Die Nominationen für die diesjährigen Oscars wurden bekanntgegeben. Der Film «One Battle After Another» ist in gleich 13 Kategorien nominiert. Darunter in der Kategorie Bester Film. Für seine Leistung in der Hauptrolle erhielt auch Leonadro di Caprio als Bester Hauptdarsteller eine Nomination. Sean Penn ist als bester Nebendarsteller nominiert.
Auch Timothéé Chalamet kann auf die Auszeichnung als Bester Hauptdarsteller hoffen. Der Film «Maty Supreme» ist insgesamt neunmal nominiert.
«Bugonia» erhielt eine Nomination als Bester Film, Emma Stone ist als beste Hauptdarstellerin nominiert.
Als beste Nebendarstellerin nominiert sind unter anderem Elle Fannning in «Sentimental Value» und Teyana Taylor «One Battle After Another».
Schweizer Film «Heldin» nicht nominiert
Die Oscars werden von der US-amerikanischen Academy of Motion Picture Arts and Sciences jährlich vergeben. Rund 10'00 Mitglieder können über die Vergabe abstimmen. Die Verleihung der diesjährigen Academy Awards findet in der Nacht auf den 16. März im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Conan O’Brien führt durch den Abend. Zum ersten Mal wird dieses Jahr auch ein Oscar in der Kategorie Bestes Casting vergeben.
Die fünf wichtigsten Kategorien Bester Film, Beste Regie, Beste Hauptdarstellerin, Bester Haupdarsteller und Bestes Drehbuch werden auch als «Big Five» bezeichnet.
Der Schweizer Oscar-Hoffnung «Heldin» von Autorin und Regisseurin Petra Volpe ist nicht nominiert. Der Film hat es in die Oscar-Vorauswahl in der Kategorie Bester Internationaler Film geschafft. Ins Oscar-Finale schafften es aber nur fünf Filme. Auch für den deutsche Film «In die Sonne schauen» ist die Oscar-Hoffnung geplatz.
Kinostart «Rental Family»: So gut macht sich Brendan Fraser als Ersatzvater
Ob Fake-Bräutigam, Gamer-Kollege oder gar Ersatzvater: In Japan kann man alles mieten. Oscar-Preisträger Brendan Fraser liefert in der neuen Tragikomödie «Rental Family» eine starke, ruhige Performance. Ein Film, der zum Nachdenken anregt.