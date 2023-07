Ach, das weiss doch längst jedes Kind: Niemals Bilder aus dem Urlaub in den sozialen Medien posten. Sonst wissen die bösen Buben, wo es was zu holen gibt resp. niemand daheim ist.

juschu

Oh nein, Sylvie muss nun jeden Tag die gleiche Handtasche benutzen oder sind ihr noch ein paar geblieben? Und dann der Ärger, sich wieder auf die Warteliste von Luis Vuitton und Hérmes setzen zu lassen. Das kann dauern.

Davon abgesehen, dass sich mein Mitleid für den Taschenklau in Grenzen hält, niemals fühlt es sich gut an, zu wissen, dass Fremde in deine Wohnung eingedrungen sind, in deinen Sachen gewühlt haben und alles. Da habe ich durchaus Mitgefühl.