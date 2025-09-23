  1. Privatkunden
Tod einer Filmikone Claudia Cardinale im Alter von 87 gestorben

Carsten Dörges

23.9.2025

Die italienische Schauspielerin Claudia Cardinale ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Bild: dpa

Cardinale wurde in den 60er Jahren mit Filmen wie «8 1/2», «Der Leopard» (beide 1963) sowie Sergio Leones Italo-Westernklassiker «Spiel mir das Lied vom Tod» (1968) international bekannt. (Archivbild)

Bild: dpa

Der Schauspieler Mario Adorf und Claudia Cardinale sitzen 2010 bei der Verleihung des Deutschen Entertainment-Preises DIVA nebeneinander.

Bild: dpa

Claudia Cardinale 1982 bei den Filmfestspielen von Cannes mit Klaus Kinski und Werner Herzog.

Bild: dpa

Die italienische Schauspielerin Claudia Cardinale ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Bild: dpa

Cardinale wurde in den 60er Jahren mit Filmen wie «8 1/2», «Der Leopard» (beide 1963) sowie Sergio Leones Italo-Westernklassiker «Spiel mir das Lied vom Tod» (1968) international bekannt. (Archivbild)

Bild: dpa

Der Schauspieler Mario Adorf und Claudia Cardinale sitzen 2010 bei der Verleihung des Deutschen Entertainment-Preises DIVA nebeneinander.

Bild: dpa

Claudia Cardinale 1982 bei den Filmfestspielen von Cannes mit Klaus Kinski und Werner Herzog.

Bild: dpa

Claudia Cardinale zählte zu den Filmikonen Italiens. Auf der Leinwand war es zuletzt ruhiger um sie geworden. Dafür setzte sie sich umso lauter als Aktivistin für Frauenrechte ein.

Redaktion blue News

23.09.2025, 23:09

24.09.2025, 07:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die italienische Schauspielerin Claudia Cardinale ist tot.
  • Sie wurde 87 Jahre alt.
  • Bekannt wurde sie durch ihre Rolle in «Spiel mir das Lied vom Tod».
Mehr anzeigen

Begonnen hatte alles in Tunesien. Auf einem Schönheitswettbewerb in der Hauptstadt Tunis wurde Claudia Cardinale als schönste Italienerin Tunesiens gekürt.

Sie bekam eine Reise zum Filmfest von Venedig geschenkt, wo sie schliesslich auf den Geschmack kam. Eine jahrzehntelange Schauspielkarriere begann, die die Frau mit dem fulminanten Namen bis nach Hollywood und an die Seite der grössten Kinostars brachte.

Nun ist Cardinale im Alter von 87 Jahren gestorben. Italiens Kulturminister Alessandro Giuli würdigte sie als «eine der grössten italienischen Schauspielerinnen aller Zeiten». Zunächst hatte die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Cardinales Agent Laurent Savry über ihren Tod berichtet.

«La Cardinale»

«La Cardinale», wie sie oft nur genannt wird, bildete zusammen mit den zwei Stars Sophia Loren und Gina Lollobrigida das Dreigestirn der italienischen Filmdiven der 60er Jahre.

Doch Cardinale blieb im Vergleich zu ihren beiden Kolleginnen international etwas weniger bekannt. Dabei konnte sie alles bieten, was einen Weltstar ausmacht: schauspielerisches Talent, eine starke Ausstrahlung und eine Karriere in Hollywood. Sie spielte mit allen wichtigen Schauspielern ihrer Zeit.

Claudia Cardinale im Jahr 1965. Jetzt ist sie mit 87 Jahren gestorben.
Bild: dpa

Cardinale wurde mit Komplimenten überhäuft. «Schönste italienische Erfindung nach Spaghetti» nannte sie ihr Schauspielpartner David Niven aus dem Streifen «Der rosarote Panther» (1963). Im Maghreb geboren und zuletzt in Frankreich zu Hause, fühlte sie sich immer als Italienerin - als Süditalienerin wohlgemerkt. Auch das Mittelmeerland schmückte sich mit dem «unzähmbaren» Kinostar, der sich nach einer aufregenden Filmkarriere als Aktivistin für Frauenrechte engagierte.

Kindheit in Tunesien als «goldenes Zeitalter»

Die temperamentvolle Italienerin blickte auf eine berauschende Karriere und ein bewegtes Leben zurück. Sie reüssierte in Produktionen von Koryphäen des italienischen Films und erlangte mit ihren Rollen internationale Bekanntheit. Mit Fellinis «8 1/2», Viscontis «Der Leopard» (beide 1963) sowie Sergio Leones Italo-Western «Spiel mir das Lied vom Tod» (1968) sicherte sie sich einen Platz in der Filmgeschichte.

Interview. Claudia Cardinale: «Für mich war nur ein einziger Mann wichtig»

InterviewClaudia Cardinale: «Für mich war nur ein einziger Mann wichtig»

In ihren letzten Filmen sah man sie als Matriarchin oder Grossmutter. In der Netflix-Produktion «Rogue City» (2020) und dem anspruchsvollen Drama «The Island of Forgiveness» (2022), das das Leben eines Tunesiers italienischer Abstammung behandelt, spielte sie zuletzt Nebenrollen.

Cardinale hatte eine starke Verbindung zu Tunesien. Sie kam 1938 in Tunis als Tochter sizilianischer Auswanderer zur Welt und wuchs dreisprachig - mit Französisch, Arabisch und dem Sizilianischen - auf. Ihre Kindheit in dem nordafrikanischen Land beschrieb die Filmdiva einmal als «goldenes Zeitalter» voller «magischer Momente». In ihrer alten Heimat ist man bis heute stolz: La Goulette, ein Vorort Tunis', in dem Cardinale geboren wurde, benannte 2022 feierlich eine Strasse nach ihr – sie war damals höchstpersönlich vor Ort.

Kämpferin für Frauenrechte

«Die Unzähmbare» wurde sie oft genannt. Ein Buch über ihr Leben, das ihre Tochter Claudia Squitieri herausgegeben hat, heisst genau so. «Claudias Unzähmbarkeit ist ein roter Faden, der sich durch ihr ganzes Leben zieht. Sie findet sich in den Entscheidungen ihres Lebens ebenso wie in ihren Rollen wieder», schreibt die Tochter – mit der Cardinale zusammen im französischen Fontainebleau wohnte – im Vorwort des Buches.

So einigen Leinwand-Casanovas, die ihr Avancen machten, habe sie die kalte Schulter gezeigt. So schilderte es Cardinale selbst. Von Marlon Brando bis Alain Delon hätten es viele versucht, aber sie habe alle abgewiesen.

Frankreich. Unzähmbare Diva und Frauenrechtlerin: Claudia Cardinale wird 85

FrankreichUnzähmbare Diva und Frauenrechtlerin: Claudia Cardinale wird 85

Selbstbestimmung und das Eintreten für Frauenrechte waren ihr immer wichtig. Cardinale war eine Unterstützerin von Bewegungen wie #MeToo oder Time's Up. Als junge Frau wurde sie vergewaltigt und schwanger von ihrem Peiniger. Ihren Sohn gab sie damals auf Drängen ihres damaligen Partners und Managers als kleinen Bruder aus. Spätestens als Unesco-Botschafterin habe sie das Grauen gesehen, das anderen Frauen angetan wird.

Auf der Kinoleinwand wurde es in den letzten Jahren ruhiger um Cardinale, doch mehr denn je glänzte sie zuletzt als Kämpferin für Frauenrechte. In einem Interview gab sie jungen Menschen einen Rat mit auf den Weg: «Es sind unsichere Zeiten für uns alle. Jungen Menschen, insbesondere Mädchen, gebe ich nur einen Rat: Schützt eure Würde. Immer, jederzeit, unter allen Umständen.»

