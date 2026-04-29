Vor 15 Jahren gaben sich Prinz William und Kate Middleton in der Westminster Abbey in London das Jawort. Später küssten sie sich auf dem Balkon vom Buckingham-Palast zweimal nacheinander. Bild: imago stock&people

Der britische Thronfolger Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate feiern heute ihren 15. Hochzeitstag. Dass es überhaupt dazu kam, verdankt das Paar einer Frau, die 2017 starb.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Liebe wie aus dem Märchen: Heute vor 15 Jahren gaben sich Prinz William und Kate Middleton das Jawort.

Die gemeinsame Geschichte des royalen Paares hat neben Romantik auch Drama zu bieten – und zwei Trennungen.

Dass William und Kate heute Mann und Frau sind, sollen sie – zumindest laut den britischen Medien – dem 2017 verstorbenen It-Girl Tara Palmer-Tomkinson zu verdanken haben. Mehr anzeigen

Anfang der 2000er Jahre trafen sich William und Kate an der schottischen Universität St. Andrews – und verliebten sich.

Bevor sich das Paar heute vor 15 Jahren in der Westminster Abbey in London das Jawort gab, musste es zwei Trennungen überstehen.

Während die erste Trennung 2005 nur von kurzer Dauer war, sah es 2007 monatelang nicht so aus, als würden William und Kate nochmals zusammenkommen.

Prinz William: «Ich bin frei!»

Nach ihrer zweiten Trennung stürzten sich William und Kate getrennt ins Londoner Nachtleben.

Laut der britischen Zeitung «The Mirror» soll sich William in seinem damaligen Lieblingsclub Mahiki – er schloss vor vier Jahren – auf einen Tisch gestellt und geschrien haben:

«Ich bin frei!»

Kate genoss derweil gemeinsam mit ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester Pippa das Nachtleben in der britischen Hauptstadt. Es heisst, die Middleton-Schwestern seien damals «zu fast jeder Top-Party und in die exklusivsten Nachtclubs eingeladen worden».

Palmer-Tomkinson: «Willst du ihn zurückhaben?»

Während einer dieser Partynächte soll Kate dem damaligen Society-Girl Tara Palmer-Tomkinson (1971 bis 2017), deren Familie mit den britischen Royals befreundet ist, begegnet sein.

«Willst du ihn zurückhaben?», soll Palmer-Tomkinson laut «The Sun» Kate in jener Nacht gefragt haben. Die offenbarte daraufhin, dass sie William nach wie vor liebe.

«Kopf hoch», riet ihr Palmer-Tomkinson. Und weiter: «Sag nichts, tu nichts, dann wird alles gut, und er wird zurückkommen.» Der Ratschlag, nicht an die Öffentlichkeit zu gehen, zeigte scheinbar Wirkung.

William und Kate kamen Monate später auf jeden Fall wieder zusammen.

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