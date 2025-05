Auch diese 10 Stars kassierten schon Hausverbote

Irina Beller hat bei Globus Hausverbot. imago/Horst Galuschka

Die Zürcher Millionenerbin Irina Beller hat nach dem WC-Eklat ein fünfjähriges Hausverbot bei Globus kassiert. Mit dieser «roten Karte» steht sie nicht allein da – auch andere Promis wurden schon aus Einkaufstempeln, Hotels oder Edel-Restaurants verbannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwischenfall am 26. Mai im Globus Zürich an der Bahnhofstrasse: Irina Beller gerät auf dem WC mit einer Sicherheitsbeamtin aneinander.

Globus sprach ein Hausverbot für mindestens fünf Jahre aus.

Irina Beller ist nicht der einzige Promi, dem das passiert ist. Mehr anzeigen

Diese 10 Promis kassierten auch schon ein Hausverbot, weiss «Buzzfeed»:

Will Smith

Autsch: US-Schauspieler Will Smith hatte 2022 an der Oscar-Vergabe dem Komiker Chris Rock eine Ohrfeige verpasst. sda

Will Smith ist aktuell für zehn Jahre von den Oscars ausgeschlossen – ein drastischer Schritt der Academy, ausgelöst durch seine inzwischen berüchtigte Ohrfeige gegen Chris Rock auf der Bühne. Ein Moment, der weltweit für Aufsehen sorgte und Smiths Karriere nachhaltig beschädigte.

Madonna

Kein Eintritt: Madonna ist in einer US-Kinokette Persona non grata. Evan Agostini/AP/dpa

Im Jahr 2013 sorgte Pop-Ikone Madonna für Schlagzeilen. Während einer Vorführung des Dramas «12 Years a Slave» in einem Haus der US-Kinokette Alamo Drafthouse tippte die Sängerin ungeniert Nachrichten auf ihrem Handy.

Als ein anderer Besucher sie aufforderte, das Gerät wegzulegen, reagierte sie offenbar ungehalten. Die Kinokette, bekannt für ihre kompromisslose Null-Toleranz-Politik gegenüber Handygebrauch während der Vorstellungen, zeigte Konsequenz: Madonna wurde kurzerhand des Hauses verwiesen und mit einem Hausverbot belegt.

Hugh Grant

Hugh Grant hat bei der «Daily Show» Hausverbot. sda

Hugh Grant ist seit Jahren eine feste Grösse im britischen Kino – bei der «Daily Show» von Jon Stewart hingegen ist er nicht mehr willkommen. Der Grund? Ein wenig glanzvoller Auftritt des Schauspielers hinter den Kulissen der US-Late-Night-Show.

Jon Stewart, damaliger Host der Sendung, berichtete später, Grant habe sich während seines Besuchs im Studio ununterbrochen darüber beklagt, auch noch andere Verpflichtungen zu haben.

Zudem habe er sich am Set durchweg unkooperativ gezeigt. «Er hat allen nur das Leben schwer gemacht», so Stewart, der Grant rückblickend als «Nervensäge» bezeichnete – und ihn daraufhin kurzerhand von zukünftigen Einladungen ausschloss.

Jamie Foxx

Nach einem Streit ist der Hollywood-Star in einem angesagten Promi-Lokal in West Hollywood nicht mehr willkommen. Billy Bennight/ZUMA Press Wire/dpa

Ein Zwischenfall in einem Promi-Restaurant in Hollywood brachte 2017 den Filmstar aus dem Konzept: Jamie Foxx wurde aus einem Lokal geworfen – obwohl er zuvor selbst angegriffen worden sein soll.

Auslöser war offenbar eine Auseinandersetzung mit einem anderen Gast, der sich über den Lärmpegel von Foxx und dessen Begleitung beschwerte. Laut Augenzeugen soll der Mann sich provozierend an den Tisch des Schauspielers gestellt und gesagt haben: «Ihr wollt euch nicht mit mir anlegen, ich komme aus New York.»

Die Antwort kam prompt – und ebenso konfrontativ: «F*ck you. Ich komme aus Oakland», soll ein Freund von Foxx erwidert haben. Was folgte, war eine Rangelei. Beobachter berichten, der New Yorker habe Jamie Foxx körperlich attackiert. Die Restaurantleitung entschied daraufhin, alle Beteiligten – inklusive Foxx – des Hauses zu verweisen.

Rita Ora

Sängerin Rita war für einen Restaurantbesuch zu leger gekleidet. Sie kam – trotzt Promibonus – nicht rein. Rolf Vennenbernd/dpa

Popstar Rita Ora wollte sich einmal ein exklusives Dinner bei TV-Starkoch Gordon Ramsay gönnen – und wurde prompt abgewiesen. Der Grund: Ihr Outfit entsprach nicht dem strengen Dresscode des Restaurants.

Wie Ora in einem Interview verriet, erschien sie in Jogginghose und Turnschuhen zum Essen – ein Look, der in Ramsays gehobenem Etablissement nicht toleriert wurde. Die Reaktion des Personals fiel entsprechend deutlich aus: kein Einlass für Gäste in Freizeitkleidung.

«Ich wurde tatsächlich nicht hereingelassen», erklärte Ora rückblickend – und nahm das Ganze mit Humor. Eine Lektion in Sachen Stilbewusstsein, selbst für internationale Popstars.

Miley Cyrus

Miley Cyrus Auftritt in der Dominikanischen Republik war den Behörden too much. Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Miley Cyrus ist bekannt für ihre provokanten Auftritte – doch in der Dominikanischen Republik war das zu viel des Guten. 2014 untersagten die Behörden der Popsängerin ein geplantes Konzert in der Hauptstadt Santo Domingo.

Die Begründung: Cyrus zeige «Handlungen, die gegen Moral und gute Sitten verstossen». Gemeint waren unter anderem ihre aufreizenden Tanzbewegungen, expliziten Gesten und Outfits, die bereits in anderen Ländern für Kontroversen gesorgt hatten.

Die zuständige Kommission der Regierung erklärte, solche Darbietungen seien «nicht mit den Normen und Werten des Landes vereinbar».

Paris Hilton

Paris Hilton kassierte nach einem Vorfall ebenfalls ein Hausverbot. Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Ein Griff nach dem Lippenbalsam – mit brisantem Ausgang: 2010 wurde Paris Hilton im Wynn Las Vegas Resort von der Polizei festgenommen, nachdem ein Beutel mit Kokain aus ihrer Handtasche gefallen sein soll. Die Erbin und It-Girl erklärte später, die Tasche gehöre nicht ihr. Die Behörden sahen das anders: Hilton wurde wegen Drogenbesitzes angeklagt.

Die Hotelleitung des Wynn reagierte schnell und distanzierte sich von dem Vorfall: Hilton wurde vom Resort verwiesen. Anders als oft vermutet, wurde ihr im familiengeführten Hilton-Hotel jedoch kein Hausverbot erteilt – dort ist sie nach wie vor willkommen.

Kanye West

Kanye West hat sich schon in mehrere Vorfälle verstrickt, die Liste ist lang. Evan Vucci/AP/dpa

Bereits 2022 wurde Kanye West – inzwischen offiziell «Ye» – von einem Auftritt bei den Grammy Awards ausgeschlossen. Der Grund: sein zunehmend beunruhigendes Verhalten in sozialen Netzwerken.

Der Rapper hatte Moderator Trevor Noah rassistisch beleidigt, nachdem dieser öffentlich Kritik an Wests Umgang mit Ex-Partnerin Kim Kardashian geäussert hatte.

Noah warf West vor, Kardashian öffentlich zu belästigen und emotional unter Druck zu setzen. Die Grammys zogen daraufhin die Notbremse und verbannten den Künstler aus dem Line-up. Der Vorfall war nur ein Vorbote weiterer Skandale.

Lil Wayne

Lil Wayne durfte nicht an einer Afterparty auftreten. KEYSTONE

2010 sollte Lil Wayne ein Überraschungsauftritt bei Drakes Tour werden – doch die geplante Afterparty im Wynn Las Vegas endete für den Rapper noch vor dem Eintritt. Das Luxusresort verwehrte ihm den Zugang, obwohl er das Hotel noch gar nicht betreten hatte.

Der Grund: Lil Wayne unterlag zu jener Zeit strengen Bewährungsauflagen. Eine der Bedingungen verbot ihm für drei Jahre jeglichen Alkoholkonsum – und in der exklusiven Atmosphäre des Wynn, wo Drinks Teil des Ambientes sind, wollte man kein Risiko eingehen.

Die Sicherheitsverantwortlichen des Resorts reagierten konsequent und untersagten dem Rapper die Teilnahme an der Party.

James Corden

Uppsi: Entertainer James Corden darf nicht mehr ins Restaurant Balthazar. Dafür darf er (wahrscheinlich) in den Globus, wo Irina Beller verbannt wurde. sda

Der britische Moderator James Corden hat in der New Yorker Gastro-Szene keinen bleibend positiven Eindruck hinterlassen – zumindest nicht im renommierten Restaurant Balthazar. 2022 erteilte ihm der Besitzer des Lokals öffentlich Hausverbot.

Der Vorwurf: respektloses Verhalten gegenüber dem Personal. Nach einer Entschuldigung Cordens wurde das Hausverbot später zwar aufgehoben – doch der Imageschaden war bereits angerichtet.

