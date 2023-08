Die Sussexes suchen eine neue Bleibe in Grossbritannien

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben sich in den letzten sechs Monaten bedeckt gehalten – ohne Kommentare gegen die britische Königsfamilie. keystone

Harry und Meghan könnten sich der Königsfamilie wieder annähern: Die Sussexes planen wohl, ein Apartment im Kensington-Palast zu mieten. Ein Royal-Experte hält dies für «ein gutes Zeichen».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Harry und Meghan sollen nach einer neuen Bleibe in Grossbritannien suchen.

Nachdem sie zum Umzug aus der Frogmore Cottage gezwungen waren, sollen sie nun den Kensington-Palast ins Auge gefasst haben.

Ein Royal-Experte beurteilt das als «gutes Zeichen, um wieder ins Herz der Familie geschlossen zu werden».

Prinz Harry und Herzogin Meghan mussten schon vor einer Weile ihre Bleibe im historischen Frogmore Cottage verlassen. Sie wurden in Kalifornien heimisch. Doch nun suchen sie scheinbar ein neues Heim in Grossbritannien.

Wie «Gala» schreibt, sollen die beiden ein Apartment im Kensington-Palast ins Auge gefasst haben. Es wäre als neues Heim für allfällige Besuche in Harrys Heimat gedacht.

Als einer der Gründe nennt das Magazin die Verbesserung des zerrütteten Verhältnisses zwischen den Windsors und den ausgestossenen Sussexes. So soll ein Umzug vor allem bei Harrys Bruder William hoffentlich gut ankommen. Mit dem Mieten und Einrichten der Wohnung wollten Harry und Meghan ihm beweisen, dass es ihnen um mit einer Rückkehr ernst sei.

Ein gutes Zeichen für Versöhnung

Royal-Experte Duncan Larcombe glaubt, an der Geschichte könnte etwas Wahres dran sein: «Nachdem sie Frogmore verloren haben, brauchen sie eine Basis in Grossbritannien, und es ist wahrscheinlich, dass dies eher ein gelegentliches Zuhause und ein Ort sein wird, an dem sie sich aufhalten, wenn sie hier sind, als etwas Dauerhaftes», sagte er zum britischen «Bella»-Magazin. Dennoch sieht er darin «ein klares Zeichen dafür, dass sie versuchen, sich mit dem Rest der Familie zu versöhnen»

Seit der Veröffentlichung von Harrys Memoiren «Spare» vor mehr als einem halben Jahr habe sich das Ehepaar mit Kritik an der Königsfamilie zurückgehalten, so Larcombe weiter. Das sei «ein gutes Zeichen, denn sie haben noch einen langen Weg vor sich, um wieder ins Herz der Familie zu gelangen». Zu viele Brücken seien abgebrochen worden.

Besuch in der Heimat ohne Treffen mit Familie

Ob die Gerüchte der Wahrheit entsprechen, wird sich zeigen. Harry besucht jedenfalls am 7. September wieder die alte Heimat, dies im Rahmen der Well Child Awards, einer Organisation, die schwerkranken Kindern hilft. Die Zeremonie findet einen Tag vor dem ersten Todestag von Queen Elizabeth II. statt.

Laut mehreren Berichten habe Harry jedoch keine Absichten, seine Verwandten im Rahmen des Besuchs zu treffen. Schon am 9. September reist er weiter nach Düsseldorf, um den Invictus Games beizuwohnen.

