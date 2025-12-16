Auswanderin Christina Hänni: «Die Schweiz hat mein Leben auf den Kopf gestellt» Vor drei Jahren zog Christina Hänni der Liebe wegen von Deutschland in die Schweiz. Jetzt schwärmt die Profitänzerin und Influencerin auf Instagram davon, wie ihr neues Heimatland sie verändert hat. 16.12.2025

Vor drei Jahren zog Christina Hänni der Liebe wegen von Deutschland in die Schweiz. Jetzt schwärmt die Profitänzerin und Influencerin auf Instagram davon, wie ihr neues Heimatland sie verändert hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Christina Hänni entschied sich im Jahr 2022 zu ihrem Lieblingsmenschen, dem Sänger Luca Hänni, in die Schweiz zu ziehen.

Inzwischen fühlt sich die deutsche Profitänzerin und Influencerin in ihrer neuen Heimat, der Region Thun, total wohl.

In einem Instagram-Reel erzählt die 35-Jährige jetzt, wie sehr sie das Leben im Berner Oberland positiv geprägt hat. Mehr anzeigen

Viele Menschen träumen davon auszuwandern. Ob dies einst auch Christina Hänni tat, ist nicht bekannt. Tatsache ist jedoch: Die Tänzerin und Influencerin lebt seit drei Jahren in der Schweiz.

Die 35-Jährige zog in die Region Thun, weil dies die Heimat ihres Ehemannes, dem Sänger Luca Hänni, ist. Dort lebt das Paar in einem Haus mit Blick auf den Thunersee.

In einer Instagram-Fragerunde verriet Christian Hänni ein Jahr nach ihrem Umzug in die Schweiz, was ihr in der neuen Heimat am meisten fehle: «Ich vermisse meine Familie.»

Ihre frühere Heimat, die Stadt Köln, sei bloss fünf Zugstunden von Bern entfernt, erklärte Hänni damals. «Manche deutsche Städte liegen weiter auseinander.»

Auswandern in ein Nachbarland sei «nicht so extrem»

Auswandern in ein Nachbarland sei «gar nicht so extrem», wie viele Menschen vielleicht denken würden.

«Es hört sich schlimmer an, weil es ein anderes Land ist. Aber wäre ich nach Hamburg, Berlin oder München gezogen, wäre es fast gleichbedeutend», sagte Christina Hänni damals. Um später mit einem Augenzwinkern anzufügen: «Bis auf den Papierkram.»

Christina und Luca Hänni haben sich bei der RTL-Tanzshow «Let’s Dance» im Jahr 2020 kennen und lieben gelernt. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Für die Arbeit reist Christina Hänni bis heute regelmässig nach Deutschland. Als Profitänzerin ist sie nach wie vor Teil der RTL-Show «Let's Dance».

Hänni: «The Swiss Effect hat bei mir gewirkt»

Und wie geht es Christina Hänni heute in der Schweiz? In einem Instagram-Reel schaut sie diese Woche auf die vergangenen drei Jahre zurück. «The Swiss Effect hat bei mir auf jeden Fall gewirkt und mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt», schreibt sie dazu.

Einen lustigen Schnappschuss nach dem anderen präsentiert Christina Hänni in ihrem Video. Dabei fällt auf: Sie scheint ihre neue Heimat wirklich ganz fest zu lieben, sonst wäre sie kaum auf jedem Bild fröhlich lachend zu sehen.

Der absolute Höhepunkt im Leben von Christina Hänni war aber sicher die Geburt ihrer Tochter im Juni 2024. Im Video ist die Kleine zusammen mit ihrer Mutter in einem verschneiten Wald zu sehen.

Eine Schweizer Lieblingssportart gibt es jedoch, die Hänni nach wie vor Mühe bereitet: das Skifahren.

«Wir hatten ja erst kurz Schnee ... Aber unsere Kleine ist, glaube ich, schon weiter als ich», witzelt Christina Hänni kürzlich in einer anderen Instagram-Story.

