«Die Schweiz hat mein Leben auf den Kopf gestellt»

Ihre frühere Heimat, die Stadt Köln, sei bloss fünf Zugstunden von Bern entfernt, erklärte Hänni damals. «Manche deutsche Städte liegen weiter auseinander.»
Auswandern in ein Nachbarland sei «nicht so extrem»
Auswandern in ein Nachbarland sei «gar nicht so extrem», wie viele Menschen vielleicht denken würden.
«Es hört sich schlimmer an, weil es ein anderes Land ist. Aber wäre ich nach Hamburg, Berlin oder München gezogen, wäre es fast gleichbedeutend», sagte Christina Hänni damals. Um später mit einem Augenzwinkern anzufügen: «Bis auf den Papierkram.»
Für die Arbeit reist Christina Hänni bis heute regelmässig nach Deutschland. Als Profitänzerin ist sie nach wie vor Teil der RTL-Show «Let's Dance».
Hänni: «The Swiss Effect hat bei mir gewirkt»
Und wie geht es Christina Hänni heute in der Schweiz? In einem Instagram-Reel schaut sie diese Woche auf die vergangenen drei Jahre zurück. «The Swiss Effect hat bei mir auf jeden Fall gewirkt und mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt», schreibt sie dazu.
Einen lustigen Schnappschuss nach dem anderen präsentiert Christina Hänni in ihrem Video. Dabei fällt auf: Sie scheint ihre neue Heimat wirklich ganz fest zu lieben, sonst wäre sie kaum auf jedem Bild fröhlich lachend zu sehen.
Der absolute Höhepunkt im Leben von Christina Hänni war aber sicher die Geburt ihrer Tochter im Juni 2024. Im Video ist die Kleine zusammen mit ihrer Mutter in einem verschneiten Wald zu sehen.
Eine Schweizer Lieblingssportart gibt es jedoch, die Hänni nach wie vor Mühe bereitet: das Skifahren.
«Wir hatten ja erst kurz Schnee ... Aber unsere Kleine ist, glaube ich, schon weiter als ich», witzelt Christina Hänni kürzlich in einer anderen Instagram-Story.
