  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Oscar-Prognosen 2026 «Sinners» wird's schwer haben – Diese Filme werden abräumen

Fabienne Kipfer

2.3.2026

98. Academy Awards 2026 | «On the Rocks» Oscar Special

98. Academy Awards 2026 | «On the Rocks» Oscar Special

Im «On the Rocks» Oscar-Special spricht Vania Spescha mit den blue News Filmexperten über die Nominierten und Favoriten. Glamour, grosse Namen und ein unterhaltsamer Talk über aufregende Storys und die spannendsten Momente der Academy Awards.

24.02.2026

In der Nacht auf den 16. März werden in Los Angeles die 98. Oscars verliehen. «Blood & Sinners» geht mit 16 Nominierungen ins Rennen – ein Rekord. Doch welche Filme werden gewinnen? blue News wirft einen Blick in die Glaskugel.

,

Roman Müller, Gianluca Izzo

02.03.2026, 13:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Welche Filme werden den begehrten Filmpreis abräumen? Die beiden Filmexperten von blue News haben alle nominierten Werke der Kategorie «Best Picture» gesehen und wagen nun ihre Prognose.
  • Der Vampir-Horrorfilm «Blood & Sinners» von Regisseur Ryan Coogler hat von der Academy 16 Nominierungen erhalten – so viele wie noch kein Film zuvor in der Oscar-Geschichte. Ist er der grosse Favorit?
  • Der Comedian Conan O’Brien wird im Dolby Theatre in Los Angeles zum zweiten Mal durch den Abend führen.
  • Erlebe die 98. Academy Awards live im Kino Corso in Zürich oder streame sie auf Disney+ (im Package von blue SuperMax).
Mehr anzeigen

Zehn Titel gehen ins Rennen um den begehrtesten Preis des besten Films. Darunter «Blood & Sinners» von Regisseur Ryan Coogler. Der Vampir-Horrorfilm gilt mit 16 Nominierungen als grosser Favorit. Kein anderer Film hat in der Geschichte der Oscars mehr Nominierungen erhalten. 

Doch welche Trophäen wird er am Ende tatsächlich absahnen? In einigen Hauptkategorien könnte die Konkurrenz womöglich zu stark sein, wenn es nach unseren Film-Redaktoren Gianluca Izzo und Roman Müller geht.

Während «Blood & Sinners» vor allem in den technischen Kategorien als sicherer Kandidat gilt, dürfte es in den prestigeträchtigen Sparten zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen kommen. Gerade bei Regie, Drehbuch und Schauspiel könnten die Stimmen der Academy auseinandergehen. Auch unsere Filmnerds bei blue News würden ihr Geld nicht auf den Vampir-Film wetten. 

Bekommt Leonardo DiCaprio seinen zweiten Oscar?

Lange musste «Titanic»-Star Leonardo DiCaprio auf seine erste Auszeichnung der Academy warten. Erst 2016 klappte es mit «The Revenant». Verdient? Dazu gehen die Meinungen auseinander. Kritische Zungen behaupten, es sei bei Weitem nicht seine beste Performance gewesen. Nun ist er erneut für seine Rolle in «One Battle After Another» nominiert und rangiert in der Favoriten-Liste oft auf Rang 2 hinter Timothée Chalamet.  «Im Vergleich mit anderen seiner grossen Hauptrollen fand ich DiCaprios Leistung eher durchschnittlich», findet blue News Redaktor Roman Müller dazu.

Oscar-Verleihung. So oft sind diese Stars leer ausgegangen

Oscar-VerleihungSo oft sind diese Stars leer ausgegangen

Chalamet hingegen werden grosse Chancen eingeräumt, seinen ersten Oscar zu gewinnen. Auch Filmredaktor Gianluca Izzo lobt seine Performance als «absolut elektrisierend». Letztes Jahr ging der 30-jährige Superstar für seine Rolle im Bob-Dylan-Biopic «Like A Complete Unknown» leer aus. Adrien Brody schnappte ihm den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Darbietung in «The Brutalist» weg. Ebenfalls nominiert in dieser Kategorie sind in diesem Jahr Ethan Hawke, Michael B. Jordan und Wagner Moura. Letzter hat bereits bei den Golden Globes die Jury überzeugt.

Auf welche Gewinner*innen die blue News-Redaktoren tippen, erfährst du im Video. Im Oscar-Special mit Moderatorin Vania Spescha diskutieren sie nicht nur über die möglichen Gewinner*innen und Verlierer*innen, sondern auch über die Besonderheiten der nominierten Filme.

Die Preisverleihung findet in der Nacht auf Montag, 16. März 2026, in Los Angeles statt. blue Cinema überträgt die Show live im Kino.

Reviews zu folgenden Oscar-Kandidaten:

«Hamnet» im Kino: Bei diesem Shakespeare-Film bleibt kein Auge trocken – Wenn aus Trauer Schönheit entsteht

«Hamnet» im Kino: Bei diesem Shakespeare-Film bleibt kein Auge trocken – Wenn aus Trauer Schönheit entsteht

Das Historiendrama «Hamnet» erzählt, wie William Shakespeare und seine Frau Agnes einen tragischen Verlust verarbeiten. Mit ruhiger Kraft und überwältigenden Emotionen findet der Film Schönheit in der Trauer.

22.01.2026

Sportdrama «Marty Supreme»: Süchtig nach Erfolg – Timothée Chalamet elektrisiert als Ping-Pong-Junkie

Sportdrama «Marty Supreme»: Süchtig nach Erfolg – Timothée Chalamet elektrisiert als Ping-Pong-Junkie

Im hektischen Sportdrama «Marty Supreme» träumt ein Schuhverkäufer davon, der beste Ping-Pong-Spieler der Welt zu werden. Hollywoodstar Timothée Chalamet läuft als erfolgssüchtiger Antiheld zur Höchstform auf.

23.02.2026

«One Battle After Another» im Kino: Leonardo DiCaprio glänzt als bekiffter Revolutionär im besten Film des Jahres

«One Battle After Another» im Kino: Leonardo DiCaprio glänzt als bekiffter Revolutionär im besten Film des Jahres

Der neue Film von Paul Thomas Anderson ist kein gewöhnlicher Actionthriller. «One Battle After Another» ist ein Zeitdokument und erzählt so viel über das heutige Amerika – absurd, humorvoll und aufwühlend.

24.09.2025

Meistgelesen

«Wir sind jetzt die Angreifer» – USA verschärfen den Kurs und warnen
Ex-SRF-Moderatorin wirbt fürs Abstimmen – mit haarigem Deal
Schweizer Reisende stranden im Nahen Osten – so erleben sie die Eskalation
Trump will noch heute zur Nahost-Eskalation sprechen
US-Kampfjets von Kuwait versehentlich abgeschossen

Mehr zu den Oscars

Oscar-Verleihung. So oft sind diese Stars leer ausgegangen

Oscar-VerleihungSo oft sind diese Stars leer ausgegangen

Guillermo del Toros «Frankenstein». Wer ist hier das Monster? – So viel Menschlichkeit steckt in der Neuinterpretation der Kultfigur

Guillermo del Toros «Frankenstein»Wer ist hier das Monster? – So viel Menschlichkeit steckt in der Neuinterpretation der Kultfigur

«Narcos»-Star Wagner Moura im Interview. «Selbst als die Diktatur endete, wurde über gewisse Dinge nur geflüstert»

«Narcos»-Star Wagner Moura im Interview«Selbst als die Diktatur endete, wurde über gewisse Dinge nur geflüstert»

«Song Sung Blue» im Kino. Hugh Jackman: «Ich bin wohl einfach ein geborener Entertainer»

«Song Sung Blue» im KinoHugh Jackman: «Ich bin wohl einfach ein geborener Entertainer»

«Bugonia» jetzt im Kino. Ist sie ein Alien? Kahlrasierte Emma Stone als Zielscheibe einer Verschwörungstheorie

«Bugonia» jetzt im KinoIst sie ein Alien? Kahlrasierte Emma Stone als Zielscheibe einer Verschwörungstheorie