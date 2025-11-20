  1. Privatkunden
HBO arbeitet an Serien-Reboot Diese bewegenden Worte richtet Daniel Radcliffe an seinen Harry-Potter-Nachfolger

Julian Weinberger

20.11.2025

Daniel Radcliffe wurde in der Rolle als Harry Potter weltberühmt.
Bild: Charles Sykes/Invision/AP

2027 kehrt Harry Potter auf die Bildschirme zurück: In einem TV-Interview gab Daniel Radcliffe nun preis, welche Wünsche er seinem Nachfolger auf den Weg mitgab.

Julian Weinberger

20.11.2025, 23:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Als Zauberschüler Harry Potter brachte es Daniel Radcliffe zu Weltruhm.
  • 2027 startet die Reboot-Serie des Kultstoffes. In jeder Staffel adaptiert die Produktion eines der Bücher der Fantasy-Saga von J.K. Rowling.
  • Wie Radcliffe nun verraten hat, hat er sich mit einem Brief an seinen Nachfolger Dominic McLaughlin gewandt und ihm eine «wunderbare Zeit» gewünscht.
Mehr anzeigen

Die runde Brille, die Narbe auf der Stirn, das strähnige, schwarze Haar: In seiner Rolle als Harry Potter schrieb Daniel Radcliffe Filmgeschichte. Die Verfilmung der Romanreihe von J.K. Rowling begleitete ihn obendrein bei seinem Erwachsenwerden. 2027, also 26 Jahre nach dem Kinostart von «Harry Potter und der Stein der Weisen», kehrt der Zauberlehrling zurück auf die Bildfläche.

HBO legt den Kult-Fantasystoff neu auf und verfilmt jedes von Rowlings Büchern in einer Serienstaffel. In die Rolle des Harry schlüpft dann Dominic McLaughlin, der eine frappierende Ähnlichkeit mit dem jungen Daniel Radcliffe aufweist.

«Ich möchte sie einfach in den Arm nehmen»

In der ABC-Sendung «Good Morning America» verriet der 36-Jährige nun, dass er seinem Nachfolger einen Brief geschrieben habe. «Ich wollte ihm einfach schreiben und sagen: ‹Ich hoffe, du hast eine wunderbare Zeit, und eine sogar noch schönere, als ich sie hatte›», gab Radcliffe auch den Inhalt des Schreibens preis.

«Ich sehe diese Fotos von ihm und den anderen Kindern und möchte sie einfach in den Arm nehmen», kommentierte der Schauspieler die ersten Bilder von McLaughlin in Hogwarts-Schuluniform. Diese waren im Juli veröffentlicht worden. 

Im Serien-Reboot von «Harry Potter» schlüpft Dominic McLaughlin in die Rolle des Zauberschülers. (Archivbild)
sda

Radcliffe kämen die Darsteller so jung vor. «Ich schaue sie an und denke: ‹Oh, es ist verrückt, dass ich das in dem Alter gemacht habe›», so der Brite. «Aber es ist auch unglaublich süss, und ich hoffe, dass sie eine grossartige Zeit haben.»

«Harry Potter»-Serie soll 2027 starten

Daniel Radliffe avancierte an der Seite seiner Co-Stars Emma Watson (als Hermine Granger) und Rupert Grint (als Ron Weasley) dank der «Harry Potter»-Reihe zu Weltstars. Der abschliessende Film der Kinoreihe erschien 2011. 

Das Serienreboot unter der Ägide von HBO soll 2027 starten. Ziel der Produktion ist die werkgetreue Adaption der Bücher von J.K. Rowling, die als ausführende Produzentin beteiligt ist.

Neben den noch recht unerfahrenen Kinderschauspielern finden sich auch einige arrivierte Namen auf der Besetzungsliste, etwa John Lithgrow (als Albus Dumbledore), Nick Frost (als Rubeus Hagrid), Janet McTeer (als Minerva McGonagall) und Paapa Essiedu (als Severus Snape).

