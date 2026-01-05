«Sie haben das taktisch sehr gut gemacht»: Moderator Günther Jauch lobte die Rekordgewinnerin Nadja Sidikjar nach ihrem Sieg bei bei «Wer wird Millionär?» im Jahr 2015. Bild: RTL / Frank Hempel

In der RTL-Show «Wer wird Millionär?» wird während der aktuellen 3-Millionen-Euro-Woche um mehr als den üblichen Hauptgewinn gespielt. Bisher schaffte es aber nur eine Kandidatin, mehr als eine Million Euro zu gewinnen.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Diese Woche wird in der RTL-Show «Wer wird Millionär?» um drei Millionen Euro Gewinn gespielt, statt nur um eine Million.

Doch bis jetzt schaffte es nur eine einzige Kandidatin, über eine Million Euro mit nach Hause zu nehmen.

Im Jahr 2015 gewann Kandidatin Nadja Sidikjar beim «Jackpot-Special» 1'538'450 Euro. Bis heute ist das die höchste Gewinnsumme in der langjährigen Geschichte der beliebten Quizshow. Mehr anzeigen

Heute, Montag, 5. Januar, startet die 3-Millionen-Woche bei «Wer wird Millionär?» auf RTL. Bis am nächsten Freitag, 9. Januar, haben die Kandidatinnen und Kandidaten die Chance, ganze drei Millionen Euro zu gewinnen, wenn sie denn die verzwickten Fragen von Moderator Günther Jauch richtig beantworten können.

Ob es eine*r von ihnen diese Woche schafft, einen über zehn Jahre alten Rekord zu brechen?

Im Jahr 2015 gewann Nadja Sidikjar beim «Jackpot-Special» sagenhafte 1'538'450 Euro. Bis heute ist das die höchste Gewinnsumme in der langjährigen «Wer wird Millionär»-Geschichte.

Günther Jauch warnt: «Ein Spaziergang wird es nicht»

In der Sonderfolge der bekannten Quizshow wurden die Gewinnsummen aller Teilnehmer*innen, die sich Günther Jauchs Fragen stellten, addiert. Doch nur, wer die meisten richtigen Antworten parat hatte, konnte das Geld mit nach Hause nehmen – alle anderen gingen leer aus.

Nadja Sidikjar, damals 30 Jahre alt und freiberufliche Kommunikationstrainerin, schaffte es als eine von drei auf den Ratestuhl. «Ein Spaziergang wird es nicht», warnte der Moderator sie.

Doch die Kandidatin blieb cool. Ab der 125'000-Euro-Frage habe sie gewusst, «dass ich hier mit Würde die Show beenden werde», erzählte sie 2015 im Interview mit der «Bild».

«Ich war so weit gekommen, obwohl meine Begründungen zum Teil sehr wirr waren. Das war wie im Film», erinnerte sich Sidikjar. «Sie haben wiederholt etwas Falsches gesagt, aber nichts Falsches gemacht», lobte der Moderator sie damals im Studio.

Rekordgewinnerin fühlte sich nach dem Sieg «ziemlich leer»

Schlussendlich erspielte Nadja Sidikjar 500'000 Euro – ebenso wie ein weiterer Kandidat. Ein Stechen aus fünf Fragen sollte nun die Entscheidung bringen.

Und dieses war an Spannung kaum zu überbieten, denn lange herrschte weiter Gleichstand. Dann stellte Günther Jauch die fünfte und entscheidende Frage:

«Bei welchem Namen welches Instruments handelt es sich um eine Kurzform?» Intuitiv tippte Sidikjar auf «Cello» – und machte sich in diesem Moment zur Millionärin.

«Als ich dann gewonnen hatte, fühlte ich mich ziemlich leer. Ich habe mir noch zwei Goldglitter aus dem Studio in die Tasche gesteckt. Die hängen jetzt bei mir in einem Bilderrahmen an einer Wand», erzählte die damals 30-Jährige im Interview mit der «Bild».

Mit dem Geld wolle sie das Haus ihrer Eltern abbezahlen und ihrer an Multipler Sklerose erkrankten Telefonjokerin einen Treppenlift bauen, erklärte sie. Auch ihr dreijähriger Sohn sollte etwas abbekommen, und «ausserdem soll ein Teil des Geldes an den Kinderschutzbund gehen».

Sonst werde sich in ihrem Leben nicht viel ändern, sagte Nadja Sidikjar 2015: «Ich wünsche mir Ruhe und Sicherheit, daher brauche ich keine grossen Veränderungen. Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt.»

Was die Rekordgewinnerin heute macht und was letztendlich aus ihren Millionen geworden ist, ist nicht bekannt.

live Wer wird Millionär? Mo 05.01. 20:15 - 00:00 ∙ RTL ∙ DE 2026 ∙ 225 Min Mit tv.blue.ch anschauen tv.blue.ch



Mehr Videos aus dem Ressort