Moment haben Nolan-Fans lange gewartet: Jetzt ist der erste lange Trailer zu Christopher Nolans Epos «Die Odyssee» da. Der Film versammelt ein echtes Who’s who der Hollywoodszene – darunter Charlize Theron, Zendaya, Robert Pattinson, Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland und Elliot Page.
«Die Odyssee» ist ein bildgewaltiges Action-Epos, das mit neuer IMAX-Technologie an Schauplätzen rund um den Globus realisiert wurde. Der Film bringt Homers mythische Heldensaga in die Kinos.
Produziert wurde der Film von Emma Thomas («Inception») und Christopher Nolan.
«Die Odyssee» startet am 16. Juli 2026 in den blue Cinemas. Fans hatten lange auf erste ausführliche Einblicke in das Projekt gewartet.
29.04.2026