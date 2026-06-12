Steven Spielbergs «Disclosure Day»: Die Wahrheit über Aliens soll ans Licht – aber was sind die Folgen? Meisterregisseur Steven Spielberg meldet sich zurück mit einem neuen Science-Fiction-Thriller. «Disclosure Day» handelt von der Geheimhaltung ausserirdischen Lebens. Der Schlüssel zur Wahrheit heisst Emily Blunt. 12.06.2026

Meisterregisseur Steven Spielberg meldet sich zurück mit einem neuen Science-Fiction-Thriller. «Disclosure Day» handelt von der Geheimhaltung ausserirdischen Lebens. Der Schlüssel zur Wahrheit heisst Emily Blunt.

Gianluca Izzo und Luna Pauli Gianluca Izzo

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In «Disclosure Day» will ein ehemaliger Cyberkrimineller streng vertrauliche Dokumente über die Existenz ausserirdischen Lebens veröffentlichen.

Regie führte der legendäre Steven Spielberg, der sich bereits in Klassikern wie «E.T.» und «Unheimliche Begegnung der dritten Art» ausserirdischen Lebewesen widmete.

In den Hauptrollen verleihen Josh O'Connor und Emily Blunt ihren Figuren die nötigen Emotionen für einen aufregenden Sci-Fi-Thriller.

«Disclosure Day» offenbart die Wahrheit jetzt im Kino Mehr anzeigen

Mit Meisterwerken wie «Der weisse Hai», der «Indiana Jones»-Reihe oder «Jurassic Park» hat sich Steven Spielberg als einer der einflussreichsten Regisseure der Filmgeschichte etabliert. Und auch im Bereich Science-Fiction hat sich der mittlerweile 79-jährige Visionär bereits mehrfach bewiesen.

In «Unheimliche Begegnung der dritten Art» und «E.T.» befasst er sich mit der Existenz ausserirdischen Lebens. Die Faszination für das grosse Unbekannte des Kosmos reicht zurück bis in seine Kindheit, als sein Vater ihn mit Science-Fiction und der Wissenschaft der Astronomie bekannt macht. So wurde der Grundstein gelegt für Spielbergs Filmkarriere. Bereits im Alter von 17 Jahren widmet er sich auch in seinem allerersten Spielfilm «Firelight» den UFOs.

Systematische Geheimhaltung vor der Öffentlichkeit

Nach über 50 Jahren im Geschäft beschäftigt er sich nun mit seinem neusten Film «Disclosure Day» erneut mit der Frage nach der Existenz ausserirdischen Lebens. Anders als in seinen Vorgängerwerken hat die Begegnung mit Aliens hier längst stattgefunden. Dies wird jedoch vor der Öffentlichkeit geheimgehalten.

Josh O'Connor spielt Daniel Kellner, einen ehemaligen Cyberkriminellen, der sich auf der Flucht befindet. Von seinem Arbeitgeber, der Firma WARDEX, hat er streng vertrauliche Daten geklaut und ist fest entschlossen, diese publik zu machen.

Gleichzeitig macht Wettermoderatorin Margaret Fairchild (Emily Blunt) merkwürdige Erfahrungen. Während einer Live-Sendung redet sie plötzlich Kauderwelsch und gibt komische Geräusche von sich. Zu ihrer Überraschung spricht sie auf einmal auch Fremdsprachen wie Russisch oder Koreanisch fliessend. Und als wäre das nicht genug, wird sie sogar zur Gedankenleserin.

Margaret versteht die Welt nicht mehr, aber ein unbekannter Anrufer will ihr weiterhelfen: Sie müsse unbedingt Daniel Kellner finden. Ohne sich dessen bewusst zu sein, befindet sich Margaret nämlich auf einer Mission.

Spannende existenzielle Fragen und aufregende Atmosphäre

«Disclosure Day» regt mit seinen existenziellen Fragen zum Nachdenken an und behandelt in diesem Zusammenhang wichtige politische und gesellschaftliche Aspekte. Machtmissbrauch, die Manipulation der Bevölkerung und sogar Formen der Unterdrückung werden kritisiert. Auch die Rolle der Religion wird in Frage gestellt.

Der Sci-Fi-Thriller kreiert eine aufregende, geheimnisvolle Atmosphäre und hat einen grossartigen Spannungsaufbau, wirkt dafür aber in der Auflösung fast etwas zu konventionell und bescheiden.

In unserem Videobeitrag erfährst du zudem, wer aus dem hochkarätig besetzten Cast um Josh O'Connor, Emily Blunt, Colin Firth, Eve Hewson und Colman Domingo besonders herausragt. Und inwiefern Steven Spielberg mit «Disclosure Day» wahrhaftig die Wahrheit offenbart.

«Disclosure Day» läuft ab sofort im Kino.

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