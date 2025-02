Diese Liebesszene war nicht gespielt

Während den Dreharbeiten für den TV-Film «Halt mich fest!» waren ihre Gefühle nicht nur gespielt: Anna Loos und Jan Josef Liefers. Bild. arte/ZDF

Während dem Drehen einer Bettszene für den TV-Film «Halt mich fest!» knisterte es nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter. Und so kam, wie es kommen musste: Anna Loos und Jan Josef Liefers verliebten sich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor 25 Jahren standen Anna Loos und Jan Josef Liefers gemeinsam für den TV-Film «Halt mich fest!» vor der Kamera.

Loos spielte eine die Rocksängerin, die mit ihrem Gitarristen, gespielt Liefers, irgendwann im Bett landet.

Während den Dreharbeiten knisterte nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter. Anna Loos und Jan Josef Liefers verliebten sich – und sind bis heute ein Paar. Mehr anzeigen

Nicht alle Liebesszenen im Fernsehen oder im Kino sind nur gespielt. Momoll, es passiert immer wieder, dass Schauspielerinnen und Schauspieler sich während dem beruflichen Näherkommen ineinander verlieben.

Auch die Beziehung von Anna Loos und Jan Josef Liefers begann vor 25 Jahren auf dem Filmset.

Während dem Drehen einer Bettszene für den TV-Film «Halt mich fest!» waren die Gefühle nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter spürbar.

Es gab nur ein Problem: Jan Josef Liefers war bereits vergeben. «Das war gegen den Plan. Wenn eine Beziehung zu Ende geht, will man doch nicht gleich in die nächste reinrauschen», so der heute 60-Jährige in der «Bild».

Loos spielte eine Rocksängerin, Liefers ihren Gitarristen

Im Film «Halt mich fest!» von Regisseur Horst Sczerba spielt Anna Loos die Rocksängerin Rita, die mit ihrem Gitarristen Johnny, gespielt von Jan Josef Liefers, irgendwann im Bett landet.

Loos war damals 28 Jahre alt, Liefers 35.

«Weder Anna noch ich hatten das vor. Und dann ist es doch passiert. Wie es so ist», sagt Liefers. Denn irgendwann rauschten die Gefühle in seinem Herzen für seine Filmpartnerin immer lauter und lauter.

Und so kam, wie es kommen musste: Liefers trennte sich von seiner bisherigen Partnerin, kurz danach wurden er und Loos ein Paar.

2004 gaben sich Loos und Liefers das Jawort

Im Sommer 2004 gaben sich Anna Loos und Jan Josef Liefers das Jawort. Zwei Jahre später kam Tochter Lilly auf die Welt, sechs Jahre später folgte Tochter Lola.

Liefers hat noch zwei weitere Kinder aus früheren Beziehungen: den 28 Jahre alten Leonard und die 36-jährige Pauline.

Anna Loos und Jan Josef Liefers gaben sich im Sommer 2004 das Jawort. Beide zählen zu den bekanntesten Schauspielern Deutschlands. Bild: Peter Kneffel/dpa

Warum die Partnerschaft von Loos/Liefers auch nach einem Vierteljahrhundert nach wie vor funktioniert?

Loos sagt dazu in der MDR-Talkshow «Riverboat»: «Wir haben ein Bad, aber wir haben tatsächlich zwei Waschbecken. Viele stehen ja auch auf getrennte Betten, aber das ist nicht so mein Ding.»

Antwort Liefers in der «Bild»: «Wenn sich zwei Menschen begegnen, können sie eine mehr oder weniger grosse Schnittmenge haben. Die ist eben sehr gross mit Anna.»

Heute zählen Anna Loos und Jan Josef Liefers zu den bekanntesten Schauspielern Deutschlands. Während sie mit «Helen Dorn»-Krimis Erfolge feiert, mimt er seit über 20 Jahren mit viel Erfolg im Münster-«Tatort» den Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne.

