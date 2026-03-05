Drahtzieher*innen waren die beiden Schweizer Mimen Andres Bossard und Bernie Schürch, die zusammen mit der Italoamerikanerin Floriana Frassetto als «Trio Mummenschanz – Les Musiciens du Silence» international Theatergeschichte schreiben sollten.
Masken statt Worte
Gegründet 1972 in Paris, steht Mummenschanz weltweit für zeitgenössisches Maskentheater jenseits von Sprache, Kultur und Nationen. Die Gründer schufen eine völlig neue Dimension der Bühnenkunst, allein mit Masken und Körpern vor einem schwarzen Hintergrund, ohne gesprochene Worte, Musik oder Bühnenbild.
Nach dem Tod von Andres Bossard (1992) und dem Rückzug von Bernie Schürch (2012) ist heute Floriana Frassetto die künstlerische Seele und treibende Kraft von Mummenschanz.
In mehr als fünf Jahrzehnten entstanden zahlreiche abendfüllende Programme, über 100 Nummern und eine unverwechselbare Spiel- und Maskentechnik. Auf allen Kontinenten gefeiert, steht Mummenschanz bis heute für eine poetische Theaterform von einzigartiger emotionaler Ausdruckskraft.
Frassetto will «kreatives Universum» erschaffen
Mit «Adieu!» geht diese aussergewöhnliche Reise nun zu Ende. Für die Abschiedstournee hat Floriana Frassetto ein Programm zusammengestellt, das Höhepunkte aus 55 Jahren Mummenschanz vereint.
«Ich will unser kreatives Universum nochmals in all seinen Facetten zu den Menschen bringen und damit einen Konterpunkt setzen zur lauten Welt ausserhalb des Theaters», sagt die 75-Jährige.
Zu sehen sein werden beliebte und ikonische Nummern aus dem grossen Repertoire – darunter die fragilen, luftgefüllten Giants, der legendäre Röhrenmann sowie viele weitere skurrile Formen und Objekte, die von fünf Darstellerinnen und Darstellern zum Leben erweckt werden.
Ergänzt wird das Programm «Adieu!» durch einige neue, überraschende Bilder und die typischen eigensinnigen Charaktere, die Mummenschanz seit jeher auszeichnen.
Die Abschiedstournee startet am 3. Dezember 2026 im Theater 11 in Zürich und führt bis Ende 2027 durch die ganze Schweiz.
