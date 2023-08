Queen Elizabeth II. ist am 8. September 2022 gestorben. Die Royal-Family verbringt den ersten Todestag nun ganz privat. Jedoch sind Harry und Meghan nicht eingeladen – Andrew dafür schon. imago/APress

König Charles und Camilla werden den ersten Jahrestag der langjährigen Queen Elizabeth privat verbringen. Es ist kein öffentlicher Event geplant. Die restlichen Royals werden sich ähnlich bedeckt halten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen König Charles und seine Gattin Camilla verbringen ihren Sommer in Balmoral, dem Lieblingsort von Elizabeth II.

Zum 8. September, dem Todestag der Queen, werden sie privat mit der Familie eine Gedenkfeier abhalten.

Harry und Meghan sind nicht eingeladen, Prinz Andrew jedoch wird teilnehmen. Mehr anzeigen

Charles und Camilla befinden sich momentan in den Sommerferien. Es wird zudem kein privates Familientreffen auf dem Anwesen Balmoral geben. Wie der «Mirror» schreibt, verbringen sie den ersten Todestag der Queen unter sich.

Elizabeth II. ist am 8. September letzten Jahres nach 70 Jahren als Monarchin friedlich in Balmoral gestorben. Sie war 96 Jahre alt. Nach ihrem Tod wurde ihr Sohn und Erbe Charles gekrönt.

In der Woche des Todestags werden der König und die Königin keine öffentlichen Termine wahrnehmen – ähnlich wie Elizabeth, die den Tod ihres Vaters George VI. – am 6. Februar 1952 – privat in Sandringham verbracht hat.

Keine Einladung für Harry und Meghan

Während der Sommerferien im August und September wird das Königspaar Besuch der restlichen Familie bekommen, es ist allerdings auch das erste Mal, dass diese Zusammenkünfte ohne die ehemalige Königin stattfinden. Balmoral war immer der Ort, an dem sie sich am glücklichsten gefühlt hat und ihre Auszeit im Sommer geniessen konnte.

Diese offiziellen Besuche werden allerdings im Buckingham Palace stattfinden, mit dabei ist auch der verstossene Bruder Prinz Andrew, schreibt die «Daily Mail». Harry und Meghan hingegen werden nicht vor Ort sein. Seit dem Megxit haben sie auf die sommerlichen Treffen grösstenteils verzichtet.

Ausserdem seien sie nicht an die Gedenkfeier der Royal-Family eingeladen worden. Dies, obwohl sie einen Tag nach der Feier in Europa sind, für die Invictus Games.

So wird der erste Jahrestag mit Charles, Camilla, Prinz Andrew, Edward und Sophie stattfinden. Auch William und Kate werden natürlich teilnehmen.

