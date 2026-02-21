«Ich hatte nur ein einziges Mal Heimweh»

Veronica Börlin mit ihren Huskys. blue News/ Lea Oetiker

Veronica Börlin zog vor 18 Jahren nach Finnland – und blieb. Ihr Leben widmete sie den Huskys. Ein Gespräch über den Alltag im hohen Norden, Heimweh und den Entschluss, trotzdem nicht zurückzukehren.

Das einzige Mal Heimweh nach der Schweiz hatte Veronica Börlin, als ihr Lebenspartner Edi plötzlich an einem Herzinfakt starb. Das war im März 2020. Kurz bevor Corona alles lahmlegte. Die beiden lebten seit rund 12 Jahren in Finnland. Gemeinsam hatten sie eine Huskyfarm aufgebaut, auf der sie unter anderen Schlittenhundetouren organisierten.

«Und jetzt, oder? Ich wusste nicht, wie weiter. Doch irgendwie musste ich ja weitermachen», erzählt sie. Spricht sie über ihren Partner, stockt ihre Stimme. Auch die Augen werden glasig. «Er war wirklich mein Lebenspartner, wir waren uns unglaublich nah», sagt sie leise.

Börlin stand also plötzlich alleine auf einer grossen Anlage, zusammen mit elf Huskys. Der Gedanke, alles zu verkaufen und in die Schweiz zurückzukehren, war naheliegend. «Dort kenne ich die Sprache und die Leute», erzählt sie. Doch sie blieb.

Reisen, Sport und Tiere

Börlin trägt ihr Haar zu einem schlichten Pferdeschwanz, die Fransen fallen ihr leicht in die Stirn. Die 61-Jährige wirkt jünger, als es ihr Alter vermuten lässt. «So fühle ich mich auch», sagt sie lächelnd.

Aufgewachsen ist sie in Basel. Ihre Mutter war Bernerin, deshalb zieht es sie schon früh Richtung Spiez und Thun. «In den Bergen war ich schon immer mehr Zuhause als in der Stadt», sagt Börlin. Sie macht eine Lehre als Verkäuferin. Doch ihre Leidenschaft ist eine andere: der Langstreckenlauf. Sie nimmt an Wettbewerben teil und ist «schnell mal bei den Schweizer Meisterschaften», erzählt sie gelassen. Ihr letztes Rennen lief sie vor wenigen Jahren.

Im Haus von Börlin hängt noch ein Bild von ihr und den Nachbarskindern in Basel. blue News/ Lea Oetiker

Börlin liebt auch das Reisen – und das Gefühl von Freiheit. Ihren Beruf als Verkäuferin hängt sie deshalb an den Nagel und wird Carfahrerin. Ein idealer Job für sie, um die Welt zu entdecken. Und so reist sie schliesslich durch ganz Europa.

Neben dem Reisen und dem Sport schlägt Börlins Herz auch für Tiere, vor allem für Hunde. Auf einer längeren Reise durch Alaska fällt ihr in einem Zwinger ein weisser Husky auf. Sie erkundigt sich, ob der Hund zu verkaufen ist, und nimmt ihn schliesslich für 20 Dollar mit nach Hause. «Zack hatte ich ihn auf dem Arm», erzählt Börlin. «Mir war klar, dass ein Hund genauso aktiv sein muss wie ich. Einer, den man zum Rennen, Velofahren oder auf Skitouren mitnehmen kann.»

Die ersten Huskytouren in der Schweiz

Im Jahr 1998 besucht sie mit ihrem Hund das erste Mal Ruka-Kuusamo. Eine Ortschaft im finnischen Norden, unweit der russischen Grenze. Sie arbeitet auf einer Huskyfarm, auf der bereits eine Freundin von ihr tätig war. «Dort habe ich eine Ausbildung zur Schlittenführerin gemacht», erzählt sie.

Drei Winter lang bleibt Börlin in Finnland auf der Huskyfarm, im Sommer arbeitet sie weiterhin als Carfahrerin in der Schweiz. Doch das ständige Pendeln wird mit der Zeit anstrengend.

Dann lernt sie während ihres Aufenthalts auf der Farm eine Schweizerin kennen, die dort für eine Woche zu Besuch ist. Im Gespräch erzählt die Frau, sie habe schon länger den Wunsch, mit Huden zu arbeiten. Beispielsweise auf die Huskys von Börlin aufzupassen, wenn diese auf Reisen ist.

Börlin findet die Idee gut. «Dann ging es eigentlich ganz schnell», erzählt sie. Die beiden bleiben die ganze Woche über in Kontakt, sprechen immer wieder miteinander. In der Schweiz wohnen sie ohnehin in derselben Gegend. Eines Tages erzählt die Schweizerin, in ihrem Haus in Meiringen BE ist noch ein Zimmer frei. Börlin könne dort einziehen. Im Frühling zieht sie tatsächlich bei ihr ein. «Wir hatten beide das Gefühl, dass es passt», sagt sie.

Schliesslich wächst der gemeinsame Wunsch, etwas Eigenes zu errichten. «Wir dachten: Warum nicht auch in der Schweiz etwas mit Huskys aufbauen?», erinnert sich Börlin. In der Nähe finden sie ein Bauernhaus, das sie mieten können. Mit genug Platz für eine grosse Anlage für die Hunde. So nimmt alles seinen Lauf.

Heute hat Börlin noch fünf Huskys. blue News/ Lea Oetiker

2001 ziehen sie in das Bauernhaus in Meiringen BE. «Von dort aus organisierten wir Huskytouren und nahmen an Wettbewerben teil.» Rund 20 Alaskan- und Siberian-Huskys gehören damals zu ihrem Rudel. Nebenbei arbeitet Börlin weiterhin als Carfahrerin und lernt 2003 ihren Partner Edi kennen. Er arbeitet für dieselbe Firma, ebenfalls als Carfahrer. Und irgendwann arbeitet auch er auf der Huskyfarm.

Acht Jahre lang läuft das Abenteuer in Meiringen rund. Doch milde Winter und heftige Föhnstürme machen dem Geschäft zunehmend zu schaffen. Zudem beginnen Börlin und ihr Partner übers Auswandern nachzudenken.

«Ich kam hierher und es war mein Zuhause»

Sie ziehen aus ihrer Farm in Meiringen aus und machen sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause in Finnland. Sie finden ein Haus mit viel Platz, dazu ein gemütliches Ferienhaus auf dem Grundstück. Zufälligerweise befindet es sich in Ruka-Kuusamo. Ein Ort, der Börlin schon gut kannte.

Ende 2008 ist es schliesslich so weit. Mit 15 Hunden, zwei Autos und zwei Anhängern verlassen Börlin und ihr Partner die Schweiz. «Ich kam hierher und es war mein Zuhause. Wir haben nie ans Zurückkehren gedacht», erzählt Börlin.

Auch beruflich fassen die beiden rasch Fuss. Kaum angekommen, geht es direkt mit der Arbeit los. Sie sind bei einer Farm angestellt und bieten Pulka-Touren an. Das sind Schneeschuhtouren mit einem Husky. Einige Jahre später machen sie sich dann selbständig mit ihren Huskys. Nebenbei vermieten sie ihr Ferienhaus, bieten Touren durch den Oulanka-Nationalpark an und arbeiten wieder als Carfahrer*innen, um sich über Wasser zu halten.

2015 beschliessen die beiden, sich keine neuen Huskys anzuschaffen. Das Verlangen nach mehr Freiheit und mehr unternehmen zu können, wird grösser.

Mir dem plötzlichen Tod ihres Partners im Jahr 2020 und Corona empfängt Börlin schliesslich auch die letzten Gäste im Ferienhaus. Alleine will sie nicht weitermachen und die Grenzen sind für Touristen ohnehin geschlossen.

Und obwohl Veronica Börlin nun zum ersten Mal Heimweh nach der Schweiz verspürt, entscheidet sie sich zu bleiben. Wegen der Natur, der Freiheit und dem Gefühl, hier wirklich alleine zu sein. «Man spaziert nicht durch den Wald und begegnet noch 20 weiteren Spaziergängern», sagt sie.

In Finnland lebt es sich freier

In Finnland zu leben hat jedoch noch weitere Vorteile für Börlin. Mit ihrem Finger zeigt sie auf ein Fenster über dem Sofa. «Das haben wir neu eingebaut, vorher war da nur eine Wand», erzählt sie. «Wir mussten dafür niemanden fragen, das macht man hier einfach.» Dasselbe mit der Terrasse, die sie neu gebaut haben.

Zudem reklamiere auch keiner, wenn die Hunde bellen oder mal laut sind. Das sei ein grosser Unterschied zur Schweiz. «Natürlich hat man auch hier seine Gesetze, aber was das Wohnen angeht, hat man mehr Freiheiten.»

Letzten Sommer ist Veronica Börlin umgezogen. blue News/ Lea Oetiker

Kurz wird Börlin still, denkt nach und sagt dann aber: «Das Einzige, was ich an der Schweiz vermisse, sind die Berge – und vielleicht ein bisschen mehr Wärme und Sonne.» Berge sucht man hier vergeblich. Die höchsten Erhebungen der Umgebung liegen kaum 500 Meter über Meer.

Die Sommer sind lang und angenehm warm. Auch die Winter ziehen sich hin, allerdings zeigt sich dann die Sonne nur für wenige Stunden am Tag. Noch eine Woche zuvor herrschten hier minus 30 Grad. «In den ersten Jahren mit den Hunden war ich ganz klar ein Wintermensch», sagt Börlin. «Im Moment bin ich eher dem Sommer zugetan.»

Trotzdem steht für sie fest: In die Schweiz zurückzukehren kommt nicht infrage. «Die Schweiz ist schön, aber schön ist es überall auf der Welt.»

Neues Zuhause, neue Liebe

Letzten Sommer ist Börlin umgezogen. In ein Haus mitten im Wald. Mit Seezugang, Saunahäuschen und eigener Feuerstelle. Im Gehege gegenüber bellen fünf Huskys. «Die jüngsten sind elf, die ältesten dreizehn Jahre alt», erklärt Börlin. Sie führt einen Husky aus dem Gehege, sein Aussehen erinnert an einen Wolf. Er bellt nun nicht mehr, sondern verhält sich ganz ruhig. «Sie können bis zu sechzehn Jahre alt werden», erklärt sie weiter und geht ein paar Meter den Hang hinunter, hinaus auf den gefrorenen See.

«Wenn ich die Hunde in ein paar Jahren nicht mehr habe», sagt Börlin, «könnte ich mir vorstellen, nicht mehr hier zu leben. Oder nur im Sommer, und die restliche Zeit zu verreisen.

Eigentlich wolle sie gar nicht so denken. Der Abschied von einem Hund falle ihr immer schwer. Jedes «Familienmitglied», das gehe, hinterlasse eine Lücke. «Aber irgendwie ist man doch erleichtert, wenn man selbst wieder etwas unabhängiger wird.» Mit einem oder zwei Hunden könne sie dann einfach ins Auto steigen und beispielsweise in die Schweiz fahren.

Von ihrem Haus aus hat Börlin direkten Zugang auf den See. blue News/ Lea Oetiker

Kaum ist der wolfsähnliche Husky wieder im Gehege, beginnt er lautstark zu bellen. «Jetzt bist du also wieder mutig», trotzt Börlin. Vor dem Haus steht ein knallblauer Pick-up. «Mit dem sind wir damals nach Finnland gefahren», erzählt sie.

Damit fährt sie auch heute noch – mit einem neuen Partner an ihrer Seite. Denn vor einem halben Jahr ist sie nicht allein in ihr neues Zuhause gezogen. Seit anderthalb Jahren ist sie wieder verliebt. Und wie schon einmal in ihrem Leben nahm auch diese Liebesgeschichte ihren Anfang am Arbeitsplatz, beim Carfahren. Während des Besuchs bei Veronika Börlin wird immer mehr klar: Ob mit dem Car, dem blauen Pick-up oder dem Schlitten – bei ihr geht es immer vorwärts.