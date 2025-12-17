Diese Dinge vermisst Moderator und Schauspieler Max Loong an der Schweiz

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories Diese Dinge vermisst Moderator und Schauspieler Max Loong an der Schweiz

Lea Oetiker

17.12.2025

Diese Dinge vermisst Moderator und Schauspieler Max Loong an der Schweiz

Diese Dinge vermisst Moderator und Schauspieler Max Loong an der Schweiz

Max Loong kam 2004 nach Los Angeles. Im Gespräch mit Simone Bargetze erzählt er, warum er Kalifornien liebt und was ihm an der Schweiz am meisten fehlt.

15.12.2025

Max Loong kam 2004 nach Los Angeles. Im Gespräch mit Simone Bargetze erzählt er, warum er Kalifornien liebt und was ihm an der Schweiz am meisten fehlt.

Lea Oetiker

17.12.2025, 17:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Simone Bargetze besucht Schauspieler, Moderator und Unternehmer Max Loong.
  • Die beiden kennen sich seit über 20 Jahren.
  • Loong wohnt seit 2004 in Los Angeles, trotzdem gibt es Dinge, die er an der Schweiz vermisst.
Mehr anzeigen

Moderator, Schauspieler, Unternehmer – Max Loong ist in vielen Bereichen zu Hause. Er moderierte Formate wie The Voice of Switzerland und MusicStar, steht regelmässig vor der Kamera und führt auf Bali ein eigenes Boutique-Hotel mit Restaurant. Zudem ist er Mitbesitzer eines Clubs in Los Angeles sowie des Zürcher Filmfestivals.

Seit mehr als 20 Jahren ist Loong mit Simone Bargetze befreundet. Ihre Kinder besuchen dieselbe Schule und sind ebenfalls unzertrennlich. Für die aktuelle Folge von L.A. Calling hat Bargetze ihn in Los Angeles getroffen – sie sprechen über seine Karriere, den Umzug nach Kalifornien und darüber, was sie an der Schweiz am meisten vermissen, wie beispielsweise gutes WC-Papier. 

Das ist die letzte Ausgabe von «L.A. Calling». Alle bisherigen Folgen findest du hier.

Mehr «L.A. Calling»

L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories. So viel verdient eine Schweizer Hundesitterin in Los Angeles

L.A. Calling: Simone's Hollywood StoriesSo viel verdient eine Schweizer Hundesitterin in Los Angeles

L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories. Deshalb besitzt diese Frau 400 Meerschweinchen

L.A. Calling: Simone's Hollywood StoriesDeshalb besitzt diese Frau 400 Meerschweinchen

L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories. So lebt der Schweizer Andre Koller im Yosemite-Nationalpark

L.A. Calling: Simone's Hollywood StoriesSo lebt der Schweizer Andre Koller im Yosemite-Nationalpark

Meistgelesen

Parlament «grilliert» Bundesrat Rösti – dieser kontert emotional
Odermatt gesteht: «Ich habe schier in die Hosen geschissen»
So einfach wohnt Beatrice Egli trotz Millionen-Vermögen
EU steuert auf Unabhängigkeit von russischem Gas hin +++ Putin wirft Westen «Hysterie» vor
Diese Dinge vermisst Moderator und Schauspieler Max Loong an der Schweiz