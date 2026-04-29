Kate genoss derweil gemeinsam mit ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester Pippa das Nachtleben in der britischen Hauptstadt. Es heisst, die Middleton-Schwestern seien damals «zu fast jeder Top-Party und in die exklusivsten Nachtclubs eingeladen worden».
Palmer-Tomkinson: «Willst du ihn zurückhaben?»
Während einer dieser Partynächte soll Kate dem damaligen Society-Girl Tara Palmer-Tomkinson (1971 bis 2017), deren Familie mit den britischen Royals befreundet ist, begegnet sein.
«Willst du ihn zurückhaben?», soll Palmer-Tomkinson laut «The Sun» Kate in jener Nacht gefragt haben. Die offenbarte daraufhin, dass sie William nach wie vor liebe.
«Kopf hoch», riet ihr Palmer-Tomkinson. Und weiter: «Sag nichts, tu nichts, dann wird alles gut, und er wird zurückkommen.» Der Ratschlag, nicht an die Öffentlichkeit zu gehen, zeigte scheinbar Wirkung.
William und Kate kamen Monate später auf jeden Fall wieder zusammen.
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