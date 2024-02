«Ich würde gerne bald in die Schweiz kommen und die Skipisten testen»: Jodie Foster. Bild: Imago/APress

Jodie Foster schwärmt von der Schweiz: «Ich bin eine Skifahrerin, also ist die Schweiz mein absolutes Traumland.» Das letzte Mal genoss der Hollywoodstar die hiesigen Skipisten allerdings, als sie jung war.

Es ist nichts Neues, dass Prominente gerne in der Schweiz leben – oder zumindest hier ihre Ferien verbringen.

Heidi Klum liebäugelt mit einem Haus in der Schweiz. Das deutsche Topmodel verriet vor einigen Monaten auf Instagram, dass sie sich in unser Land verliebt hat: «Ich hätte gerne ein Häuschen in der Schweiz.»

Schon ein Stück weiter ist James Blunt. Der Sänger lebt seit mehreren Jahren in Verbier VS. Auch Robbie Williams mag die Schweizer Berge und wohnt seit vergangenem Sommer mit seiner Familie in Gstaad BE.

Jodie Foster: «Ich würde gerne bald in die Schweiz kommen»

Nun wurde bekannt, dass auch Hollywoodstar Jodie Foster ein Faible für unser Land hat. Im Interview mit dem «Blick» verrät die 61-Jährige: «Ich bin eine Skifahrerin, also ist die Schweiz mein absolutes Traumland.»

Die Schauspielerin sagt, sie sei in jungen Jahren ein paarmal in der Schweiz gewesen. Damals sei sie aber noch keine gute Skifahrerin gewesen. «Umso mehr ist es jetzt mein Traum, wieder einmal dahin zu reisen.»

Und weiter: «Ich würde gerne bald in die Schweiz kommen und die Skipisten testen.» In welchem Wintersportort sie das tun möchte, verriet Jodie Foster im Interview mit dem «Blick» nicht.

Dafür gab sie bekannt, was sie in den Skiferien in den Schweizer Alpen gerne essen würde: «Eins meiner absoluten Lieblingsgerichte ist diese Käsesache. Raclette. Ich liebe Raclette! Man schmilzt den Käse und schabt ihn irgendwie runter und dann isst man ihn mit kleinen eingelegten Zwiebeln und eingelegten Gurken – herrlich!»

