Der Eurovision Song Contest 2025 in Basel verspricht ein musikalisch abwechslungsreiches Spektakel zu werden. Viele Länder haben bereits ihre Acts bekannt gegeben. Hier ein Überblick für dich. 06.02.2025

Der Eurovision Song Contest 2025 in Basel verspricht ein musikalisch abwechslungsreiches Spektakel zu werden. Viele Länder haben bereits ihre Acts bekannt gegeben. blue News liefert dir einen Überblick.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der ESC 2025 in Basel bietet ein breites musikalisches Spektrum mit Newcomern wie Klavdia (Griechenland) und etablierten Künstlern wie Melody (Spanien).

Luxemburg setzt nach 31 Jahren Pause mit Laura Thorn auf ein starkes Comeback, während Newcomer wie Claude (Niederlande) und JJ (Österreich) ihre Länder vertreten.

Während einige Acts wie Red Sebastian (Belgien) mit «Strobe Lights» bereits ihre Songs enthüllt haben, bleiben andere Beiträge, darunter die von Frankreich, Israel und Zypern, noch geheim. Mehr anzeigen

Albanien: Shkodra Elektronike mit «Zjerm»

Kurz vor Weihnachten wird das Duo am albanischen «Festivali i Këngës» aus 15 Finalisten zum Act für die «Eurovision» 2025 ernannt.

Das Duo besteht aus der Sängerin Beatriçe Gjergji und dem Produzenten Kolë Laca, beide sind ebenso Songwriter. Als Kind immigrierten sie aus Shkodër von Albanien nach Italien, wo sie nun die traditionellen Lieder ihrer Heimatstadt mit Elektromusik neu interpretieren. In Basel werden sie mit ihrem Song «Zjerm» (albanisch für Feuer) auftreten, welcher «eine archaische und evokative Spannung bewahren» soll «als einen Ruf, der die Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet.“

Aserbaidschan: Mamagama (Song noch unbekannt)

«Aller guten Dinge sind drei» - das scheint auf die drei Musiker Asaf (Sänger), Huss (Gitarre) und Arif (Trommel) zuzutreffen. Die Gruppe gibt es seit vier Jahren und das mit internationalem Erfolg. Sie verbinden mit ihrer Musik traditionelle arabische Klänge mit einem modernen Rock- und Popstil. Ihr Name «Mamagama» steht einerseits für «Mama», als Symbol der Lebensquelle, während «Gama» für die Bandbreite ihres musikalischen Spektrums steht.

«Wir sind unglaublich gespannt und glauben, dass unser Auftritt eine bleibende Wirkung hinterlassen wird», so Asaf.

Belgien: Red Sebastian mit «Strobe Lights»

Bereits als Teenager schafft es Seppe Herremann, heute Red Sebastian, ins Finale der Show «Belgium’s Got Talent» und wird dadurch zur Bekanntheit. Seine Leidenschaft wird am Konservatorium der belgischen Hafenstadt Gent gefördert. Sogar von Gustaph, dem Teilnehmer des ESC 2023, bekommt er Unterricht – vorbereitet sollte er also sein.

Am 1. Februar schafft er es auch beim nationalen Wettbewerb «Eurosong» mit eindeutiger Mehrheit Publikum und Jury zu überzeugen. Belgien feierte seinen einzigen Erfolg 1986 mit der 13-jährigen Sandra Kim, der bisher jüngsten Teilnehmerin in der ESC-Geschichte.

Finnland: Erika Vikman mit «Ich komme»

Vikman ist Siegerin des finnischen Vorentscheids «Uuden Muusiikin Kilpailu» (UMK) und ist somit beim diesjährigen ESC dabei. Zum finnischen Star wurde sie 2016, durch ihren Gewinn beim «Tangomarkkinat Festival». Sie unterschreibt 2019 einen Plattenvertrag mit Warner Music und Mökkitie Records, 2016 Jahren tritt sie erstmals bei «UMK» auf und ein Jahr später veröffentlicht sie ihr erstes Album. Ihr Ziel ist es, das konservative Bild der Frau zu brechen: «Du darfst nicht zu viel verraten, sonst wirst du als Hure abgestempelt. Jemand musste den Korken knallen lassen, damit der Champagner fliessen kann!“, erklärt sie.

Finnland hat schon einige Rekorde gebrochen: 2001 erreichten sie die höchste Punktzahl und 2015 gewinnt Finnland mit dem kürzesten Song des ESC.

Frankreich: Louane (Song noch unbekannt)

Louane ist in Frankreich ein Superstar, seit sie im Alter von 16 bei «The Voice» auftrat und zwei Jahre später als Hauptdarstellerin im Film «La Famille Bélier» mit dem Filmpreis «César» ausgezeichnet wird. Mit ihrer Rolle als gesangsbegabte Tochter einer tauben Familie berührte sie ganz Frankreich und wurde zur Ikone vieler jungen Mädchen. Ihre Hits und Alben erreichten die Herzen von Millionen Menschen und sorgten für weitere Auszeichnungen und ausverkaufte Shows. Mit ihrer tiefgründigen Musik ist sie die Stimme ihrer Generation.

Griechenland: Klavdia mit «Asteromáta»

Die Finalistin von «The Voice of Greece» und Gewinnerin des griechischen Songcontests «Ethnikós Telikós» vertritt beim ESC in Basel ihr Land mit dem Song «Asteromáta».

Trotz ihren erst 22 Jahren hängen bei ihr bereits Platin-Singles an der Wand. Zudem hat sie eine Menge an Follower auf Social-Media. Mit ihrer gefühlvollen Stimme begleitete sie bereits griechische Stars wie Dionsys Savvopoulus, Konstantinos Argyros und Girogos Sampanis.

Israel: Yuval Raphael (Song noch unbekannt)

Erst letztes Jahr wird Yuval Raphael durch ihre Teilnahme bei der Show «The Rising Star» berühmt und sichert sich mit ihrem Erfolg den Platz beim diesjährigen ESC. Ihre Kindheit in Ra’anana ist geprägt von Musik bekannter Künstlerinnen wie Beyoncé und Céline Dion, aber auch Rockbands wie die Scorpions. Ihre Stimme zeichnet sich durch eine besondere Emotionalität aus.

Letztes Jahr schaffte es ihre Landsfrau Eden Golan mit «Hurricane» auf den 5. Platz im ESC-Finale – ob Yuval diese Platzierung noch toppen kann?

Irland: EMMY mit «Laika Party»

EMMY wächst in einer musikalischen Familie, so kam es, dass sie und ihr Bruder bereits mit 7 Jahren ihre eigenen Songs schreiben. Mit 15 ist sie Teilnehmerin beim Musikwettbewerb «Melodi Grand Prix Junior» und 6 später dann beim «Melodi Grand Prix», wo sie bis ins Finale kommt, doch knapp die ESC-Teilnahme verpasst. Dieses Jahr schafft sie es tatsächlich ihr Land am ESC zu vertreten. Denn, sie boxt sich an der irischen «Late Late Show» durch.

Irlands Sänger*innen haben bis heute beim ESC zahlreich Ruhm und Ehre eingebracht.

Lettland: Tatumeitas mit «Bur man laimi»

Ihre Musik kennzeichnet sich durch eine starke Mischung aus Pop und lettischen Volksmusik. Mit ihrer Musik gewinnen sie gleich zweimal den Preis «Golden Microphone» für das beste Album in der Rubrik Volks-/Weltmusik – einmal 2018 mit ihrem Debutalbum «Tautumeitas» und zwei Jahre später mit ihrem Album «Dziesmas no Aulejas». Und die Gruppe versteht etwas von Musik, denn mehrere Mitglieder studierten Ethnomusikologie.

In China, Japan, Südkorea, Australien, Deutschland, Frankreich, Polen und sogar in der Schweiz ist die Gruppe bereits aufgetreten – möglich, dass sich auch im Schweizer Publikum ein paar Fans am ESC in Basel finden werden.

Luxemburg: Laura Thorn mit «La Poupée Monte Le Son»

Nach 31 Jahren Pause feierte Luxemburg 2024 sein ESC-Comeback. Laura Thorn ergattert sich ihr Ticket zum ESC 2025 beim grossen «Luxembourg Song Contest» mit dem Song «La Poupée Monte Le Son», den sie auch in Basel präsentieren wird.

Thorn arbeitet hauptberuflich als Lehrerin im Musikkonservatorium Esch/Alzette und gilt als wahres Musik-Multitalent: Sie spielt Klavier, Keyboard und Cello, liebt Kammermusik und Tanz und hat einen Master in Musikpädagogik und -theorie.

Malta: Miriana Conte mit «Kant» (singen)

Die Halbitalienerin Miriana Conte gewinnt das Finale beim «Malta Eurovision Song Contest» gegen 15 Konkurent*innen. Conte hat ihr Glück bereits 2022 bei der Show versucht und wird Sechste mit dem Song «Look What You’ve Done Now». Sie nimmt ebenso zweimal an der Show «X Factor Malta» teil. Einmal mit der Gruppe 4th Line und später als Solistin. Doch beide Male geht sie ohne Gewinn von der Bühne. Nun hat sie ihre Chance beim ESC. Dass ihr Song maltesisch ist, ist beim Eurovision Song Contest bisher eine Seltenheit.

Montenegro: Nina Žižić mit «Dobrodošli»

Seit zwei Jahrzehnten ist Nina Žižić Sängerin und Songwriterin und steht bereits 2013 beim ESC auf der Bühne – damals als Feature-Act des Duos Who See mit dem Song «Igranka». Seitdem etabliert sie sich zur erfolgreichen Solokünstlerin, unter anderem mit Songs wie «Strogo Povjerljivo» und «Rijeka Suza».

Ihre Teilnahme am neuen Vorentscheidungsformat «Montesong» bringt ihr 2024 grosse Aufmerksamkeit. Ihre kraftvolle Stimme verspricht einen mitreissenden Auftritt am ESC in Basel.

Niederlande: Claude (Song noch unbekannt)

Claude Kiambe, 21 Jahre alt, stammt ursprünglich aus Kongo und ist ein wahrer Volltreffer. Von 331 Bewerber*innen wurde er zum Vertreter der Niederlande für den ESC gewählt.

Kurz nachdem Claude mit seiner Familie nach Holland immigrierte, entdeckt er den ESC und lernt ihn lieben. Der Durchbruch gelingt ihm vor drei Jahren mit seiner Debut-Single «Ladada» (Mon dernier mot)», deren französisch-englische Version auch im Ausland in die Charts rutschte.

Das Auswahlkomitee habe laut eigener Aussage «einen bedeutungsvollen, verbindenden und hitverdächtigen Song mit internationaler Anziehungskraft für kleine und grosse Herzen» für den ESC 2025 gewählt.

Österreich: JJ (Song noch unbekannt)

Der junge Countertenor JJ, bürgerlich Johanes Pietsch, kommt im März mit seiner aussergewöhnlichen Stimme, die bis in die Sopranhöhen reicht, nach Basel. In Dubai aufgewachsen, kehrt er 2016 an seinen Geburtsort Wien zurück, um in der ORF-Show «Starmania» aufzutreten.

Österreich sucht schon im Sommer 2024 fleissig nach dem perfekten Song für den ESC 2025 und JJ schafft es. In ihm steckt ein Künstler, der Pop und Klassik vereint. Mit seiner Performance könnte er für eine Überraschung sorgen.

Slowenien: Klemen mit «How Much Time Do We Have Left?»

Am 1. Februar 2025 sichert sich Klemen Slakonja den Sieg beim nationalen Vorentscheid «EMA», nach dem der Wettbewerb die letzte zwei Jahre ausblieb. Das Publikum steht klar hinter ihm: Er erhält über 66 Prozent der Zuschauerstimmen.

Klemen begann seine TV-Karriere 2007 mit musikalischen Parodien slowenischer Sänger in der Sendung «Hri-bar» und moderierte später mehrere TV-Shows. In den letzten Jahren konzentrierte er sich auf Songwriting und Musikproduktion. Sein erstes Soloalbum, aufgenommen in London, erscheint dieses Jahr und umfasst zehn neue Titel, die seine künstlerische Entwicklung widerspiegeln.

Spanien: Melody mit «Esa Diva»

Schon mit zehn Jahren landete Melody ihren ersten Hit: «El Baile Del Gorila». Seitdem hat sie sechs Alben veröffentlicht und steht seit 25 Jahren auf der Bühne. Sie gewann das «Benidorm» Fest 2025 und qualifizierte sich damit für den ESC.

Neben ihrer Musikkarriere spielte sie in TV-Shows wie «Tu Cara Me Suena» und der Serie «Arde Madrid» mit. Melody steckt voller Energie und Überraschungen. Die grösste Überraschung wäre es, für Spanien erstmals seit den Sechzigerjahren den ESC zu gewinnen.

Tschechien: ADONXS mit «Kiss Kiss Goodbye»

Adam Pavlovčin, besser bekannt als ADONXS, ist ein echtes Bühnen-Talent: Er ist nicht nur Sänger, sondern auch Model und Tänzer. Er beschreibt seinen Wettbewerbsbeitrag für Basel als «kompromisslos, frech, manchmal filmisch und mit Raum zum Tanzen».

Seine musikalische Laufbahn begann ADONXS mit dem Gewinn von «SuperStar Czech-Slovakia» im Jahr 2021, worauf er anschliessend sein Debütalbum «Age of ADONXS» veröffentlichte.

Legenden wie Queen, Prince und Elton John haben ihn geprägt, wobei er aktuell Conan Grey, RAYE und Troye Sivan zu seinen Inspirationen zählt.

Ukraine: Ziferblat mit «Bird of Pray»

Das Trio Ziferblat, welches 2015 gegründet wurde, steht für eine neue Generation der ukrainischen Musik mit ihrem originellen multi-instrumentalischen Sounds.

2024 sind sie bereits bei der ukrainischen Vorselektion für den ESC mit dem Song «Place I Call Home» dabei. Sie schaffen es knapp nicht und landen auf dem zweiten Platz. Ihr Song «Bird of Play», mit dem sie nun in Basel antreten werden, vermittelt die Hoffnung des ukrainischen Volkes und die Realität, mit der sie täglich konfrontiert sind.

Zypern: Theo Evan (Song noch unbekannt)

Bereits seit seinem siebten Lebensjahr ist Theo musikalisch-, schauspielerisch- und tänzerisch aktiv und begann in seiner Jugend mit Songwriting. Evans Ambitionen wurden früh erkannt und gefördert.

Nach seinem Abschluss an der English School in Nikosia zog er in die USA, um am renommierten Berklee College of Music in Boston Musik und Performance zu studieren, welches er mit Auszeichnung abschloss. Seine Debütsingle «The Wall» veröffentlichte er 2021. Zudem hatte er einen Auftritt als Statist in der HBO-Serie «Euphoria».