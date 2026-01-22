  1. Privatkunden
Oscars 2026 Diese Filme und Schauspieler sind für einen Academy Award nominiert

Noemi Hüsser

22.1.2026

Die Verleihung der diesjährigen Oscars findet in der Nacht auf den 16. März statt.
Keystone

Am Donnerstag, 22. Januar, werden die Nominierungen für die diesjährigen Oscars bekanntgegeben. Diese Filme und Schauspieler sind nominiert.

Noemi Hüsser

22.01.2026, 14:27

22.01.2026, 15:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 16. März werden die Academy Awards vergeben.
  • Am 22. Januar wird bekannt, wer für einen Oscar nominiert ist.
  • 10'000 Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences konnten abstimmen.
Mehr anzeigen

Die Nominationen für die diesjährigen Oscars wurden bekanntgegeben. Der Film «One Battle After Another» ist in gleich 13 Kategorien nominiert. Darunter in der Kategorie Bester Film. Für seine Leistung in der Hauptrolle erhielt auch Leonadro di Caprio als Bester Hauptdarsteller eine Nomination. Sean Penn ist als bester Nebendarsteller nominiert.

Auch Timothéé Chalamet kann auf die Auszeichnung als Bester Hauptdarsteller hoffen. Der Film «Maty Supreme» ist insgesamt neunmal nominiert.

«Bugonia» erhielt eine Nomination als Bester Film, Emma Stone ist als beste Hauptdarstellerin nominiert.

Als bester Film sind auch «Hamnet» und der Polithriller «The Secret Agent» nominiert.

Als beste Nebendarstellerin nominiert sind unter anderem Elle Fannning in «Sentimental Value» und Teyana Taylor «One Battle After Another».

Schweizer Film «Heldin» nicht nominiert

Die Oscars werden von der US-amerikanischen Academy of Motion Picture Arts and Sciences jährlich vergeben. Rund 10'00 Mitglieder können über die Vergabe abstimmen. Die Verleihung der diesjährigen Academy Awards findet in der Nacht auf den 16. März im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Conan O’Brien führt durch den Abend. Zum ersten Mal wird dieses Jahr auch ein Oscar in der Kategorie Bestes Casting vergeben.

Die fünf wichtigsten Kategorien Bester Film, Beste Regie, Beste Hauptdarstellerin, Bester Haupdarsteller und Bestes Drehbuch werden auch als «Big Five» bezeichnet.

Der Schweizer Oscar-Hoffnung «Heldin» von Autorin und Regisseurin Petra Volpe ist nicht nominiert. Der Film hat es in die Oscar-Vorauswahl in der Kategorie Bester Internationaler Film geschafft. Ins Oscar-Finale schafften es aber nur fünf Filme. Auch für den deutsche Film «In die Sonne schauen» ist die Oscar-Hoffnung geplatz. 

Bester Film

  • «Bugoina»
  • «F1»
  • «Frankenstein»
  • «Hamnet»
  • «Marty Supreme»
  • «One Battle After Another»
  • «The Secret Agent»
  • «Sentimental Value»
  • «Sinners»
  • «Train Dreams»
Mehr anzeigen

Beste Regie

  • Chloé Zhao für «Hamnet»
  • Josh Safdie für «Marty Supreme»
  • Paul Thomas Anderson für «One Battle After Another»
  • Joachim Trier für «Sentimental Value»
  • Ryan Coogler für «Sinners»
Mehr anzeigen

Beste Hauptdarstellerin

  • Jessie Buckley in «Hamnet»
  • Rose Byrne in «If I Had Legs I'd Kick You»
  • Kate Hudson in «Son Sung Blue»
  • Renate Reinsve in «Sentimental Value»
  • Emma Stone in «Bugonia»
Mehr anzeigen

Bester Hauptdarsteller

  • Timothée Chalamet in «Marty Supreme»
  • Leonardo DiCaprio in «One Battle After Another»
  • Ethank Hawke in «Blue Moon»
  • Michael B. Jordan in «Sinners»
  • Wagner Moura in «The Secret Agent»
Mehr anzeigen

Bestes Drehbuch

  • «Blue Moon» von Robert Kaplow
  • «It Was Just an Accident» von Jafar Panahi
  • «Marty Supreme» von Ronald Bronstein and Josh Safdie
  • «Sentimental Value» von Joachim Trier and Eskil Vogt
  • «Sinners» von Ryan Coogler
Mehr anzeigen

