«Die Schweiz hat mein Leben auf den Kopf gestellt»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Auswanderin Christina Hänni «Die Schweiz hat mein Leben auf den Kopf gestellt»

Bruno Bötschi

16.12.2025

Auswanderin Christina Hänni: «Die Schweiz hat mein Leben auf den Kopf gestellt»

Auswanderin Christina Hänni: «Die Schweiz hat mein Leben auf den Kopf gestellt»

Vor drei Jahren zog Christina Hänni der Liebe wegen von Deutschland in die Schweiz. Jetzt schwärmt die Profitänzerin und Influencerin auf Instagram davon, wie ihr neues Heimatland sie verändert hat.

16.12.2025

Vor drei Jahren zog Christina Hänni der Liebe wegen von Deutschland in die Schweiz. Jetzt schwärmt die Profitänzerin und Influencerin auf Instagram davon, wie ihr neues Heimatland sie verändert hat.

Bruno Bötschi

16.12.2025, 15:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Christina Hänni entschied sich im Jahr 2022 zu ihrem Lieblingsmenschen, dem Sänger Luca Hänni, in die Schweiz zu ziehen.
  • Inzwischen fühlt sich die deutsche Profitänzerin und Influencerin in ihrer neuen Heimat, der Region Thun, total wohl.
  • In einem Instagram-Reel erzählt die 35-Jährige jetzt, wie sehr sie das Leben im Berner Oberland positiv geprägt hat.
Mehr anzeigen

Viele Menschen träumen davon auszuwandern. Ob dies einst auch Christina Hänni tat, ist nicht bekannt. Tatsache ist jedoch: Die Tänzerin und Influencerin lebt seit drei Jahren in der Schweiz.

Die 35-Jährige zog in die Region Thun, weil dies die Heimat ihres Ehemannes, dem Sänger Luca Hänni, ist. Dort lebt das Paar in einem Haus mit Blick auf den Thunersee.

In einer Instagram-Fragerunde verriet Christian Hänni ein Jahr nach ihrem Umzug in die Schweiz, was ihr in der neuen Heimat am meisten fehle: «Ich vermisse meine Familie.»

Traumhafte Aussichten. Luca und Christina Hänni zeigen ihr neues Liebesnest

Traumhafte AussichtenLuca und Christina Hänni zeigen ihr neues Liebesnest

Ihre frühere Heimat, die Stadt Köln, sei bloss fünf Zugstunden von Bern entfernt, erklärte Hänni damals. «Manche deutsche Städte liegen weiter auseinander.»

Auswandern in ein Nachbarland sei «nicht so extrem»

Auswandern in ein Nachbarland sei «gar nicht so extrem», wie viele Menschen vielleicht denken würden.

«Es hört sich schlimmer an, weil es ein anderes Land ist. Aber wäre ich nach Hamburg, Berlin oder München gezogen, wäre es fast gleichbedeutend», sagte Christina Hänni damals. Um später mit einem Augenzwinkern anzufügen: «Bis auf den Papierkram.»

Christina und Luca Hänni haben sich bei der RTL-Tanzshow «Let’s Dance» im Jahr 2020 kennen und lieben gelernt. 
Christina und Luca Hänni haben sich bei der RTL-Tanzshow «Let’s Dance» im Jahr 2020 kennen und lieben gelernt. 
Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Für die Arbeit reist Christina Hänni bis heute regelmässig nach Deutschland. Als Profitänzerin ist sie nach wie vor Teil der RTL-Show «Let's Dance».

Hänni: «The Swiss Effect hat bei mir gewirkt»

Und wie geht es Christina Hänni heute in der Schweiz? In einem Instagram-Reel schaut sie diese Woche auf die vergangenen drei Jahre zurück. «The Swiss Effect hat bei mir auf jeden Fall gewirkt und mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt», schreibt sie dazu.

Einen lustigen Schnappschuss nach dem anderen präsentiert Christina Hänni in ihrem Video. Dabei fällt auf: Sie scheint ihre neue Heimat wirklich ganz fest zu lieben, sonst wäre sie kaum auf jedem Bild fröhlich lachend zu sehen.

Luca Hänni über seine Vaterrolle. «Unser Kind darf machen, was es will»

Luca Hänni über seine Vaterrolle«Unser Kind darf machen, was es will»

Der absolute Höhepunkt im Leben von Christina Hänni war aber sicher die Geburt ihrer Tochter im Juni 2024. Im Video ist die Kleine zusammen mit ihrer Mutter in einem verschneiten Wald zu sehen.

Eine Schweizer Lieblingssportart gibt es jedoch, die Hänni nach wie vor Mühe bereitet: das Skifahren.

«Wir hatten ja erst kurz Schnee ... Aber unsere Kleine ist, glaube ich, schon weiter als ich», witzelt Christina Hänni kürzlich in einer anderen Instagram-Story.

Mehr Videos aus dem Ressort

Auswandern nach Berlin: So sieht der Alltag von Gastronomin Jeniffer Mulinde-Schmid aus

Auswandern nach Berlin: So sieht der Alltag von Gastronomin Jeniffer Mulinde-Schmid aus

Vor 20 wanderte Jeniffer Mulinde-Schmid von Kloten nach Berlin aus. Ein Gespräch über das Muttersein, die Wohnungsnot in Berlin und wie gut es funktioniert, mehrere komplett unterschiedliche Jobs zu haben.

16.06.2025

Mehr zum Thema

Schweizer Auswanderin in Berlin (1. Teil). Diesen Schlüssel hätte Bettina Bestgen schon für ganz viel Geld verkaufen können

Schweizer Auswanderin in Berlin (1. Teil)Diesen Schlüssel hätte Bettina Bestgen schon für ganz viel Geld verkaufen können

Schweizer Auswanderin in Berlin (3. Teil). Jeniffer Mulinde-Schmid: «Was ich hier erreicht habe, hätte ich in Zürich nie geschafft»

Schweizer Auswanderin in Berlin (3. Teil)Jeniffer Mulinde-Schmid: «Was ich hier erreicht habe, hätte ich in Zürich nie geschafft»

Schweizer Auswanderer in Berlin (5. Teil). Äneas Humm: «Man weiss nicht, woher der aufkeimende Hass kommt»

Schweizer Auswanderer in Berlin (5. Teil)Äneas Humm: «Man weiss nicht, woher der aufkeimende Hass kommt»

Meistgelesen

Trumps Stabschefin spricht Klartext über ihn +++ Jimmy Kimmel: «Dieses verkrustete Hirn»
Er empörte als «Hitler-Redner» – jetzt bricht Alexander Eichwald sein Schweigen
Ukrainer will mit Töff vor dem Krieg fliehen – das geht schief
«Ich bin froh, dass ich meinen ganzen Körper noch bewegen kann»
«Die Schweiz hat mein Leben auf den Kopf gestellt»