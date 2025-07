Heute vor 44 Jahren heirateten der britische Thronfolger Charles und die junge Adlige Diana Spencer in London. Bild: Keystone

Am 29. Juli 1981 fand die Hochzeit vom britischen Thronfolger Charles und Diana Spencer statt. Die Kleider der Braut waren perfekt durchgestylt – und in ihren Schuhen eine versteckte Liebesbotschaft eingearbeitet.

Es war eine royale Traumhochzeit, doch der Traum währte nur wenige Jahre lang.

Vor 44 Jahren schlossen der britische Thronfolger Charles und die junge Adlige Diana Spencer den Bund der Ehe. Wirklich glücklich wurde das Paar nie.

Jedes Detail war wichtig an dem royalen Grossereignis in der britischen Hauptstadt London – ganz besonders das Brautkleid. Mehr anzeigen

Am 6. Februar 1981 machte der heutige König Charles, damals 32 Jahre alt, der 19-jährigen Diana Spencer einen Heiratsantrag. Am 24. Februar des gleichen Jahres gab das britische Königshaus die offizielle Verlobung bekannt.

Die Hochzeit fand am 29. Juli 1981 in London statt. 1996, also 15 Jahre später, wurde die royale Ehe geschieden. Trotzdem gilt die Vermählung von Charles und Diana bis heute als eines der ganz grossen royalen Ereignisse des letzten Jahrhunderts.

Gegen 750 Millionen Menschen schauten sich das Ja-Wort live vor dem Fernsehgerät an. Zur royalen Eheschliessung selber in London waren 3500 Gäste eingeladen.

Jedes Detail war wichtig – besonders Dianas Brautkleid

Es wundert denn auch nicht, dass die Organisatoren des Megaevents alles daran setzten, damit die Hochzeit perfekt wird.

Jedes Detail war wichtig – ganz besonders das Brautkleid. Denn die Gefahr schien zu gross, dass sich der kleinste Makel zur Staatsaffäre entwickeln könnte.

Zu Dianas ikonischem Auftritt gehörten auch ihre Pumps. Diese waren mit sage und schreibe 542 Pailletten und 132 Perlen verziert. So wundert es nicht, dass die Herstellung der Brautschuhe sechs Wochen in Anspruch nahm.

Die Schuhe von Diana durften nur niedrigen Absätzen habe. Der Grund: Die Braut sollte den Bräutigam nicht überragen.

Auf der Sohle sind die Initialen C und D eingraviert

Die Brautschuhe waren übrigens auch von unten hübsch anzusehen. Und was bis heute kaum bekannt ist: In die Sohle wurde eine versteckte Botschaft eingearbeitet.

Was bis heute kaum eine*r weiss: In die Sohle nvon Dianas Brautschuhen wurde eine versteckte Botschaft eingearbeitet. Bild: imago/Agencia EFE

«Niemand hat die Sohlen der Schuhe gesehen, aber uns war wichtig, dass sie fantastisch aussehen», verriet Schuhmacher Clive Shilton im Jahr 2017 der britischen «Daily Mail».

Die Wildleder-Sohle der Brautschuhe sind mit einem hübschen Blumenmuster in den beiden Farben Braun und Gold bemalt. Im Schuhbogen sind zudem die Initialen C und D zu sehen, derweil in der Mitte ein goldenes Herz prangt.

