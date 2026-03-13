SRF-Moderatorin Flurina Janutin geht es um das, was auf der Piste passiert – und wie sich die Skirennfahrer*innen fühlen, egal ob sie gewinnen oder verlieren. Bild: SRF

Trotz Höchstleistungen sind Frauen im Sport und im Sportjournalismus unterrepräsentiert. Deshalb ein Hoch auf eine Frau, die sich in eine Welt wagt, die einst nur den Männern gehörte: SRF-Reporterin Flurina Janutin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Sportjournalismus ist nach wie vor ein Herrenclub.

Umso bemerkenswerter sind Menschen, die mutig diese Barrieren durchbrechen und sich in eine Welt wagen, die lange Zeit ausschliesslich den Männern vorbehalten schien.

Seit diesem Winter habe ich unter den Schweizer Sportjournalist*innen eine neue Nummer eins: Flurina Janutin – die SRF-Moderatorin hat alles, was es braucht, um in diesem Medium Erfolg zu haben. Mehr anzeigen

Ich bin seit Kindesbeinen Skifan – und habe in all den Jahren vor der Flimmerkiste sitzend schon so manchen Moderator und manche Expertin erlebt. Und mich oft genug besserwisserisch aufgeregt.

Als Kind war ich Fan von Karl Erb, später war ich begeistert vom Duo Matthias Hüppi und Bernhard Russi. Seit diesem Winter habe ich eine neue Nummer eins: die SRF-Reporterin Flurina Janutin.

Die frühere Skirennfahrerin hat alles, was es braucht, um in diesem Medium Erfolg zu haben: die Qualifikation, den Sinn für Sprache, viel Witz und grosse Begeisterung für die Sache.

Für Flurina Janutin ist der Skirennsport keine Bühne, auf die sie sich stellt, um sich selbst zu präsentieren. Der 27-jährigen Bündnerin geht es um das, was auf der Piste passiert – und wie sich die Skirennfahrer*innen fühlen, egal ob sie gewinnen oder verlieren.

Die richtigen Fragen stellen? Check. Das Fernsehpublikum glücklich machen? Check. Selbst Spass haben? Check.

Steffi Buchli: «Wir sind gekommen, um zu bleiben»

Am 4. Februar 1989 fand eine Zeitenwende in den Sportsendungen vom Schweizer Fernsehen SRF statt: Fiammetta Devecchi moderierte als erste Frau das «Sportpanorama».

Wer heute als Frau in die Männerdomäne TV-Sport eindringt, dem weht – sage und schreibe 37 Jahre nach Devecchis Einstieg – nach wie vor ganz oft ein eisiger Wind entgegen.

Der 4. Februar 1989 markierte eine Zeitenwende bei den Sportsendungen im Schweizer Fernsehen SRF: Fiammetta Devecchi moderiert als erste Frau das «Sportpanorama». Bild: SRF

Oft schwingt zudem ein unverschämter Unterton mit, als wären Frauen bemitleidenswerte Exotinnen, die nur einmal ein bisschen mitspielen dürfen.

Ich ignoriere das. Und jede Wette: Flurina Janutin tut das auch.

«Frauen im Sportjournalismus. Wir sind gekommen, um zu bleiben», schrieb Steffi Buchli, damals Chefredaktorin Sport beim «Blick», im Jahr 2021 in einem Kommentar.

Kurz zuvor hatte SRF-Kommentatorin Michèle Schönbächler angekündigt, dass sie keine Lust mehr habe, Skirennen zu kommentieren. Zu exponiert fühlte sie sich als Stimme des helvetischen Volkssports – und zu viel Kritik musste sie einstecken.

Buchli weiter: «Der Rückzug Schönbächlers – ob er freiwillig war oder nicht – zeigt vielmehr, dass es immer noch eine ziemlich harte Schale braucht, um diese Kombination aus Rampenlicht und Gegenwind zu überstehen.»

Janutin: «Tut mir leid, dass ich es so formuliert habe»

Skifans erinnern sich: Flurina Janutin musste auch schon einstecken. Nachdem Wendy Holdener im Januar 2025 im Slalom von Courchevel ausgeschieden war, fragte die SRF-Reporterin die Skirennfahrerin, ob ihr der französische Skirort vielleicht nicht gut gesinnt sei.

Antwort Holdener: «Ich finde das richtig schlecht. Ich hatte hier schon so gute Resultate, und nur weil man einmal ausscheidet, heisst das noch lange nicht, dass es schlecht ist.»

Janutin zeigte Grösse und entschuldigte sich bei Holdener: «Es tut mir leid, dass ich es so formuliert habe.» Der «Blick» wusste daraus allerdings nur eine Schlagzeile zu machen: «Wendy Holdener nervt sich über SRF-Reporterin Janutin.»

«Frauen im Sportjournalismus. Wir sind gekommen, um zu bleiben»: Steffi Buchli. Bild: SRF

Ich bleibe dabei: Flurina Janutin macht einen super Job.

Ich bin in meiner beruflichen Laufbahn als Journalist ganz gut gefahren mit einer Mischung aus Unbekümmertheit und Naivität. So ähnlich schätze ich auch die SRF-Reporterin ein: Sie lässt sich von keinem Urteil und keiner Aufregung treiben.

Sie bleibt ruhig, klar und auf ihrem eigenen Kurs.

Die SRF-Reporterin stellt die richtigen Fragen

Direkt nach einem Weltcup-Rennen sind Skirennfahrer*innen oft angespannt, erschöpft oder emotional – besonders nach einer Niederlage.

In diesem Winter hat Flurina Janutin bewiesen, dass sie gerade dann die richtigen Fragen stellt, wenn es schwierig wird – und dabei keine Antwort scheut.

Fazit: sackstark.

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