Nach 149 Shows und Milliardenumsätzen folgt jetzt der filmische Schlusspunkt von Taylor Swifts «Eras»-Tour. Auf Disney+ veröffentlicht sie einen Konzertfilm und eine Dokuserie.

Um was genau geht es?

Am 12. Dezember erscheinen auf Disney+ gleich zwei neue Produktionen rund um Taylor Swift: Der Konzertfilm «Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show» sowie die Doku-Serie «The End of an Era».

Der Film «The Eras Tour: The Final Show» zeigt die Aufzeichnung des letzten Konzerts ihrer rekordbrechenden «The Eras Tour». Das Abschlusskonzert fand im Dezember 2024 im kanadischen Vancouver statt.

Bei «The End of an Era» handelt es sich um eine sechsteilige Dokumentarserie, die einen Blick hinter die Kulissen von Swifts Tourleben bietet. Neben der Sängerin selbst kommen auch Familienmitglieder, ihr Verlobter Travis Kelce sowie Künstlerinnen wie Gracie Abrams und Sabrina Carpenter zu Wort. Die ersten zwei Folgen gibts am 12. Dezember, die weiteren Episoden erscheinen in den Wochen darauf.

Es gab doch schon Taylor-Swift-Dokus und -Filme?

Ja. Neben ihren inzwischen zwölf Studioalben hat Taylor Swift auch bereits mehrere Filme und Dokumentationen veröffentlicht.

Zuletzt erschien der Film «Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl», der am 3. Oktober 2025 zeitgleich mit der Veröffentlichung ihres zwölften Albums «The Life of a Showgirl» für drei Tage weltweit in den Kinos lief. Die Produktion enthielt das Musikvideo zur Single «The Fate of Ophelia», Lyric-Videos aller zwölf Songs sowie Behind-the-Scenes-Material und Kommentare der Sängerin zu Entstehung und Inspiration des Albums.

Im Dezember 2024 brachte Swift bereits ihren ersten Konzertfilm zu Disney+, nachdem dieser im Oktober desselben Jahres zunächst im Kino gelaufen war. Der Film dokumentierte zentrale Teile ihrer «Eras»-Tour.

Davor veröffentlichte Netflix 2020 die Dokumentation «Miss Americana», die Swifts Weg vom Country-Mädchen zum Popstar beleuchtete. Ebenfalls 2020 erschien auf Disney+ der Film «Folklore: The Long Pond Studio Sessions», in dem Swift die Lieder ihres damals aktuellen Albums «Folklore» sang und besprach.

Konzertfilme gab es 2018 bereits «Taylor Swift: Reputation Stadium Tour», 2015 «The 1989 World Tour Live», 2011 «Speak Now World Tour Live» und 2010 «Journey to Fearless».

Ist der neue Film nicht einfach nochmal das gleiche?

Der neue Film «Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show» knüpft tatsächlich eng an den bereits im Dezember 2023 veröffentlichten Konzertfilm «Taylor Swift: The Eras Tour» an. Der entscheidende Unterschied: Erstmals ist das komplette Set des Albums «The Tortured Poets Department» zu sehen, das nach dessen Veröffentlichung 2024 in die Tour integriert wurde. Wer aber schon den ersten Film gesehen hat oder das Konzert im Letzigrund besucht hat (da spielte sie das Set schon), den dürfte nicht viel Neues erwarten.

Deutlich mehr bietet die Dokuserie «The End of an Era». Neben Einblicken hinter die Kulissen der Tour verspricht der Film zum Beispiel auch persönliche Eindrücke der Beziehung zwischen Swift und Travis Kelce.

Warum legen Swift und Disney+ jetzt nach?

Die «Eras»-Tour, die Taylor Swift fast zwei Jahre lang in 21 Länder führte, in denen sie 149 Shows spielte, war die grösste und erfolgreichste Konzerttournee überhaupt. «Es war das Ende einer Ära, und wir wussten das», schrieb Swift auf Instagram zum Trailer der Dokuserie. «Wir wollten uns an jeden Moment erinnern, der zum Höhepunkt des wichtigsten und intensivsten Kapitels unseres Lebens führte.» Die Produktionen sind also quasi das Ende davon.

Was man aber auch sagen muss: Taylor Swift ist nicht nur Pop-Phänomen, sondern auch Wirtschaftswunder. Der Konzertfilm zur «Eras»-Tour war mit über 260 Millionen Dollar eingespielten Dollar der finanziell erfolgreichste Konzertfilm aller Zeiten.

Die «Eras»-Tour generierte über 2,2 Milliarden US-Dollar und machten Swift zur Milliardärin. Ihre Fans zeigten eine enorme Zahlungsbereitschaft: Für die Show im Zürcher Letzigrund im Sommer 2024 kosteten die günstigsten Tickets 170 Franken, in den USA kletterten Preise häufig in den vierstelligen Bereich.

Das weiss Swift zu nutzen. Ihr neustes Album «The Life of a Showgirl» erschien in der ersten Woche in nicht weniger als 34 verschiedenen Varianten – in unterschiedlichen Formaten, mit anderen Covers und teilweise sogar Bonus-Songs. Wer alle Versionen besitzen wollte, musste tief in die Tasche greifen.

Die neuen Veröffentlichungen sind also nicht nur der Abschluss einer rekordbrechenden Tour, sondern wieder neue Produkte aus dem Hause Swift – von einem Pop-Phänomen, das es immer wieder schafft, Nachfrage zu erzeugen, Angebot zu diversifizieren und sein Publikum zu mobilisieren.

Wie geht es für Swift weiter?

Nach dem Ende der «Eras»-Tour hat Swift eine Phase des «Runterkommens» angekündigt. Eine neue Tour wird sie zumindest im Jahr 2026 noch nicht geben. «Ich bin so müde, wenn ich daran denke, es noch einmal zu tun» erklärte sie diesen Oktober in einem Interview. «Denn ich würde es wieder wirklich, wirklich gut machen wollen.»

Doch zumindest privat steht ein grosser Termin für Swift an: ihre Hochzeit. Sie und Travis Kelce haben sich diesen August verlobt. Das grosse Fest wird laut Medienberichten am 13. Juni in einem Hotel in Rhode Island an der US-Ostküste stattfinden. Swift soll sogar ein anderes Pärchen dafür bezahlt haben, ihre Hochzeit zu verschieben, damit Swift und Kelce genau an dem Datum dort heiraten können. Die 13 ist nämlich Swifts Lieblingszahl.

