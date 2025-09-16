Hollywood-Legende Robert Redford ist tot Hollywood-Legende Robert Redford ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Das waren seine berühmtesten Filme. 16.09.2025

Hollywood-Legende Robert Redford ist tot: Der Schauspieler, Regisseur und Umweltaktivist starb im Alter von 89 Jahren. Das waren seine grössten Erfolge.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Robert Redford ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Er gehörte über Jahrzehnte zu den grössten Stars Hollywoods und prägte das Kino der 1970er-Jahre entscheidend.

Seine bekanntesten Rollen spielte er in «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (1969), «The Sting» (1973) und «All the President’s Men» (1976), die teilweise mit mehreren Oscars ausgezeichnet wurden.

1980 feierte er mit «Ordinary People» ein erfolgreiches Regiedebüt und gewann den Oscar als bester Regisseur.

Später spielte er noch in Filmen wie «All Is lost» (2013). Mehr anzeigen

Der Schauspieler, Regisseur und Umweltaktivist Robert Redford starb am Dienstagmorgen im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in den Bergen von Utah. Über Jahrzehnte zählte der 1936 geborene Schauspieler zu den grössten Stars Hollywoods – und hinterlässt ein filmisches Erbe von Weltruhm.

«Butch Cassidy and the Sundance Kid» (1969)

Seine erste Kinorolle hatte Redford bereits 1960. Der Durchbruch gelang ihm erst rund 10 Jahre später durch eine Hauptrolle in der Western-Komödie «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (deutsch: «Zwei Banditen»). Sein Co-Star Paul Newman soll damals noch wenig von Redford gehalten haben, daraufhin wurden die beiden aber Freunde.

«The Sting» (1973)

Die Siebzigerjahre waren der Höhepunkt vom amerikanischen Kino und zugleich von Robert Redford. Vier Jahre nach «Butch Cassidy and the Sundance Kid» machten Robert Redford und Paul Newman erneut einen Film zusammen.

«The Sting» (deutsch: «Der Clou») gewann 1974 sieben Oscars, unter anderem für den besten Film. Redford selbst war für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert, gewann ihn aber nicht. Es blieb die einzige Nomination als Schauspieler für ihn.

«All the President’s Men» (1976)

1974 beendete die Watergate-Affäre die US-Präsidentschaft von Richard Nixon. Nachdem Redford Berichte darüber gelesen hatte, kaufte er Bob Woodward, einem der «Washington Post»-Reporter, die die Hintergründe der Watergate-Affäre aufdeckten, die Filmrechte ab.

1976 erschien «All the President’s Men» (deutsch: «Die Unbestechlichen») mit Redford in einer Hauptrolle. 1977 gewann der Film vier Oscars.

Robert Redford (r.) und Dustin Hoffman (l.) im Film «All the All the President's Men». KEYSTONE

«Ordinary People» (1980)

1980 gab Redford sein Regiedebüt. Für den Film «Ordinary People» (deutsch: «Eine ganz normale Familie») stand er hinter der Kamera. Der Film erhielt 1981 den Oscar als bester Film, Redford gewann den Oscar als bester Regisseur. Es ist der einzige Oscar, den er in seiner Karriere gewann. 2002 ehrte ihn die Filmakademie noch mit einer Trophäe für sein Lebenswerk.

«All Is lost» (2013)

Redford gab das Schauspielern aber nicht ganz auf, in den 80ern und 90ern stand er weiterhin sporadisch vor der Kamera. Eine seiner letzten Einsätze hatte er 2013 als 77-Jähriger in «All Is lost». Redford spielt darin einen schiffbrüchigen Segler, der ums Überleben kämpft. Er ist der einzige Mensch, der im Film vorkommt. Die erhoffte Oscar-Nominierung blieb aus.

Robert Redford als schiffbrüchiger Segler in «All Is Lost». KEYSTONE

