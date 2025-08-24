«Bauer, ledig, sucht»: Zweite Runde Im Kanton St. Gallen gibt die flotte Pferdebäuerin Gabi mit Anwärter Röbi Gas. Bild: CH Media Gabi überrascht Röbi mit einem Schlafzimmer-Bewohner der besonderen Art. Röbi nimmt's locker. Bild: CH Media Eher gemächlich gehen Bauer David aus dem Kanton Waadt und Vesna die Hofwoche an. Bild: CH Media Beide haben die gleiche Hemmschwelle: Sie sind extrem schüchtern. Bild: CH Media Beim Pastaplausch wagt David einen Vorstoss und liefert einen lustigen Zungenbrecher-Reim. Und die Stimmung taut – langsam – auf. Bild: CH Media Der Thurgauer Cowboy Jonny will es wissen, er hat gleich zwei, äh, drei Hofdamen eingeladen. Bild: CH Media Doch Jonny holt seine Damen nicht mit dem Ross ab, sondern mit dem Traktor – barfuss. Bild: CH Media Die unten-ohne Aktion löst bei Karin (links) und Regula gemischte Reaktionen aus. Sie stellen sich dem Dating-Abenteuer und buhlen um Jonny. Und schon bald soll sogar eine dritte Kandidatin dazustossen. Uii, uii, uiii! Bild: CH Media Bei Landwirt Hansjürg und Sibylle scheint ein – noch zarter – erster Liebesfunke übergesprungen zu sein. Bild: CH Media Auch bei Thomas und Cécile läufts beim Kennenlernen rund. Beim Bäumchenpflanzen kommen sich die beiden etwas näher. Wird Thomas ebenfalls Wurzeln bei Céciles Hof schlagen? Bild: CH Media Thomas fühlt sich auf dem Hof pudelwohl. Er kuschelt mit Céciles Tieren – und sammelt mit seiner Art viele Pluspunkte bei ihr. Bild: CH Media «Bauer, ledig, sucht»: Zweite Runde Im Kanton St. Gallen gibt die flotte Pferdebäuerin Gabi mit Anwärter Röbi Gas. Bild: CH Media Gabi überrascht Röbi mit einem Schlafzimmer-Bewohner der besonderen Art. Röbi nimmt's locker. Bild: CH Media Eher gemächlich gehen Bauer David aus dem Kanton Waadt und Vesna die Hofwoche an. Bild: CH Media Beide haben die gleiche Hemmschwelle: Sie sind extrem schüchtern. Bild: CH Media Beim Pastaplausch wagt David einen Vorstoss und liefert einen lustigen Zungenbrecher-Reim. Und die Stimmung taut – langsam – auf. Bild: CH Media Der Thurgauer Cowboy Jonny will es wissen, er hat gleich zwei, äh, drei Hofdamen eingeladen. Bild: CH Media Doch Jonny holt seine Damen nicht mit dem Ross ab, sondern mit dem Traktor – barfuss. Bild: CH Media Die unten-ohne Aktion löst bei Karin (links) und Regula gemischte Reaktionen aus. Sie stellen sich dem Dating-Abenteuer und buhlen um Jonny. Und schon bald soll sogar eine dritte Kandidatin dazustossen. Uii, uii, uiii! Bild: CH Media Bei Landwirt Hansjürg und Sibylle scheint ein – noch zarter – erster Liebesfunke übergesprungen zu sein. Bild: CH Media Auch bei Thomas und Cécile läufts beim Kennenlernen rund. Beim Bäumchenpflanzen kommen sich die beiden etwas näher. Wird Thomas ebenfalls Wurzeln bei Céciles Hof schlagen? Bild: CH Media Thomas fühlt sich auf dem Hof pudelwohl. Er kuschelt mit Céciles Tieren – und sammelt mit seiner Art viele Pluspunkte bei ihr. Bild: CH Media

Auch die zweite Runde «Bauer, ledig, sucht» birgt jede Menge Überraschungen: vom gummigen Bettgenossen über eine scheue Flirt-Attacke bis zum flotten Mehrfach-Date.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der zweiten Runde von «Bauer, ledig, sucht» sorgen ungewöhnliche Momente für Aufsehen – von einer Gummipuppe im Schlafzimmer bis hin zu einem Mehrfach-Date.

Während Bäuerin Gabi und Röbi fleissig flirten, tasten sich der schüchterne David und Vesna nur langsam aneinander heran.

Auch in Thurgau, Bern und Obwalden sprühen die Funken: Jonny lädt gleich drei Frauen ein, während bei Hansjürg und Sibylle sowie Cécile und Thomas erste Liebesmomente entstehen. Mehr anzeigen

Bei «Bauer, ledig, sucht» wird auch in der zweiten Runde heftig geflirtet und gekuschelt.

Bei den Flirtmeisterschaften ist Bäuerin Gabi aus dem Kanton St. Gallen vorne mit dabei. Die Witwe geniesst die Zeit mit Hofbesucher Röbi, verteilt Wangenküsse und teilt gar ein intimes Geheimnis mit ihm: Sie hat eine Gummipuppe im Schlafzimmer. Und Röbi? Der nimmt's gelassen. Einzige Bedingung: Gummi-Hans muss den Platz räumen, sollte er Einzug halten.

Derweil geht's Bauer David im Kanton Waadt die Liebeshofwoche mit Vesna eher – gemächlich an. Der Grund? Beide leiden an extremer Schüchternheit. Jeder Satz ist wohlbedacht, jede Geste ebenfalls. Beim Pastaplausch kann David bei Vesna mit einem lustigen Zungenbrecher-Reim punkten. Langsam, langsam scheint es da vorwärtszugehen.

Gleich drei Hofdamen auf einmal

Der einsame Cowboy Jonny aus dem Thurgau will es wissen: Er hat gleich drei Frauen zur Hofwoche geladen.

Doch erstmals tauchen zwei Liebeskandidatinnen auf: Regula und Karin. Die Dritte im Bunde wird sich später dazugesellen.

Und Jonny holt die beiden Damen – nicht etwa mit einem Pferd – sondern mit einem Oldtimer-Traktor ab. Jonny überrascht Regula und Karin mit seinem Natur-pur-Look. Er präsentiert sich in kurzen Hosen, T-Shirt und barfuss. Die unten-ohne Aktion kommt unterschiedlich an. Trotzdem wollen beide auf dem Hof bleiben und buhlen um den einsamen Cowboy.

Auch im Kanton Bern und Obwalden läuft's rund

Bei Landwirt Hansjürg und Sibylle scheint ein – noch zarter – Liebesfunke übergesprungen zu sein. Beim Heuen packt Sybille tatkräftig mit an – Hansjürg ist angetan. Der Flirtbarometer schlägt nach oben im Kanton Bern.

Auch bei der demisexuellen Cécile und Thomas läuft das Kennenlernen im Kanton Obwalden derweil auf Hochtouren. Dass Thomas auf dem Hof mitanpackt und sich beim Streicheln mit den Tieren zeigt, das kommt bei Cécile gut an.

Als die beiden Thomas' Geschenk einpflanzen, ein zartes Bäumchen – entsteht ein naher Moment zwischen ihnen. Springt da ein erster Liebesfunke? Schlägt Thomas auch Wurzeln auf Céciles Hof?

Die Liebessterne scheinen in dieser Staffel für die liebeshungrigen Bauern und Bäuerinnen ganz gut zu stehen …

Mehr Videos aus dem Ressort