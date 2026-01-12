  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Echter Schatz oder billiger Trödel? Die spektakulärsten Fälschungen bei «Bares für Rares»

Carlotta Henggeler

12.1.2026

Echter Trödel oder falscher Tand? Die spektakulärsten Fälschungen bei «Bares für Rares»
Echter Trödel oder falscher Tand? Die spektakulärsten Fälschungen bei «Bares für Rares». In über 2000 Folgen «Bares für Rares» bekam Horst Lichter auch die ein oder andere Fälschung zu sehen.

In über 2000 Folgen «Bares für Rares» bekam Horst Lichter auch die ein oder andere Fälschung zu sehen.

Bild: ZDF

Echter Trödel oder falscher Tand? Die spektakulärsten Fälschungen bei «Bares für Rares». Eine vermeintlich wertvolle Bronzeskulptur entpuppte sich als Fälschung aus Zinkguss.

Eine vermeintlich wertvolle Bronzeskulptur entpuppte sich als Fälschung aus Zinkguss.

Bild: ZDF

Echter Trödel oder falscher Tand? Die spektakulärsten Fälschungen bei «Bares für Rares». Der Verkäuferin stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, als die «Bares für Rares»-Expertin ihre Dalí-Zeichnungen als Fälschung entlarvte.

Der Verkäuferin stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, als die «Bares für Rares»-Expertin ihre Dalí-Zeichnungen als Fälschung entlarvte.

Bild: ZDF

Echter Trödel oder falscher Tand? Die spektakulärsten Fälschungen bei «Bares für Rares». Was wohl ein Paar Turnschuhe bei «Bares für Rares» zu suchen hatte? Tatsächlich gar nichts, denn Experte Sven Deutschmanek nahm das vermeintliche Sammlerstück ganz schön auseinander.

Was wohl ein Paar Turnschuhe bei «Bares für Rares» zu suchen hatte? Tatsächlich gar nichts, denn Experte Sven Deutschmanek nahm das vermeintliche Sammlerstück ganz schön auseinander.

Bild: ZDF

Echter Trödel oder falscher Tand? Die spektakulärsten Fälschungen bei «Bares für Rares»
Echter Trödel oder falscher Tand? Die spektakulärsten Fälschungen bei «Bares für Rares». In über 2000 Folgen «Bares für Rares» bekam Horst Lichter auch die ein oder andere Fälschung zu sehen.

In über 2000 Folgen «Bares für Rares» bekam Horst Lichter auch die ein oder andere Fälschung zu sehen.

Bild: ZDF

Echter Trödel oder falscher Tand? Die spektakulärsten Fälschungen bei «Bares für Rares». Eine vermeintlich wertvolle Bronzeskulptur entpuppte sich als Fälschung aus Zinkguss.

Eine vermeintlich wertvolle Bronzeskulptur entpuppte sich als Fälschung aus Zinkguss.

Bild: ZDF

Echter Trödel oder falscher Tand? Die spektakulärsten Fälschungen bei «Bares für Rares». Der Verkäuferin stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, als die «Bares für Rares»-Expertin ihre Dalí-Zeichnungen als Fälschung entlarvte.

Der Verkäuferin stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, als die «Bares für Rares»-Expertin ihre Dalí-Zeichnungen als Fälschung entlarvte.

Bild: ZDF

Echter Trödel oder falscher Tand? Die spektakulärsten Fälschungen bei «Bares für Rares». Was wohl ein Paar Turnschuhe bei «Bares für Rares» zu suchen hatte? Tatsächlich gar nichts, denn Experte Sven Deutschmanek nahm das vermeintliche Sammlerstück ganz schön auseinander.

Was wohl ein Paar Turnschuhe bei «Bares für Rares» zu suchen hatte? Tatsächlich gar nichts, denn Experte Sven Deutschmanek nahm das vermeintliche Sammlerstück ganz schön auseinander.

Bild: ZDF

Die ZDF-Kultshow «Bares für Rares» hat auch hierzulande einen Hype um alte Fundstücke ausgelöst. Doch wer auf dem Estrich fündig wird, hält nicht selten eine Fälschung in den Händen – manche davon sind erstaunlich gut gemacht.

Teleschau

12.01.2026, 11:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der ZDF-Show «Bares für Rares »sorgen immer wieder spektakuläre Fälschungen für Aufsehen – nicht alles, was glänzt, ist Gold.
  • Mal täuscht eine Skulptur aus Zink echte Bronze vor, mal entpuppen sich prominente Namen als reine Fantasieprodukte.
  • Auch vermeintliche Sammlerstücke aus der Popkultur schaffen es vor die Kamera – und fliegen dort prompt als Fakes auf.
Mehr anzeigen

Falsche Dalís, unechte Bronzen und streitbare Echtheitszertifikate: Auf dem Kunstmarkt lässt man sich seit jeher einiges einfallen, um die grossen Namen fürs eigene Portemonnaie arbeiten zu lassen.

Kein Wunder, dass bei über 2'000 Folgen «Bares für Rares» auch die ein oder andere Fälschung vor Horst Lichters Nase gekarrt wurde.

Keine Bronze, sondern Zink

Der Klassiker ist wohl die falsche Bronzeskulptur. Verkäufer Jens aus Dorsten brachte ein besonders prächtiges Exemplar mit. Seiner Meinung nach passte die Reiterfigur «in ein altes Schloss auf den Kaminsims». Expertin Bianca Berding schätzte das Objekt ganz anders ein. Das Original-Werk steht heute noch überlebensgross am Fusse der Treppe des Alten Museums in Berlin, «denn es war ein extrem populärer Entwurf, der unglaublich oft hergestellt wurde», meinte Berding. Auf dem verkleinerten Objekt der Sendung fand sie sogar die Signatur «einer der renommiertesten Giessereien».

Horst Lichter findet's «Geil!». Dieses Haushaltsgerät toppt alle Erwartungen bei «Bares für Rares»

Horst Lichter findet's «Geil!»Dieses Haushaltsgerät toppt alle Erwartungen bei «Bares für Rares»

Scheinbar war die bekannte Skulptur von der Giesserei Gladenbeck & Sohn in Berlin produziert. Lichter war beeindruckt und schnaufte: «Hui.» Denn den Namen hatte er schon öfter gehört. «Das ist ein grosses Qualitätsmerkmal», betonte auch Expertin Berding. Und der Verkäufer freute sich. Aber diese Expertise war fast zu schön, um wahr zu sein, und so kam Bianca Berding auch zu den Auffälligkeiten. Ein Eckchen am Fuss der Plastik schimmerte verdächtig silbrig. Ein sicheres Indiz: Die vermeintliche Bronze ist nur ein Zinkguss. Lichter schlug mit der Faust enttäuscht auf den Tisch. Doch es gab einen noch viel grösseren Haken.

Das renommierte Unternehmen Gladenbeck «hat nur in Bronze hergestellt», meinte die Expertin und schlussfolgerte: «Die haben diese Skulptur nicht produziert.» Das verrate auch die Signatur, die sehe echt nämlich komprimierter aus. Lichter riss die Augen entsetzt auf und schrie: «Das ist jetzt aber doof.» Eine Händlerkarte bekam Jens damit nicht.

«Bares für Rares» entlarvt Dalí-Fälschungen

Je bekannter der Künstler, desto grösser die Fallhöhe bei Fälschungen. «Oha!» entfuhr es da Horst Lichter zunächst, als er den Künstlernamen hörte. Ein echter Dalí bei «Bares für Rares»? Doch die Euphorie ebbte schnell ab, als Expertin Friederike Werner Unstimmigkeiten in der Seriennummer der Bilder sowie der fraglichen Papierqualität bemerkte.

Verkäuferin Rebecca entdeckte die Zeichnungen auf dem «Bestiarium» auf dem Dachboden ihrer Schwiegermutter. Die Serie aus zwölf Kaltnadelradierungen ist bekannt und für Friederike Werner bestand kein Zweifel: «Die Motive stammen vom berühmten Surrealisten Salvador Dalí.» Doch damit waren die Übereinstimmungen auch schon vorbei. Die Serie war 1974 von Dalí gezeichnet worden und ab 1977 verkauft worden. Die fünf Blätter der Verkäuferin wiesen eine Signatur samt Seriennummer aus römischen Ziffern auf. Demnach handelte es sich um die Mappennummer 38 bei einer Serienauflage von 62. «Das hat es so nicht gegeben», musste die Expertin leider klarstellen.

«Bares für Rares»-Star. Wie unterscheidet man echte von falschen Freunden, Herr Lichter?

«Bares für Rares»-StarWie unterscheidet man echte von falschen Freunden, Herr Lichter?

Auch beim Papier machte sie nicht halt. «Es sind keine echten Blätter», fasste Expertin Werner zusammen. Selbst die Zertifizierungsdokumente und der Stempel seien gefälscht. Auch hier war die falsche Seriennummer zu finden, die es ohne gültiges Wasserzeichen nie gegeben hat. Lichter folgte geschockt und ungläubig den Worten der Expertin. Verkäuferin Rebecca stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Immerhin wisse sie jetzt, «was Sache ist», sagte sie. Die Händlerkarte durfte Lichter dafür nicht überreichen.

Null statt 2000 Euro

«Ich werde ja nicht mehr!»: Was ein Paar Turnschuhe bei «Bares für Rares» zu suchen hatte? Tatsächlich gar nichts, denn Experte Sven Deutschmanek nahm das vermeintliche Sammlerstück ganz schön auseinander. Er begann: «Dieser Schuh ist etwas ganz Besonderes. Erstens, weil dieser Swoosh auf dieser Seite verkehrt herum ist.» Zweitens stammte der Schuh aus einer Kollaboration von 2021 mit Rapper Travis Scott. Deutschmanek zeigte die Stickerei: «Er hat auch den Spitznamen Jack Cactus.»

Doch dann ging es los. Erst die Lochstanzungen: «Die sind beim Original nicht so grob wie hier.» Ausserdem wies die «Cactus»-Stickerei an der Ferse zwischen dem «t» und dem «u» keinen Verbindungsfaden auf. Ebenfalls ein Indiz war der YDM-Aufkleber im Karton. Beim Original hätte er die Funktion, Feuchtigkeit und Schimmel zu verhindern.

Horst Lichter seufzte: «Nun gut. Für mich ist klar: Das ist eine Fälschung.» Jutta und Sascha waren ebenfalls enttäuscht, dass ihre Trödel-Reise an dieser Stelle endete: «Schade.» Aus Neugier fragte Lichter: «Wenn die original gewesen wären, wie teuer wäre dieser Schuh?» Deutschmanek nannte den Wert: «1800, 2000 Euro.»

Mehr Videos aus dem Ressort

Beatrice Egli verrät, wie man einen neuen Partner findet

Beatrice Egli verrät, wie man einen neuen Partner findet

Welches Tier passt zum Arbeitsverhalten von Beatrice Egli? Wo würde die Sängerin am liebsten leben? Und mit welcher Frau würde sie gerne einen Tag lang den Job tauschen? Die Antworten darauf erfährst du im Video.

18.11.2025

Meistgelesen

Allianz-Versicherung kündigt 142 Mietwohnungen in Bern
Spott und Häme für Leonardo DiCaprio – was an den Golden Globes wirklich passiert ist
Trump krönt sich zu Venezuelas «amtierenden Präsidenten» +++ WC-Pause von Trump-Kommandant eskaliert
Ermittlungsakten enthalten schwere Vorwürfe von Bar-Gästen
Implantate zerbröseln im Körper – jetzt steht Berner Starchirurg vor Gericht

Mehr zum Thema

«Das macht einen fast sprachlos». «Bares für Rares»-Mitbringsel begeistert ganzes Händler-Team

«Das macht einen fast sprachlos»«Bares für Rares»-Mitbringsel begeistert ganzes Händler-Team

«Ich hab schwitzige Hände». «Bares für Rares»-Händler legen für Schatz aus dem Grünen Gewölbe zusammen

«Ich hab schwitzige Hände»«Bares für Rares»-Händler legen für Schatz aus dem Grünen Gewölbe zusammen

«Es nervt». «Bares für Rares»-Chaos verärgert immer mehr Fans

«Es nervt»«Bares für Rares»-Chaos verärgert immer mehr Fans

Mehr aus dem Ressort

«Bergdoktor»-Star. So stellt sich Hans Sigl seinen Ausstieg vor

«Bergdoktor»-StarSo stellt sich Hans Sigl seinen Ausstieg vor

4 Dinge musst du jetzt wissen. Spott und Häme für Leonardo DiCaprio – was an den Golden Globes wirklich passiert ist

4 Dinge musst du jetzt wissenSpott und Häme für Leonardo DiCaprio – was an den Golden Globes wirklich passiert ist

Golden Globes. «Hamnet» und «One Battle After Another» holen die wichtigsten Preise

Golden Globes«Hamnet» und «One Battle After Another» holen die wichtigsten Preise