Der Schauspieler, Regisseur und Umweltaktivist Robert Redford starb am Dienstagmorgen im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in den Bergen von Utah. Über Jahrzehnte zählte der 1936 geborene Schauspieler zu den grössten Stars Hollywoods – und hinterlässt ein filmisches Erbe von Weltruhm.
«Butch Cassidy and the Sundance Kid» (1969)
Seine erste Kinorolle hatte Redford bereits 1960. Der Durchbruch gelang ihm erst rund 10 Jahre später durch eine Hauptrolle in der Western-Komödie «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (deutsch: «Zwei Banditen»). Sein Co-Star Paul Newman soll damals noch wenig von Redford gehalten haben, daraufhin wurden die beiden aber Freunde.
«The Sting» (1973)
Die Siebzigerjahre waren der Höhepunkt vom amerikanischen Kino und zugleich von Robert Redford. Vier Jahre nach «Butch Cassidy and the Sundance Kid» machten Robert Redford und Paul Newman erneut einen Film zusammen.
«The Sting» (deutsch: «Der Clou») gewann 1974 sieben Oscars, unter anderem für den besten Film. Redford selbst war für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert, gewann ihn aber nicht. Es blieb die einzige Nomination als Schauspieler für ihn.
«All the President’s Men» (1976)
1974 beendete die Watergate-Affäre die US-Präsidentschaft von Richard Nixon. Nachdem Redford Berichte darüber gelesen hatte, kaufte er Bob Woodward, einem der «Washington Post»-Reporter, die die Hintergründe der Watergate-Affäre aufdeckten, die Filmrechte ab.
1976 erschien «All the President’s Men» (deutsch: «Die Unbestechlichen») mit Redford in einer Hauptrolle. 1977 gewann der Film vier Oscars.
«Ordinary People» (1980)
1980 gab Redford sein Regiedebüt. Für den Film «Ordinary People» (deutsch: «Eine ganz normale Familie») stand er hinter der Kamera. Der Film erhielt 1981 den Oscar als bester Film, Redford gewann den Oscar als bester Regisseur. Es ist der einzige Oscar, den er in seiner Karriere gewann. 2002 ehrte ihn die Filmakademie noch mit einer Trophäe für sein Lebenswerk.
«All Is lost» (2013)
Redford gab das Schauspielern aber nicht ganz auf, in den 80ern und 90ern stand er weiterhin sporadisch vor der Kamera. Eine seiner letzten Einsätze hatte er 2013 als 77-Jähriger in «All Is lost». Redford spielt darin einen schiffbrüchigen Segler, der ums Überleben kämpft. Er ist der einzige Mensch, der im Film vorkommt. Die erhoffte Oscar-Nominierung blieb aus.