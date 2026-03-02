98. Academy Awards 2026 | «On the Rocks» Oscar Special Im «On the Rocks» Oscar-Special spricht Vania Spescha mit den blue News Filmexperten über die Nominierten und Favoriten. Glamour, grosse Namen und ein unterhaltsamer Talk über aufregende Storys und die spannendsten Momente der Academy Awards. 24.02.2026

In der Nacht auf den 16. März werden in Los Angeles die 98. Oscars verliehen. «Blood & Sinners» geht mit 16 Nominierungen ins Rennen – ein Rekord. Doch welche Filme werden gewinnen? blue News wirft einen Blick in die Glaskugel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Welche Filme werden den begehrten Filmpreis abräumen? Die beiden Filmexperten von blue News haben alle nominierten Werke der Kategorie «Best Picture» gesehen und wagen nun ihre Prognose.

Der Vampir-Horrorfilm «Blood & Sinners» von Regisseur Ryan Coogler hat von der Academy 16 Nominierungen erhalten – so viele wie noch kein Film zuvor in der Oscar-Geschichte. Ist er der grosse Favorit?

Der Comedian Conan O’Brien wird im Dolby Theatre in Los Angeles zum zweiten Mal durch den Abend führen.

Zehn Titel gehen ins Rennen um den begehrtesten Preis des besten Films. Darunter «Blood & Sinners» von Regisseur Ryan Coogler. Der Vampir-Horrorfilm gilt mit 16 Nominierungen als grosser Favorit. Kein anderer Film hat in der Geschichte der Oscars mehr Nominierungen erhalten.

Doch welche Trophäen wird er am Ende tatsächlich absahnen? In einigen Hauptkategorien könnte die Konkurrenz womöglich zu stark sein, wenn es nach unseren Film-Redaktoren Gianluca Izzo und Roman Müller geht.

Während «Blood & Sinners» vor allem in den technischen Kategorien als sicherer Kandidat gilt, dürfte es in den prestigeträchtigen Sparten zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen kommen. Gerade bei Regie, Drehbuch und Schauspiel könnten die Stimmen der Academy auseinandergehen. Auch unsere Filmnerds bei blue News würden ihr Geld nicht auf den Vampir-Film wetten.

Bekommt Leonardo DiCaprio seinen zweiten Oscar?

Lange musste «Titanic»-Star Leonardo DiCaprio auf seine erste Auszeichnung der Academy warten. Erst 2016 klappte es mit «The Revenant». Verdient? Dazu gehen die Meinungen auseinander. Kritische Zungen behaupten, es sei bei Weitem nicht seine beste Performance gewesen. Nun ist er erneut für seine Rolle in «One Battle After Another» nominiert und rangiert in der Favoriten-Liste oft auf Rang 2 hinter Timothée Chalamet. «Im Vergleich mit anderen seiner grossen Hauptrollen fand ich DiCaprios Leistung eher durchschnittlich», findet blue News Redaktor Roman Müller dazu.

Chalamet hingegen werden grosse Chancen eingeräumt, seinen ersten Oscar zu gewinnen. Auch Filmredaktor Gianluca Izzo lobt seine Performance als «absolut elektrisierend». Letztes Jahr ging der 30-jährige Superstar für seine Rolle im Bob-Dylan-Biopic «Like A Complete Unknown» leer aus. Adrien Brody schnappte ihm den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Darbietung in «The Brutalist» weg. Ebenfalls nominiert in dieser Kategorie sind in diesem Jahr Ethan Hawke, Michael B. Jordan und Wagner Moura. Letzter hat bereits bei den Golden Globes die Jury überzeugt.

Auf welche Gewinner*innen die blue News-Redaktoren tippen, erfährst du im Video. Im Oscar-Special mit Moderatorin Vania Spescha diskutieren sie nicht nur über die möglichen Gewinner*innen und Verlierer*innen, sondern auch über die Besonderheiten der nominierten Filme.

Die Preisverleihung findet in der Nacht auf Montag, 16. März 2026, in Los Angeles statt. blue Cinema überträgt die Show live im Kino.

