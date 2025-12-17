Diese Dinge vermisst Moderator und Schauspieler Max Loong an der Schweiz Max Loong kam 2004 nach Los Angeles. Im Gespräch mit Simone Bargetze erzählt er, warum er Kalifornien liebt und was ihm an der Schweiz am meisten fehlt. 15.12.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Simone Bargetze besucht Schauspieler, Moderator und Unternehmer Max Loong.

Die beiden kennen sich seit über 20 Jahren.

Loong wohnt seit 2004 in Los Angeles, trotzdem gibt es Dinge, die er an der Schweiz vermisst. Mehr anzeigen

Moderator, Schauspieler, Unternehmer – Max Loong ist in vielen Bereichen zu Hause. Er moderierte Formate wie The Voice of Switzerland und MusicStar, steht regelmässig vor der Kamera und führt auf Bali ein eigenes Boutique-Hotel mit Restaurant. Zudem ist er Mitbesitzer eines Clubs in Los Angeles sowie des Zürcher Filmfestivals.

Seit mehr als 20 Jahren ist Loong mit Simone Bargetze befreundet. Ihre Kinder besuchen dieselbe Schule und sind ebenfalls unzertrennlich. Für die aktuelle Folge von L.A. Calling hat Bargetze ihn in Los Angeles getroffen – sie sprechen über seine Karriere, den Umzug nach Kalifornien und darüber, was sie an der Schweiz am meisten vermissen, wie beispielsweise gutes WC-Papier.

