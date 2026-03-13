Flurina JanutinDie SRF-Reporterin, die den Skistars die besten Antworten entlockt
Bruno Bötschi
14.3.2026
Trotz Höchstleistungen sind Frauen im Sport und im Sportjournalismus unterrepräsentiert. Deshalb ein Hoch auf eine Frau, die sich in eine Welt wagt, die einst nur den Männern gehörte: SRF-Reporterin Flurina Janutin.
Für Flurina Janutin ist der Skirennsport keine Bühne, auf die sie sich stellt, um sich selbst zu präsentieren. Der 27-jährigen Bündnerin geht es um das, was auf der Piste passiert – und wie sich die Skirennfahrer*innen fühlen, egal ob sie gewinnen oder verlieren.
Die richtigen Fragen stellen? Check. Das Fernsehpublikum glücklich machen? Check. Selbst Spass haben? Check.
Steffi Buchli: «Wir sind gekommen, um zu bleiben»
Am 4. Februar 1989 fand eine Zeitenwende in den Sportsendungen vom Schweizer Fernsehen SRF statt: Fiammetta Devecchi moderierte als erste Frau das «Sportpanorama».
Wer heute als Frau in die Männerdomäne TV-Sport eindringt, dem weht – sage und schreibe 37 Jahre nach Devecchis Einstieg – nach wie vor ganz oft ein eisiger Wind entgegen.
Oft schwingt zudem ein unverschämter Unterton mit, als wären Frauen bemitleidenswerte Exotinnen, die nur einmal ein bisschen mitspielen dürfen.
Ich ignoriere das. Und jede Wette: Flurina Janutin tut das auch.
Kurz zuvor hatte SRF-Kommentatorin Michèle Schönbächler angekündigt, dass sie keine Lust mehr habe, Skirennen zu kommentieren. Zu exponiert fühlte sie sich als Stimme des helvetischen Volkssports – und zu viel Kritik musste sie einstecken.
Buchli weiter: «Der Rückzug Schönbächlers – ob er freiwillig war oder nicht – zeigt vielmehr, dass es immer noch eine ziemlich harte Schale braucht, um diese Kombination aus Rampenlicht und Gegenwind zu überstehen.»
Janutin: «Tut mir leid, dass ich es so formuliert habe»
Skifans erinnern sich: Flurina Janutin musste auch schon einstecken. Nachdem Wendy Holdener im Januar 2025 im Slalom von Courchevel ausgeschieden war, fragte die SRF-Reporterin die Skirennfahrerin, ob ihr der französische Skirort vielleicht nicht gut gesinnt sei.
Antwort Holdener: «Ich finde das richtig schlecht. Ich hatte hier schon so gute Resultate, und nur weil man einmal ausscheidet, heisst das noch lange nicht, dass es schlecht ist.»
Janutin zeigte Grösse und entschuldigte sich bei Holdener: «Es tut mir leid, dass ich es so formuliert habe.» Der «Blick» wusste daraus allerdings nur eine Schlagzeile zu machen: «Wendy Holdener nervt sich über SRF-Reporterin Janutin.»
Ich bleibe dabei: Flurina Janutin macht einen super Job.
Ich bin in meiner beruflichen Laufbahn als Journalist ganz gut gefahren mit einer Mischung aus Unbekümmertheit und Naivität. So ähnlich schätze ich auch die SRF-Reporterin ein: Sie lässt sich von keinem Urteil und keiner Aufregung treiben.
Sie bleibt ruhig, klar und auf ihrem eigenen Kurs.
Die SRF-Reporterin stellt die richtigen Fragen
Direkt nach einem Weltcup-Rennen sind Skirennfahrer*innen oft angespannt, erschöpft oder emotional – besonders nach einer Niederlage.
In diesem Winter hat Flurina Janutin bewiesen, dass sie gerade dann die richtigen Fragen stellt, wenn es schwierig wird – und dabei keine Antwort scheut.
Fazit: sackstark.
Mehr Videos aus dem Ressort
«Ich will gewinnen»: Das sagt Veronica Fusaro über ihren ESC-Song «Alice»
Veronica Fusaro vertritt 2026 die Schweiz am ESC in Wien. Die Thuner Sängerin tritt mit der poppigen Rockballade «Alice» an – und einer klaren Message: Der Song thematisiert Gewalt gegen Frauen.