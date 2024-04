Die Schlagershow von Beatrice Egli floppt

Beatrice Egli verliert knapp 2,8 Millionen Zuschauer*innen. Deshalb muss sie sich aber nicht um ihr Format sorgen. Imago/Eibner

Beatrice Egli erhielt jüngst einen neuen Sendeplatz bei ARD – nun zieht der Sender die Konsequenzen: Die «Beatrice Egli Show» geht gegen die starke Konkurrenz deutlich unter.

Die «Beatrice Egli Show» muss sich allerdings mit einem neuen Sendeplatz zufriedengeben, mit dem büsst die Sängerin allerdings heftig Quoten ein.

Insgesamt verliert die Schwyzerin etwa 2,8 Millionen Zuschauer*innen. Mehr anzeigen

Erst waren MDR und SWR die Heimat von Beatrice Egli, dann hat sie im ARD einen neuen Sendeplatz ergattert. Am Samstag, 6. April, lief die neue und insgesamt fünfte Ausgabe der «Beatrice Egli Show», die es nun seit 2022 gibt.

Der Wechsel zu ARD war für die Schwyzerin ein grosser Schritt, auch quotentechnisch.

In diesem Jahr musste sie aber einen Rückschlag in Kauf nehmen: Ihre Sendung läuft nur noch in den dritten Programmen von NDR, SWR und MDR – und anschliessend in der ARD-Mediathek. Am vergangenen Samstag zeigten sich die Konsequenzen der Umstellung, die Einschaltquoten waren nämlich sehr tief.

Wie «watson.de» schreibt, lagen die Zahlen bei MDR bei gerade 224'000 Zuschauer*innen, MDR hatte 239'000 – und SWR machte keine Angaben, doch das deutsche Nachrichtenportal vermutet auch dort nicht mehr als 300'000.

Egli nicht mal in den Top 25

Die letzte Ausgabe der «Beatrice Egli Show» konnte noch 3,59 Millionen Menschen anlocken. Die Show hat also rund 2,8 Millionen Zuschauer*innen eingebüsst. Natürlich hat Egli bei der Ausstrahlung im ARD starke Konkurrenz, beispielsweise «The Masked Singer». Die Gesangsshow lockte 1,46 Millionen Menschen an.

Als klarer Sieger ging die RTL-Sendung «Denn sie wissen nicht, was passiert!» aus dem Tag. Da lockten allerdings auch Schwergewichte der deutschen Unterhaltung: Günther Jauch, Thomas Gottschalk oder auch Barbara Schöneberger. Es gab 1,82 Millionen Zuschauer*innen. Egli war laut «watson.de» nicht mal in den Top 25 der meistgesehenen Sendungen am Samstag.

Für Egli ist das aber keineswegs das Aus, die Sendung wird fortgeführt – unabhängig von den Quoten.

