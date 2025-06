Bill Kaulitz: «Alle Schweizer sehen nach viel Kohle aus»

Bill und Tom Kaulitz feierten im vergangenen Jahr in Zürich ihren 35. Geburtstag und liessen es sich dabei gut gehen. Bild: Netflix

Bill und Tom Kaulitz sind zurück auf Netflix. Zürich spielt in der vierten Folge der zweiten Staffel von «Kaulitz & Kaulitz» die Hauptrolle. Die Zwillinge feierten dort ihren 35. Geburtstag – natürlich war Heidi Klum auch dabei.

Bill Kaulitz könnte sich vorstellen, in Zürich zu leben. Das erzählt der «Tokio Hotel»-Sänger in der vierten Folge der neuen Staffel von «Kaulitz & Kaulitz».

Auch sonst ist der deutsche Musiker, der seit vielen Jahren in Los Angeles lebt, des Lobes voll über die Schweiz und die Menschen, die hier leben: «Die Schweizer sind ein nettes Völkli und sehen alle so aus, als hätten sie Kohle.»

Da traf es sich ja wunderbar, dass die Zwillinge ihren 35. Geburtstag am 1. September 2024 in der Schweiz feiern konnten. In der gleichen Woche traten sie am Seaside Festival in Spiez BE und am Sunnydays-Festival in Arbon TG auf.

In der Limmatstadt war der Icon-Club für eine Privatparty der beiden Geburtskinder reserviert. Dort feierten sie zusammen mit ihren Bandkollegen Georg Listing und Gustav Schäfer und einigen Freund*innen. Und natürlich war auch Heidi Klum, die Frau von Tom Kaulitz, vor Ort.

Bill Kaulitz: «Unnützer Scheiss ... Danke trotzdem»

Die Zwillinge schenken sich schon seit Jahren nichts mehr zum Geburtstag. Doch nachdem Bill Kaulitz diese Tradition im 2024 gebrochen hat, war diesmal Tom an der Reihe.

Er übergab Bill im Icon-Club eine silberne Box, wie bereits im vergangenen September in einer Instagram-Story von Heidi Klum zu sehen war. Nicht zu sehen war damals, was sich darin befunden hat.

«Das Schöne an der Kiste ist, da kann alles drin sein», lässt sich Tom Kaulitz anfangs nicht die Karten blicken. Kaum hat Bill die Box geöffnet, macht sich Enttäuschung breit: «Das sieht schon mal nicht gut aus … ein kleines Taschenmesser … das klingt nach einem Roadtrip.»

Falsch. Tim Kaulitz lädt seinen Bruder stattdessen zu einem Survival-Training ein – sozusagen als Retourkutsche für den Roadtrip, den er ein Jahr vorher von Bill geschenkt bekam.

«Ich bin sicher, dass Bill in dem Survival-Training einige nützlich Dinge lernen kann», sagt Tom Kaulitz. Das enttäuschte Fazit von seinem Bruder: «Unnützer Scheiss … Danke trotzdem.»

Bill Kaulitz: «Komm, wir ziehen in die Schweiz»

Natürlich hat auch Heidi Klum eine Überraschung für ihre beiden Lieblingsmänner parat: Tauchen mit Haien auf Hawaii. «Da habe ich Angst vor», ruft Bill Kaulitz. Und fügt sichtlich erzürnt an: «Ich hasse Wasser, ich kann nicht gut Schwimmen, ich habe Angst vor Fischen.»

Die Freude über das Geschenk seiner Frau hält sich auch bei Ehemann Tom in Grenzen. Er glaubt, dass ihn seine Frau damit ärgern will. Heidi Klum gibt dies auch unumwunden zu:

«Du hast recht, denn du machst immer Witze über mich und sagst, ich hätte vor allem Angst. Jetzt kannst du mal sehen, wie es ist, wenn man Angst hat.»

Die Party in Zürich ist damit aber noch lange nicht zu Ende. Mit dem Schiff geht es am nächsten Morgen ins Restaurant Fischers Fritz. Dort wird weiter heftig gebechert.

Und von Bill Kaulitz ist eine weitere nächste Liebeserklärung zu hören: «Guck mal, wie schön das ist. Komm, wir ziehen in die Schweiz – so grün und so tolles Wetter.»

